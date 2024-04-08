"Боротьба України – це наша боротьба": Голова американського банку JPMorgan закликав відновити допомогу для України

Голова найбільшого американського банку JPMorgan Chase закликав США відновити надання допомоги Україні.

Про це його гендиректор Джеймі Даймон заявив у щорічному зверненні до акціонерів, передає Liga.net.

Він нагадав, що лідери США надихали американський народ у небезпечні періоди історії, коли існували серйозні загрози для американських союзників та інших демократичних держав.

"Боротьба України – це наша боротьба, і забезпечення їхньої перемоги – це забезпечення America First. Надзвичайно важливо, щоб наші національні лідери пояснили американському народу, що саме поставлено на карту, і надали потужні аргументи – з завзяттям, послідовністю та чіткістю – на користь нашої твердої, стійкої відданості виживанню України стільки, скільки це буде потрібно (а це може зайняти роки)", – заявив банкір.

Він наголосив, що допомога Україні потрібна негайно. Голова найбільшого американського банку нагадав, що значна частина виділених Україні грошей насправді залишиться у США і йде на закупівлю американської зброї та американського обладнання.

"Наша допомога йде на користь не лише Україні, але й американських виробників. Вона сприяє відновленню нашого військово-промислового потенціалу для наступного покоління", – заявив Даймон.

Він вважає, що поразка України (а також неспроможність встановити мир на Близькому Сході) загрожує самому існуванню Заходу. Вона може призвести до розколу й ослаблення військових та економічних союзів, занепаду американської економіки й втрати доларом статусу резервної валюти.

"Залишатися осторонь під час зіткнення автократії та демократії, диктатури та свободи – просто не варіант для сучасної Америки. Україна – передова лінія демократії. Якщо війна піде погано для України, можливий розкол Pax Americana, що стане катастрофою для всього вільного світу", – йдеться у зверненні Даймона.

Банкір сподівається, що до цього не дійде, і США підтвердять слова, які приписують Вінстону Черчиллю: "Американці завжди находять правильне рішення. Після того, як спробують всі інші".

Як повідомлялося, Конгрес США планує повернутися до розгляду пакету допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню у квітні. За даними Bloomberg, ці строки можуть затягнутися, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи пом’якшення опозиції з боку радикальних республіканців.

Як соратники Трампа блокують допомогу США Україні

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовляється виносити на голосування ухвалений Сенатом у лютому законопроєкт, який передбачає виділення військової та фінансової допомоги Україні на загальну суму $60 мільярдів, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

Останній грант від США на суму понад $1,1 млрд Україна отримала у жовтні 2023 року. Тоді ж президент США Джо Байден подав запит на виділення $106 мільярдів нового фінансування для України та Ізраїлю, але його розгляд у Когресі заблокували. Відтак, з кінця 2023 року США також фактично припинили надання військової допомоги Україні через відсутність коштів.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Мінфін та Нацбанк сподіваються на вирішення ситуації з відновленням бюджетного фінансування з боку США, однак вже мають сценарій на той випадок, якщо американська влада не зможе домовитися про виділення коштів Україні. Водночас Марченко визнав, що цей сценарій буде "неприємним" і "суспільство до нього не готове".