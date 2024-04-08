Україна не потрапила до першої сотні країн світу за розміром зарплат, – рейтинг

Україна посіла 107 місце у світовому рейтингу країни за розміром середньої заробітної плати.

Згідно з дослідженням американського аналітичного журналу CEOWorld, очолили рейтинг Швейцарія, Люксембург та США.

Журнал порівняв показники валової середньомісячної заробітної плати (у доларах США за поточним обмінним курсом) у 196 країнах світу, щоб визначити, де платять найвищу та найнижчу заробітну плату.

До десятки країн з найвищими зарплатами у світі увійшли:

Швейцарія ($8111);

Люксембург ($6633);

США ($6455);

Ісландія ($6441);

Норвегія ($5665);

Данія ($5642);

Канада ($5081);

Гренландія ($4665);

Ірландія ($4622);

Нідерланди ($4581).

Найменше заробляють у Лесото ($24), Анголі ($27), Малаві ($31), Малі ($34) і у Північній Кореї ($37).

Україна посіла у рейтингу 107 місце з середньою зарплатою $430 на місяць (16 710 грн).

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За підрахунками укладачів рейтингу, найбільші зарплати отримають у галузях фінансів, страхування, електроенергетики, гірничодобувної промисловості, інформаційних технологій, роздрібної торгівлі та освіти. Найнижчі зарплати – у адміністративних працівників, готельно-ресторанному бізнесі та будівництві.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2023 році середня зарплата в Україні становила 17 442 грн, за рік вона зросла на 17,5% або на 2 594 грн.