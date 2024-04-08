Мер Вишневого від "Слуги народу" Діков знову хоче витратити 190 мільйонів на нове приміщення для міськради попри скандал

Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 27 березня знову оголосило тендер на реконструкцію занедбаного кінотеатру під офіс мерії очікуваною вартістю 186 млн грн.

Це вже друга спроба місцевої влади витрати сотні мільйонів гривень на нове приміщення для чиновників, пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

У листопаді 2023 року КП "Головне управління комунального господарства" міськради Вишневого вже замовляло реконструкцію старого кінотеатру "Промінь" під нове приміщення для міської ради за 193 млн грн. При цьому у кошториси реконструкції будівлі кінотеатру під нове приміщення для міськради заклали будматеріали за завищеними цінами.

Потребу пояснювали тим, що приміщення, яке міськрада Вишневого займає зараз, виставлене на продаж за 22 млн грн. При цьому аукціон ФДМУ був скасований через кримінальну справу ще до оголошення тендеру.

Однак після скандалу угоду розірвали. Начальник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко заявив, що розірвати контракт рекомендувала обласна влада.

Натомість через чотири місяці тендер на реконструкцію цього кінотеатру оголосили повторно, знизивши очікувану вартість на 7 млн грн – зі 193 млн грн до 186 млн грн. У запитаннях до процедури закупівлі анонімні фірми вже нарікають на вимоги, які вважають дискримінаційними.

Директором КП "Головне управління комунального господарства" є Руслан Лисенко, а уповноваженою особою з питань закупівель – Ілона Левченко.

Мером Вишневого є Ілля Діков ("Слуга народу"). За даними рейтингу регіонального інформаційного агентства "ITV" по статках, отриманих у 2022 році, він очолив топ мерів-багатіїв Бучанського району.

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Як повідомлялося, наприкінці березня КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради також оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина очікуваною вартістю 169,16 млн грн. Це найдорожча закупівля протирадіаційного укриття в Україні.