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Новини
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"Боротьба України – це наша боротьба": Голова американського банку JPMorgan закликав відновити допомогу для України

jpmorgan

Голова найбільшого американського банку JPMorgan Chase закликав США відновити надання допомоги Україні.

Про це його гендиректор Джеймі Даймон заявив у щорічному зверненні до акціонерів, передає Liga.net.

Він нагадав, що лідери США надихали американський народ у небезпечні періоди історії, коли існували серйозні загрози для американських союзників та інших демократичних держав.

"Боротьба України – це наша боротьба, і забезпечення їхньої перемоги – це забезпечення America First. Надзвичайно важливо, щоб наші національні лідери пояснили американському народу, що саме поставлено на карту, і надали потужні аргументи – з завзяттям, послідовністю та чіткістю – на користь нашої твердої, стійкої відданості виживанню України стільки, скільки це буде потрібно (а це може зайняти роки)", – заявив банкір.

Він наголосив, що допомога Україні потрібна негайно. Голова найбільшого американського банку нагадав, що значна частина виділених Україні грошей насправді залишиться у США і йде на закупівлю американської зброї та американського обладнання.

"Наша допомога йде на користь не лише Україні, але й американських виробників. Вона сприяє відновленню нашого військово-промислового потенціалу для наступного покоління", – заявив Даймон.

Він вважає, що поразка України (а також неспроможність встановити мир на Близькому Сході) загрожує самому існуванню Заходу. Вона може призвести до розколу й ослаблення військових та економічних союзів, занепаду американської економіки й втрати доларом статусу резервної валюти.

"Залишатися осторонь під час зіткнення автократії та демократії, диктатури та свободи – просто не варіант для сучасної Америки. Україна – передова лінія демократії. Якщо війна піде погано для України, можливий розкол Pax Americana, що стане катастрофою для всього вільного світу", – йдеться у зверненні Даймона.

Банкір сподівається, що до цього не дійде, і США підтвердять слова, які приписують Вінстону Черчиллю: "Американці завжди находять правильне рішення. Після того, як спробують всі інші".

Як повідомлялося, Конгрес США планує повернутися до розгляду пакету допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню у квітні. За даними Bloomberg, ці строки можуть затягнутися, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи пом’якшення опозиції з боку радикальних республіканців.

Як соратники Трампа блокують допомогу США Україні

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовляється виносити на голосування ухвалений Сенатом у лютому законопроєкт, який передбачає виділення військової та фінансової допомоги Україні на загальну суму $60 мільярдів, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

Останній грант від США на суму понад $1,1 млрд Україна отримала у жовтні 2023 року. Тоді ж президент США Джо Байден подав запит на виділення $106 мільярдів нового фінансування для України та Ізраїлю, але його розгляд у Когресі заблокували. Відтак, з кінця 2023 року США також фактично припинили надання військової допомоги Україні через відсутність коштів.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Мінфін та Нацбанк сподіваються на вирішення ситуації з відновленням бюджетного фінансування з боку США, однак вже мають сценарій на той випадок, якщо американська влада не зможе домовитися про виділення коштів Україні. Водночас Марченко визнав, що цей сценарій буде "неприємним" і "суспільство до нього не готове".

Автор: 

Конгрес США (103) США (4870) JPMorgan (10)


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Топ коментарі
+5
Ну - це не просто підприємець...а голова найбільшого Банку США, яки є спонсором і РЕспубліканської Партії у тому числі.
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08.04.2024 18:09
+2
Ще б відмовив в кредитах трампістам і маскам
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08.04.2024 19:57
+1
Скиньтесь и завалите рыжевого фсбшного *****..а. И Джо яйца защемите, чтобы меньше боялся *****. Тогда США снова будут уважать
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08.04.2024 18:54
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Заява підприємця шо дешо зрозумів - хто наступний ?
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08.04.2024 17:53 Відповісти
Ну - це не просто підприємець...а голова найбільшого Банку США, яки є спонсором і РЕспубліканської Партії у тому числі.
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08.04.2024 18:09 Відповісти
Хто тримає "консерви"? 🤠
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08.04.2024 18:29 Відповісти
Jamie Dimon - не просто підприємець. Якщо шукати українські аналогії то він штибу Ахметова або ж Веревського.
Jamie Dimon регулярно висловлюється з різноманітних приводів і його слухають.
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08.04.2024 19:32 Відповісти
Якшо він не просто підприємець ( + навели як приклад Ахметова ) то він виходить штатівський олігарх - в США здається олігархів ніту .
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08.04.2024 19:55 Відповісти
"Здається" - тут ключове слово.
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09.04.2024 00:04 Відповісти
Вибачайте - він не просто олігарх він Олігархомен ( жарт дибільний напевно - але так як з мене жартун ніякий я за своє життя придумав тіко один класний жарт і то забувся про там йшлося, а відкат до наступного жарту надто довгий - можливо я до нього і не доживу і ось знову напевно тупий жарт ).
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09.04.2024 03:15 Відповісти
Він типу директор банку у Ахметова а якщо порівнювати то рівня рижого то це головні інвестори JP Morgan... вони володіють ще багатьма компаніями в штатах і досить впливові...
Дженерал електрік, IBM і т.д.
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08.04.2024 21:03 Відповісти
Міг би Україні трохи задонатити. В межах рекламного бюджету.
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08.04.2024 18:41 Відповісти
Голос того ,хто рахує американські бабки, а не ********** хабарі.
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08.04.2024 18:45 Відповісти
Скиньтесь и завалите рыжевого фсбшного *****..а. И Джо яйца защемите, чтобы меньше боялся *****. Тогда США снова будут уважать
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08.04.2024 18:54 Відповісти
Ты сначала скинься на завалить агента Козыря хотя бы А потом уже будешь рассказывать что делать главе JPMorgan Chase
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08.04.2024 21:45 Відповісти
Одно второму не мешает. Ты уже скинулся Дерьмака убрать? Или ты думаешь, что это чучело такое всесильное, а политики американские белые и пушистые, готовые пяткой в грудь отстаивать демократию в мире и взяток от рашистов не берут
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08.04.2024 22:02 Відповісти
Ще б відмовив в кредитах трампістам і маскам
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08.04.2024 19:57 Відповісти
Дещо не по темі , але .. Джеймі Даймон нещодавно " розносив " і критикував Біткойн , заявляючи що це , також інструмент відмивання " брудних коштів " .. І одразу згадуються заяви деяких з оточення Х@@ла про використання криптовалют для обхіду санкцій..
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08.04.2024 20:43 Відповісти
Так і є. Біткоїн - гебешна муйня.
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08.04.2024 21:46 Відповісти
За методом зеленСКОГО. "Якщо не допоможете, Аляску назад поверните разом з Сан-Франциско." Чухайтесь панове республіканці, ШВИДШЕ.
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08.04.2024 21:07 Відповісти
Голова такого шанованого банку міг би виділяти по 30 млрд щомісячно без збитків для банку. Якшо шо то ФРС надрукує і 40 трлн долларів( як було у 2008) і надасть банку допомогу! Шановний, купуйте воєнні облігації України на 30 млрд щомісяця. Чому 30млрд? Саме стільки ВИ( ГАРАНТИ) платите Росії щомісяця. Тоді Україна стане КЛІЄНТОМ, а ви від гасл перейде те до діла.
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08.04.2024 21:08 Відповісти

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