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Новини
13 003 59

У російському місті Вязьма розвалився міст. Він перекрив колії для потягів на Москву. ВIДЕО

вязьма

У російському місті Вязьма Смоленської області впав шляхопровід. Міст впав прямо на залізничні колії, якими їздять потяги з Москви до Смоленська та Мінськ.

Внаслідок події п'ятеро людей постраждали, одна людина загинула, повідомили у прес-службі ГУ МНС РФ по регіону, повідомляє російський Інтерфакс.

За попередньою інформацією, на момент обвалу на мосту знаходилося два автомобілі (легковий та вантажний).

Панінський шляхопровід у Вязьмі відкрили у 1980 році, останню реконструкцію мосту провели у 2018 році.

Як повідомлялося, напередодні нафтопереробний завод в російському Орську зупинив роботу через прорив дамби, центр міста затопило.

Автор: 

залізниця (825) міст (385) росія (14183)


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Топ коментарі
+18
грьобані старі мости не дають валадімірваладіміравічу успішно ваювать
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08.04.2024 18:43
+17
Нічого страшного. Поїдуть через ростов. "Для бєшєнной сабакі - сто вьорст - нє крюк".
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08.04.2024 18:34
+14
красивое !

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08.04.2024 18:46
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Нічого страшного. Поїдуть через ростов. "Для бєшєнной сабакі - сто вьорст - нє крюк".
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08.04.2024 18:34 Відповісти
грьобані старі мости не дають валадімірваладіміравічу успішно ваювать
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08.04.2024 18:43 Відповісти
Та на війну старі мости якраз не впливають, а все інше ВВ якось ПХ...
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08.04.2024 18:48 Відповісти
та впливають, бо мішають, *****! це ж зараз почнеться кацапський вой: "валадімірваладіміравіч, памагі, отстрой мост", а валадімірваладіміравічу інтересно тіки танчіки, пушєчкі, салдафончікі по карті пересувати - вєршіть, так сказати, судьби міру, йому якийсь дряхлий міст ************
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08.04.2024 18:50 Відповісти
Карма.
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08.04.2024 18:42 Відповісти
То врагі паніні жарили. Прямо біля опори мосту. 😂
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08.04.2024 19:21 Відповісти
"аткуда-аткуда следьі?" - кацап ваш под мостой лежит, его лошади доедают
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08.04.2024 18:44 Відповісти
Який жах

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08.04.2024 18:45 Відповісти
красивое !

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08.04.2024 18:46 Відповісти
Ми потяги до москви-
Ми не котятята...
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08.04.2024 18:51 Відповісти
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08.04.2024 19:23 Відповісти
''Он усталь''
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08.04.2024 18:47 Відповісти
Незачьот так як по залізниці не їхав військовий потяг. Оркам працювати над помилками. і розвалити повторно.
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08.04.2024 18:48 Відповісти
Вязьма, Вязьма, мёртвая земля, разрушают всякие, Вязьма, Вязьма, вся загрязнена, это безобразие!
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08.04.2024 18:48 Відповісти
Візитівку Яроша вже знайшли?
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08.04.2024 18:49 Відповісти
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08.04.2024 18:50 Відповісти
Как я и говорил, рашка страна большая и ето ее большое преимущество а так же ее большой недостаток. Рашку можно разобрать по запчастям делая диверсии то там то тут и она ничего не сможет с етим сделать.
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08.04.2024 18:53 Відповісти
Вони й самі з цим непогано справляються! І диверсантів не треба!
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08.04.2024 19:50 Відповісти
Дякуємо тобі , міст !
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08.04.2024 18:55 Відповісти
Гарна новина. No comments.
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08.04.2024 18:56 Відповісти
а візитки Яроша там не знайшли? скажуть теракт Україна влаштувала.
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08.04.2024 18:57 Відповісти
"Дорога ты, дорога,
Стальная колея! -
Старинный город Вязьма,
Где счастье встретил я. -
Своё я встретил счастье,
Но не узнал его.
И я ушёл, уехал
От счастья своего."
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08.04.2024 18:58 Відповісти
Все на фронт,все на мясні штурми.А цих рабів хвилює якийсь міст.
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08.04.2024 18:59 Відповісти
100% таджики...
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08.04.2024 18:59 Відповісти
Таджика вже знайшли? Вухо відрізали?
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08.04.2024 19:00 Відповісти
почему в разделе бизнес?
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08.04.2024 19:05 Відповісти
рукожопі росіянці
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08.04.2024 19:07 Відповісти
Дуже добре, що в 2018 рукожопи та вєчопьяниє провели реконструкцію - інакше міг би ще кілька років постояти.
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08.04.2024 19:13 Відповісти
100 страт єгипетських.
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08.04.2024 19:18 Відповісти
Я усмотрел там два украинских следа
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08.04.2024 19:37 Відповісти
То автомобіль "Рено" з таджикобандерівцями давав дьору в бік білоруського кордону!
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08.04.2024 20:09 Відповісти
В цій трагедії, як і з потопом в Орську, для влади Кацапії саме важке це знайти український слід.
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08.04.2024 19:46 Відповісти
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08.04.2024 19:47 Відповісти
А шо такоє , міст теж миші прогризли ??

Директор підприємства , яке збудувало дамбу в Орську , сьогодні заявив на першому каналі кацапТБ про те що дамбу прогризли - миші . !! МИШІ Карл!!! прогризли дамбу .!! Це пц .!
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08.04.2024 19:51 Відповісти
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08.04.2024 19:57 Відповісти
Біолабораторії працюють як слід
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08.04.2024 20:10 Відповісти
..
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08.04.2024 20:14 Відповісти
ну, народ, ну народ ! Наку.. їм чоловіки ?
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08.04.2024 20:43 Відповісти
Ну все правильно - ось в американській версії Годзіли він (тобто Годзіла ) зявився після після випробувань ядреної бімби , а на кацапстані зявилися миші з кислотою як в Чужого які харчуються бетоном - Орськ десь в тому районі де совок проводив навчання війскових одразу після вибуху ядреної бімби.
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08.04.2024 21:39 Відповісти
А я все дивуюся - чому на рахунку ГРУ немає мостів?
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08.04.2024 19:53 Відповісти
Вязьма це Жеч Посполита
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08.04.2024 19:54 Відповісти
Короче, сами виноваты!)
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08.04.2024 19:55 Відповісти
Колись там люто ненавиділи сталіна та більшовиків...німців зустрічали хлібом сіллю..живими квітами
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08.04.2024 19:56 Відповісти
тоді ще були там люди.
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08.04.2024 20:11 Відповісти
Ймовірно то результат останньої реконструкції...
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08.04.2024 20:03 Відповісти
В затопленном Орске проходит митинг у городской администрации. Собравшиеся скандируют «Путин, помоги!».
К митингующим https://t.me/pdmnews/68944 вышел глава города Василий Козупица и призвал их сформировать инициативную группу, которую пригласил на разговор в здании мэрии. Как сообщает «База», сейчас вход в администрацию заблокирован полицейскими машинами.
Ранее прокуратура Оренбургской области предостерегала жителей региона от участия в несогласованных акциях. Жители Орска на площади записывают видеообращение к Владимиру Путину из-за ситуации с разрушенной дамбой.
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08.04.2024 20:11 Відповісти
А шо і допоможе. Кадирівці приїдуть. З кулеметами та гранатометами.
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08.04.2024 20:44 Відповісти
Самое смешное, что ранее они жаловались на проблемы с водоснабжением... Теперь с водой проблем нет
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08.04.2024 21:06 Відповісти
Нехай всім краєм консервують. На майбутнє. Нефіг бунтовать. Работать надА.
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08.04.2024 21:10 Відповісти
Типо репу чешу, как же выразить чувства умиления... Каароч, гудственно.
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08.04.2024 20:35 Відповісти
Таджики на шляху до Києва замітають сліди, но бсф все рівно виявили на місці події фото де вони з Ярошем вантажать вибухівку в авто, а пі мікроскопом ще побачили що в одног з них з кишені стирчить карта смолєнської області і відмічений на ній цей міст і напис (після підриву вдразу на Київ.
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08.04.2024 20:44 Відповісти
П'ятілетка за трі года --- результат.
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08.04.2024 20:55 Відповісти
Мрію, щоб на перегоні журавка-міллєрово щось подібне сталося. Його теж "стахановци" будували, разом з дупорукими "ваєннимі страітєлямі".
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08.04.2024 21:05 Відповісти
На черзі кримський міст.
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08.04.2024 23:25 Відповісти
Як тепер із говенів до болот їздити?
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09.04.2024 03:55 Відповісти
ето вялічіє!
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09.04.2024 06:50 Відповісти
Таджики напевно...
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09.04.2024 07:22 Відповісти
Невже Равшан-бындэровец був прорабом?
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09.04.2024 08:15 Відповісти
Єслі в словє Клязьма
"Я" замєніть на "і"
То палучіцца клізьма
Правда смєшно? хі-хі
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09.04.2024 17:36 Відповісти

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