У російському місті Вязьма розвалився міст. Він перекрив колії для потягів на Москву. ВIДЕО
У російському місті Вязьма Смоленської області впав шляхопровід. Міст впав прямо на залізничні колії, якими їздять потяги з Москви до Смоленська та Мінськ.
Внаслідок події п'ятеро людей постраждали, одна людина загинула, повідомили у прес-службі ГУ МНС РФ по регіону, повідомляє російський Інтерфакс.
За попередньою інформацією, на момент обвалу на мосту знаходилося два автомобілі (легковий та вантажний).
Панінський шляхопровід у Вязьмі відкрили у 1980 році, останню реконструкцію мосту провели у 2018 році.
Як повідомлялося, напередодні нафтопереробний завод в російському Орську зупинив роботу через прорив дамби, центр міста затопило.
Топ коментарі
+18 Макс driver507
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Ми не котятята...
Стальная колея! -
Старинный город Вязьма,
Где счастье встретил я. -
Своё я встретил счастье,
Но не узнал его.
И я ушёл, уехал
От счастья своего."
Директор підприємства , яке збудувало дамбу в Орську , сьогодні заявив на першому каналі кацапТБ про те що дамбу прогризли - миші . !! МИШІ Карл!!! прогризли дамбу .!! Це пц .!
К митингующим https://t.me/pdmnews/68944 вышел глава города Василий Козупица и призвал их сформировать инициативную группу, которую пригласил на разговор в здании мэрии. Как сообщает «База», сейчас вход в администрацию заблокирован полицейскими машинами.
Ранее прокуратура Оренбургской области предостерегала жителей региона от участия в несогласованных акциях. Жители Орска на площади записывают видеообращение к Владимиру Путину из-за ситуации с разрушенной дамбой.
"Я" замєніть на "і"
То палучіцца клізьма
Правда смєшно? хі-хі