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Новини
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Мер Вишневого від "Слуги народу" Діков знову хоче витратити 190 мільйонів на нове приміщення для міськради попри скандал

вишневе

Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області 27 березня знову оголосило тендер на реконструкцію занедбаного кінотеатру під офіс мерії очікуваною вартістю 186 млн грн.

Це вже друга спроба місцевої влади витрати сотні мільйонів гривень на нове приміщення для чиновників, пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

У листопаді 2023 року КП "Головне управління комунального господарства" міськради Вишневого вже замовляло реконструкцію старого кінотеатру "Промінь" під нове приміщення для міської ради за 193 млн грн. При цьому у кошториси реконструкції будівлі кінотеатру під нове приміщення для міськради заклали будматеріали за завищеними цінами.

Потребу пояснювали тим, що приміщення, яке міськрада Вишневого займає зараз, виставлене на продаж за 22 млн грн. При цьому аукціон ФДМУ був скасований через кримінальну справу ще до оголошення тендеру.

Однак після скандалу угоду розірвали. Начальник Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко заявив, що розірвати контракт рекомендувала обласна влада.

Натомість через чотири місяці тендер на реконструкцію цього кінотеатру оголосили повторно, знизивши очікувану вартість на 7 млн грн – зі 193 млн грн до 186 млн грн. У запитаннях до процедури закупівлі анонімні фірми вже нарікають на вимоги, які вважають дискримінаційними.

Директором КП "Головне управління комунального господарства" є Руслан Лисенко, а уповноваженою особою з питань закупівель – Ілона Левченко.

Мером Вишневого є Ілля Діков ("Слуга народу"). За даними рейтингу регіонального інформаційного агентства "ITV" по статках, отриманих у 2022 році, він очолив топ мерів-багатіїв Бучанського району.

Читайте також: Влада Вишневого передумала витрачати 193 мільйони на нове приміщення для міськради

Як повідомлялося, наприкінці березня КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради також оголосило тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території ліцею "Лідер" у селі Крюківщина очікуваною вартістю 169,16 млн грн. Це найдорожча закупівля протирадіаційного укриття в Україні.

Автор: 

Вишневе (8) реконструкція (252) тендер (2157) закупівлі (2605)


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Топ коментарі
+14
як це *********** вже! на всіх рівнях! і ніякої управи!
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08.04.2024 16:56
+11
Бабла дофіга.єкономіка на підйомі.чьому б не гульнуть?
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08.04.2024 16:54
+8
Блін, в країні війна. А зелені геть берега пустилися.
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08.04.2024 16:58
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Бабла дофіга.єкономіка на підйомі.чьому б не гульнуть?
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08.04.2024 16:54 Відповісти
І дєйствітельно.
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08.04.2024 19:16 Відповісти
як це *********** вже! на всіх рівнях! і ніякої управи!
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08.04.2024 16:56 Відповісти
Всього 193 лям щоб жопкую сидіти і думати про Україну і її громадян!
Шо там знов жіночка при баблі, а сам мерь бідолага нічого немає?

Який молодець!
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08.04.2024 16:58 Відповісти
тут мета у дікова не жопкою посидіти, а розікрасти гроші ще на тапі тендерів та до завершення реконструкції
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08.04.2024 17:13 Відповісти
Він шо там страх загубив? - нема управи на нього?
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08.04.2024 16:58 Відповісти
А що йому боятись? Він від провладної партії, поділиться з ким потрібно і все в порядку. Тут питання в іншому, нікому не здається дивним що нас як лохів розводять і намагаються продати ідею що все пропало, а під шумок нанребти бабла побільше?
Звернемо увагу на хронологію:
1) цікавим той факт мені здавався що усі відстрочки і волонтерки які я бачив видавались до 2025 року, тобто все впиралось в нього. Економічний план розвитку від гетьманцева описує що активна фаза закінчиться у середині 2024 року.
2) наш шибздик оманчький різко заговорив про те, що Україна не збирається всі території вертати військовим шляхом;
3) НАТО заговорило що прийме Україну, але щоб ми поступились територіями парашці;
4) колись давно в інтерв'ю мусійчучці хламідія ляпнув що мов території будемо здавати через парламент якщо шо, щоб ратифікувати договір і законно віддати території (це ніхто не замітив практично, але хламідія по своїй тупості це ляпнув);
5) заява шойгу в кінці 23 року що до 25 цілі "свою" виконані будуть....
Тобто виходить так, що тому й тримають практично мертвий безтолковий парламент не даючи скласти мандати, щоб вони були готові ратифікувати договір.
Результат нас розвели як лохів, положили купу хороших людей, віджали територію, розпродали родовища і землі, загнали в боргову яму і потім кинули
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09.04.2024 10:53 Відповісти
Блін, в країні війна. А зелені геть берега пустилися.
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08.04.2024 16:58 Відповісти
Ілюша Дінав заплатив серьозні бабки за цю посаду і возврат повинен бути на 100% прибутку. Це на загниваючому заході чиновники такого рівня мають по дві три роботи і працюють на громади із волюнтариських міркувань але ж так важливо що сказав або ні Трамп!
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08.04.2024 17:09 Відповісти
Ну так пускай громадяны Вишнёвого и скидываются мэру на ремонт и домик.
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09.04.2024 00:22 Відповісти
-У вас на будові нещасні випадки були? Не було. БУДУТЬ...
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08.04.2024 17:11 Відповісти
Ну ти глянь який впертий зелений під@р.
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08.04.2024 17:42 Відповісти
Тому і впертий, що зелений, тому що зелені дозволяється руйнувати Україну.
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08.04.2024 18:54 Відповісти
В минулому році була в Ірландії. Там біженка, жіночка з Вишневого.
А цей мурліще хоче наварити на будівництві?
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08.04.2024 17:51 Відповісти
Ну просто розриває на шмаття!!! Я зі своєї мізерної пенсії перекидую то на дрони,то на авто,то ще кудись,а тут ..... НЕМАЄ СЛІВ!!! ВИБОРЦІ ЗЕ!!! Виходьте на вулиці і вимагайте від своєї **ікони**,щоб нарешті вже прнипинив хер... займатись!! Ну скільки ще терпіти це свавілля!! Порох був хер...,так в порівнянні з цим шоблом---ВІН **святий**!!
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08.04.2024 18:58 Відповісти
ермак дал добро.
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08.04.2024 20:10 Відповісти
В Дніпрі старий кінотеатр переобладнали для служби 112.
Там є розумні шибки, спеціальні шумопоглиначі...(Джерело Наші Гроші)
Чому іншим не можна?
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08.04.2024 21:38 Відповісти
По іпалу, нє? САП і НАБУ ніьколи не чув?
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08.04.2024 23:22 Відповісти
А пізніше дивуємось, чому американці не хочуть допомагати! Тільки боляче, через тих зелених гумористів, гине цвіт нації!
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09.04.2024 11:29 Відповісти
Так і повинно бути . За це і голосували 21 квітня 2019 року 73% бовдурів та телепнів! Незабаром будемо їх поздоровляти з п'ятиріччям Великої Перемоги над Порохом та "поганим" життям при Пороху.
Після такої "перемоги" ніякі поразки вже не страшні !
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09.04.2024 13:18 Відповісти
Все правильно і досить обурюватися! Бо якби стадо не мовчало- вовки б не нахабніли! А так лише в соцмережах знаєте лаяти "ганебну владу",а як до діла- то "ми ж мирні,ми не "в палітікє"...😡😡😡
Так що правильно чинуші все роблять.
А якби громада увірвалася до них,то повісила б те все гаддя,а якщо поліція б стала на їх захист- то ще й поліцію- то було б пуття! І було б "по Конституції"- народ- головний,а влада- це лише слуги народу.
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10.04.2024 15:37 Відповісти

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