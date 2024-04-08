У російському місті Вязьма розвалився міст. Він перекрив колії для потягів на Москву. ВIДЕО

У російському місті Вязьма Смоленської області впав шляхопровід. Міст впав прямо на залізничні колії, якими їздять потяги з Москви до Смоленська та Мінськ.

Внаслідок події п'ятеро людей постраждали, одна людина загинула, повідомили у прес-службі ГУ МНС РФ по регіону, повідомляє російський Інтерфакс.

За попередньою інформацією, на момент обвалу на мосту знаходилося два автомобілі (легковий та вантажний).

Панінський шляхопровід у Вязьмі відкрили у 1980 році, останню реконструкцію мосту провели у 2018 році.

Як повідомлялося, напередодні нафтопереробний завод в російському Орську зупинив роботу через прорив дамби, центр міста затопило.