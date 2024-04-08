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Новини
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Наслідки ударів українських дронів по російським НПЗ: Росія попросила про допомогу у Казахстану

токаєв,токаев

Влада Росії попросила Казахстан про допомогу через загрозу виникнення дефіциту бензину внаслідок втрати частини потужностей власних НПЗ через атаки українських дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела у паливній галузі РФ.

За словами одного із співрозмовників агентства, російська влада попросила Казахстан сформувати додаткові запаси бензину в обсязі 100 тисяч тонн, який можна було б поставити до РФ у випадку дефіциту.

Інші джерела агентства сумніваються, що Казахстан зможе виконати прохання Кремля: запаси бензину в країні становлять лише 307 тисяч тонн марки "А-92" та 58,7 тисяч тонн – "А-95". Крім того, Казахстан також обмежив експорт бензину, крім гуманітарних цілей.

Як повідомлялося, наприкінці березня Росія вже зверталася по допомогу з постачанням бензину до сусідньої Білорусі. За словами голови комітету енергетики Держдуми Павла Завального, було досягнуто домовленості про закупівлю обсягом 100-150 тисяч тонн на місяць.

Станом на кінець березня атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей первинної переробки нафти. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.

До того ж, напередодні НПЗ "Орскнафтооргсинтез" потужністю переробки 6 млн тонн нафти на рік у російському Орську зупинив роботу після прориву дамби.

Що відомо проудари України по російським НПЗ

Як повідомлялося, 2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

За підрахунками Reuters, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупиняли роботу через атаки українських безпілотників. Удари уразили потужності з переробки 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу переробки у РФ.

Через побоювання зменшення виробництва біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають.

Одним із останніх роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

Автор: 

бензин (1106) Казахстан (341) НПЗ (379) росія (14183)


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Топ коментарі
+13
енергітічская смєхдіржава.
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08.04.2024 15:34
+10
іпошити ті НПЗ і далі!! Безперервно! Нікого не слухати!
кацапи повинні здохнути!
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08.04.2024 15:39
+10
Це називається "єврейською" - "СУПЕРХУЦПА"!!! Гурульов заявляє про наявність планів окупації Казахстану Останкіно вже давно розривається стосовно того що в Казахстані притесняют русскаязичних" Сам Путін кілька років тому молов язиком про "недодержаву"! "Зажимали пальці в двері" казахам стосовно транспортування нафти територіями РОсії
А сьогодні Путін квилить про допомогу Казахстану у забезпеченні Росії пальним!!!
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08.04.2024 15:44
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енергітічская смєхдіржава.
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08.04.2024 15:34 Відповісти
Попросити про допомогу того, на кого збираєшся напасти?
Назарбаєв же також автократ, як і *****. Невже не може акуратно послати на йух заради збереження своєї власності?
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08.04.2024 15:34 Відповісти
тож там Токаєв вже керує.
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08.04.2024 15:38 Відповісти
Забув.
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08.04.2024 15:45 Відповісти
"...атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей первинної переробки нафти" Джерело: https://biz.censor.net/n3483167

А скільки % українських потужностей переробки нафти "вивели з ладу" українськи "крєпкіє хазяствєнікі"?
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08.04.2024 15:36 Відповісти
до чого це?
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08.04.2024 15:49 Відповісти
Для порівняння ефективності дронів і "крєпкіх хазяйствєнніков".
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08.04.2024 16:04 Відповісти
в даному контексті такі порівняння - це як порівнювати х.. з пальцем. а по факту, то ти просто вирішив тут накинути гамна на вентилятор..
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08.04.2024 16:09 Відповісти
Так, вирішив. В надії, що попаде на "крєпкіх хазяйствєніков" та їхніх прибічників.
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08.04.2024 16:46 Відповісти
ніт. не тому ти так вирішив. твої прокацапські наративи читаються, як Букварик. і вже не вперше тут..
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08.04.2024 16:54 Відповісти
Цікаво, і в чому ж ти угледів "прокацапські наративи"?
Якби наші "крєпкіє хазяйствєнікі" розвалили нафтопереробку наросії, я б тільки порадів. Але ж вони розвалили нашу (не гірше за дрони).
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08.04.2024 17:33 Відповісти
Её развалил кучма, продал 5 из 6 НПЗ козломордым, а те их остановили. Оставался один Кременчугский у Бени и тот в 22-м кацапье добило.
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08.04.2024 17:50 Відповісти
у таких порівняннях.
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08.04.2024 20:27 Відповісти
Чим погане порівняння "крєпкіх хазяйствєніков" з ударними дронами? І ті, і те - засоби для руйнування економіки.
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08.04.2024 22:27 Відповісти
в даному випадку таке порівняння зовсім недоречне. доречно порівнювати "хозяйствєнніків" періоду ЗЕ із хозяйствєнніками періоду яника, Пороха, Кучми. ось так порівнювати тотожно. і якби у нас була шикарна економіка з крутими нпз, то їх не стало би ще весною 22-го року, їх би розбомбили ракетами як Кременчуцький нпз розбомбили... тому й пишу тобі, що такими порівняннями ти накидуєш гімно на вентилятор. замість накидувати гімно краще порадій за наших спеців, які крошать зараз цапські нпз.
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08.04.2024 22:40 Відповісти
"Крєпкіє хазяйствєнікі", 99% яких дрочать на "ссср" та його "правопріємніцу" (росію) розвалили все, до чого дотягнулися їхні "ліпкіє ручонки". І нафтопереробка - це лише епізод в їхній бурхливій діяльності по знищенню гауково - промислового потенціалу України. Саме через них в Україні відсутня не тільки "шикарна економіка з крутими нпз", а й взагалі будь яке ******* виробництво. І лише сільське господарство ще дихає (принаймі дихало навіть до поточного року) незважаючи на нещадну експлуатацію Божого дару - найкращих у світі чорноземів. Виявилося, що їх (чорноземи) отак одразу ухайдокати не вийшло.
І якби в Україні, як в інших "сосісках сраних" Європи, в 90-х до влади прийшли хоча б "звичайні буржуї", а не "партхозномєнклатура", то і ракет в 22-му, скріш за все і не було би. Бо не було би ані яника, ані кучми, навіть ющенка і пороха не було би.
А той факт, що історія не знає умовного способу, не відміняє необхідності її (історію) знати.

І так, сьогодняшні "крєпкіє хазяйствєнікі" нічим не відрізняються від "хазяйствєнікаф періоду яника, Пороха, Кучми."
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09.04.2024 00:06 Відповісти
прочитай уважно ще раз про що тут новина. а тепер задумайся ще раз - ***** ти тут це написав? ти мав би написати щось на зразок: "що, кацапи, просите вже нафтопродукти у казахів? це добре, бо скоро всі ваші нпз спалять наші козаки"... ну або щось подібне в контексті даної новини... ан ні, ти почало чогось тут нести цю дичину про хозяйствєнніків.. буде новина про хозяйтвєнніків, то будеш тоді коментувати тих хозяйствєнніків. а зараз тут новина про обстріли цапських нпз. тож потрібно по суті коментувати. це якщо хочеш здаватись поміркованою людиною, а не.. просто накидувачем гімна на вентилятор..
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09.04.2024 00:21 Відповісти
Не ґавна - ГІМНА!
Не популяризуй єзьікь!
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08.04.2024 18:49 Відповісти
а ще краще - лайна
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09.04.2024 10:39 Відповісти
Скільки? На всю країну, було три кволих НПЗ
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08.04.2024 15:52 Відповісти
Шесть.
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08.04.2024 17:52 Відповісти
таке собі дурнувате питання на даний час, бо кацапи їх би розбомбили у перші ж дні нападу.
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09.04.2024 10:37 Відповісти
не прашло і 10 лет вайни як панкоцький закікавився українсткими потужностями нафтопереробки
В Україні ВСЬОГО ОДИН НПЗ - Кременчуцький, Коломойского
Розбомблений в перші місяці 2022 року
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09.04.2024 11:54 Відповісти
У США попросите
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08.04.2024 15:37 Відповісти
Не здивуюсь, якщо дадуть.
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08.04.2024 15:55 Відповісти
Треба буде - самІ дадуть!

Вони на відміну від лже/братьєф не прошені!
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12.04.2024 10:43 Відповісти
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08.04.2024 15:37 Відповісти
Не жарт. Ось http://www.knigograd.com.ua/index.php?dispatch=products.view&product_id=307982 воно навіть у нас продається.
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08.04.2024 15:46 Відповісти
"із посиланням на три джерела у паливній галузі РФ"???

це хто такі? джерела з фсб?
українці знову скачуть від радощів?
тільки ж вчора писали, що всього 10% уражено.
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08.04.2024 15:38 Відповісти
Кацап, ти можеш навіть вважати, що українці жодного НПЗ не пошкодили. Чого ти так розхвилювався?
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08.04.2024 16:37 Відповісти
а насправді, як?
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08.04.2024 16:38 Відповісти
12
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08.04.2024 19:20 Відповісти
іпошити ті НПЗ і далі!! Безперервно! Нікого не слухати!
кацапи повинні здохнути!
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08.04.2024 15:39 Відповісти
Це називається "єврейською" - "СУПЕРХУЦПА"!!! Гурульов заявляє про наявність планів окупації Казахстану Останкіно вже давно розривається стосовно того що в Казахстані притесняют русскаязичних" Сам Путін кілька років тому молов язиком про "недодержаву"! "Зажимали пальці в двері" казахам стосовно транспортування нафти територіями РОсії
А сьогодні Путін квилить про допомогу Казахстану у забезпеченні Росії пальним!!!
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08.04.2024 15:44 Відповісти
Наднахабність. Так, русня це вміє і любить. Тепер крок за Токаєвим. Він, як самодєржєц, має послати нах.
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08.04.2024 15:47 Відповісти
Товаріщь "В" ("Н") накаже надати - дадуть.
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08.04.2024 16:02 Відповісти
Там товарищ Си решает.
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08.04.2024 17:55 Відповісти
На цю тему згадується старий анекдот "... тато, ти менше питимеш? Не синку, ти будеш менше їсти." Оцінки збитків плавають від 7% до 14%. Істина, як завжди, десь посередині. 10% нема на що особливо не вплинуть (крім як на ціни). На постачання армії РФ точно не вплинуть. Для того щоб ми, на бойових діях, відчули дефіцит палива в армії РФ, має бути вражено не менше 30% виробництва. Чи це реально? ...
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08.04.2024 15:58 Відповісти
Я би довбанув обидва білоруських НПЗ. Лукашенку одразу цугундер
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08.04.2024 16:13 Відповісти
Воно то так, але білоруси стануть шакалами болотяними до нас! 😡
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12.04.2024 11:19 Відповісти
...значить удари по НПЗ були успішними , браво.
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08.04.2024 17:28 Відповісти
Не по російським НПЗ, а по російських НПЗ
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08.04.2024 18:14 Відповісти
рожа ***** схожа на гандон)
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08.04.2024 18:15 Відповісти
Бомбанули НПЗ, потім переключились на аеродроми. Оце і є стратегія, яку вимагає США. Потрохи скрізь нищити і не робити різьких рухів.
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08.04.2024 19:24 Відповісти
Не понимаю почему они бензин просят у Казахстана. Там ведь ишаков много? Пусть просят ишаков, долговременная инвестиция. И на бензине сэкономят, и на Наташках.
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08.04.2024 21:40 Відповісти
Насрать на Бидона и его просьбы не бить по НПЗ. Нужно бить массово по российским НПЗ-это самые болезненные удары для населения оркостана и их экономики. какого ХРЕНА рашка имеет право и уничтожила все НПЗ Украины а Украина не может дать СДАЧИ?. Нужем супермассовый вылет дронов по всем НПЗ в европейской часи рашки-чтобы никакое ПВО не смогло их всех уничтожить. Сначала пустить легкие макеты дешевые без нормального наведения и боезаряда но с большим запасом топлива. а потом через 20 минут пустить настоящие дроны-пока русня не успеет перезарядить системы ПВО
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08.04.2024 23:44 Відповісти
Россия готовится напасть на Казахстан. Казахстан готовится к войне с россией. Ну а пока готовятся, можно бензина подкинуть по братски.
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09.04.2024 03:48 Відповісти
Если по чьом-то, то по братски каком-то.
Если "как", то по-братски!

Не позорься - сядь перед зеркалом, вьісунь езьікь - и учи, учи, учи, как прадед ленин пріказал!
Єто потом уже сталин воровать/убивать пріучіл!
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12.04.2024 11:15 Відповісти
Русский граммар-наци. Как мне тебя не хватало!
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12.04.2024 16:48 Відповісти
Білоруські нпз все ще працюють, і туди нічого не летить...
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09.04.2024 06:14 Відповісти
І дати привід відкрити новий фронт. Бульба і так пручається з усіх сил, вдаючи, що ще "нє готовий". Якщо якісно винести НПЗ на росії, допомога бульби і казахів буде як мертвому припарки.
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09.04.2024 11:31 Відповісти
Наслідки ударів українських дронів по російським НПЗ: Росія попросила про допомогу у Казахстану Джерело: https://biz.censor.net/n3483167
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09.04.2024 10:18 Відповісти

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