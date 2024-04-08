Наслідки ударів українських дронів по російським НПЗ: Росія попросила про допомогу у Казахстану
Влада Росії попросила Казахстан про допомогу через загрозу виникнення дефіциту бензину внаслідок втрати частини потужностей власних НПЗ через атаки українських дронів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела у паливній галузі РФ.
За словами одного із співрозмовників агентства, російська влада попросила Казахстан сформувати додаткові запаси бензину в обсязі 100 тисяч тонн, який можна було б поставити до РФ у випадку дефіциту.
Інші джерела агентства сумніваються, що Казахстан зможе виконати прохання Кремля: запаси бензину в країні становлять лише 307 тисяч тонн марки "А-92" та 58,7 тисяч тонн – "А-95". Крім того, Казахстан також обмежив експорт бензину, крім гуманітарних цілей.
Як повідомлялося, наприкінці березня Росія вже зверталася по допомогу з постачанням бензину до сусідньої Білорусі. За словами голови комітету енергетики Держдуми Павла Завального, було досягнуто домовленості про закупівлю обсягом 100-150 тисяч тонн на місяць.
Станом на кінець березня атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей первинної переробки нафти. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.
До того ж, напередодні НПЗ "Орскнафтооргсинтез" потужністю переробки 6 млн тонн нафти на рік у російському Орську зупинив роботу після прориву дамби.
Що відомо проудари України по російським НПЗ
Як повідомлялося, 2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.
Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.
За підрахунками Reuters, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупиняли роботу через атаки українських безпілотників. Удари уразили потужності з переробки 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу переробки у РФ.
Через побоювання зменшення виробництва біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають.
Одним із останніх роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Назарбаєв же також автократ, як і *****. Невже не може акуратно послати на йух заради збереження своєї власності?
А скільки % українських потужностей переробки нафти "вивели з ладу" українськи "крєпкіє хазяствєнікі"?
Якби наші "крєпкіє хазяйствєнікі" розвалили нафтопереробку наросії, я б тільки порадів. Але ж вони розвалили нашу (не гірше за дрони).
І якби в Україні, як в інших "сосісках сраних" Європи, в 90-х до влади прийшли хоча б "звичайні буржуї", а не "партхозномєнклатура", то і ракет в 22-му, скріш за все і не було би. Бо не було би ані яника, ані кучми, навіть ющенка і пороха не було би.
А той факт, що історія не знає умовного способу, не відміняє необхідності її (історію) знати.
І так, сьогодняшні "крєпкіє хазяйствєнікі" нічим не відрізняються від "хазяйствєнікаф періоду яника, Пороха, Кучми."
Не популяризуй єзьікь!
В Україні ВСЬОГО ОДИН НПЗ - Кременчуцький, Коломойского
Розбомблений в перші місяці 2022 року
Вони на відміну від лже/братьєф не прошені!
це хто такі? джерела з фсб?
українці знову скачуть від радощів?
тільки ж вчора писали, що всього 10% уражено.
кацапи повинні здохнути!
А сьогодні Путін квилить про допомогу Казахстану у забезпеченні Росії пальним!!!
Если "как", то по-братски!
Не позорься - сядь перед зеркалом, вьісунь езьікь - и учи, учи, учи, как прадед ленин пріказал!
Єто потом уже сталин воровать/убивать пріучіл!