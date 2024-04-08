БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
13 211 27

Україна не потрапила до першої сотні країн світу за розміром зарплат, – рейтинг

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Україна посіла 107 місце у світовому рейтингу країни за розміром середньої заробітної плати.

Згідно з дослідженням американського аналітичного журналу CEOWorld, очолили рейтинг Швейцарія, Люксембург та США.

Журнал порівняв показники валової середньомісячної заробітної плати (у доларах США за поточним обмінним курсом) у 196 країнах світу, щоб визначити, де платять найвищу та найнижчу заробітну плату.

До десятки країн з найвищими зарплатами у світі увійшли:

  • Швейцарія ($8111);
  • Люксембург ($6633);
  • США ($6455);
  • Ісландія ($6441);
  • Норвегія ($5665);
  • Данія ($5642);
  • Канада ($5081);
  • Гренландія ($4665);
  • Ірландія ($4622);
  • Нідерланди ($4581).

Найменше заробляють у Лесото ($24), Анголі ($27), Малаві ($31), Малі ($34) і у Північній Кореї ($37).

Україна посіла у рейтингу 107 місце з середньою зарплатою $430 на місяць (16 710 грн).

Читайте також: Середня зарплата держчиновників перевищила 43 тисячі гривень, – Мінфін

За підрахунками укладачів рейтингу, найбільші зарплати отримають у галузях фінансів, страхування, електроенергетики, гірничодобувної промисловості, інформаційних технологій, роздрібної торгівлі та освіти. Найнижчі зарплати – у адміністративних працівників, готельно-ресторанному бізнесі та будівництві.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2023 році середня зарплата в Україні становила 17 442 грн, за рік вона зросла на 17,5% або на 2 594 грн.

Автор: 

рейтинг (955) зарплата (1119)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Подлая ложь, наш нарід знаєт, што Зелінсккій давно пависіл зарплати в сваєй галавє...
показати весь коментар
08.04.2024 21:16
+11
Зате за розмірами розкрадання і хабарів під час війни в топі!
показати весь коментар
08.04.2024 21:20
+9
У москалів вища зарплата ніж в Естонії Чехії та Саудівській Аравії?і в 5 раз вище ніж в Україні ?ню ню ...херня а не рейтінг
показати весь коментар
08.04.2024 21:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подлая ложь, наш нарід знаєт, што Зелінсккій давно пависіл зарплати в сваєй галавє...
показати весь коментар
08.04.2024 21:16 Відповісти
Подивився рейтинг. У них у Молдові зарплата вища, ніж у нафтовому Азербайджані.

А у кацапів $2100 середня з/п, згідно цього рейтингу.
показати весь коментар
08.04.2024 21:20 Відповісти
Зате за розмірами розкрадання і хабарів під час війни в топі!
показати весь коментар
08.04.2024 21:20 Відповісти
Ну.., Швейцарія і найбільш дорога країна! Зарплату треба порівнювати з цінами! 8111 - це небагато для Швейцарії!
показати весь коментар
08.04.2024 21:22 Відповісти
Абсолютно згоден. Знайома живе там вже кілька років, так вони з чоловіком їздять раз на тиждень за продуктами в Італію, бо там значно дешевше. Якби вони все купували саме в Швейцарії, то в кращому випадку виходили б "в нулі".
показати весь коментар
08.04.2024 21:49 Відповісти
Про Швейцарию интересное видео и комментарии тоже
https://www.youtube.com/watch?v=I6Q2wvKDdTA&t=1488s
показати весь коментар
08.04.2024 22:07 Відповісти
Там основна маса коментарів від "благадарных братьев-расиян за то, шта автор паказывает правду про праклятую гейропу".
показати весь коментар
08.04.2024 23:01 Відповісти
У москалів вища зарплата ніж в Естонії Чехії та Саудівській Аравії?і в 5 раз вище ніж в Україні ?ню ню ...херня а не рейтінг
показати весь коментар
08.04.2024 21:25 Відповісти
А Середня зарплата 16 700 в Україні тебе не бентежить ?
показати весь коментар
08.04.2024 21:39 Відповісти
А повинна?
показати весь коментар
08.04.2024 23:43 Відповісти
Так це середня
За рахунок всяких топ менеджерів газпрому, і тому подібного така зп
показати весь коментар
09.04.2024 09:54 Відповісти
А мільйон силовиків в Україні хіба не впливає на середню зарплату?
показати весь коментар
12.04.2024 23:02 Відповісти
На сайті Росстату геть інші цифри
показати весь коментар
18.04.2024 05:52 Відповісти
Не врахували зарплати і пенсії судей. Ті перепригують суддів США у рази. Україна була б поза конкуренціею у рейтингу по хабарництву та розкрадання бюджетних коштів.
показати весь коментар
08.04.2024 21:28 Відповісти
Доганяєм Африку босна і кенію( Пустеля..
показати весь коментар
08.04.2024 21:34 Відповісти
Ну якщо подивитись шо в африці не надуються то у нас треба пахати
показати весь коментар
08.04.2024 21:42 Відповісти
Як це так? А де ж всі вчителі по 4000 євро?
показати весь коментар
08.04.2024 23:18 Відповісти
Не ті "зарплати" вони рахували.
показати весь коментар
08.04.2024 23:21 Відповісти
Могли "слуги" народу прийняти участь. Золотими чемпіонами б стали. На чолі з новітнім зе-олігархатом.
показати весь коментар
08.04.2024 23:27 Відповісти
Заработная плата в других странах

СтранаПериодФакт. знач.Россияиюл. 2023730.402 USD/месСербияиюл. 2023758.594 USD/месСловакияиюл. 20231562.699 USD/мес.....=================Реальная средняя зарплата у свинособак 450-470 баксов...
показати весь коментар
09.04.2024 04:01 Відповісти
Суки брехливі.
показати весь коментар
09.04.2024 07:02 Відповісти
Вілікая Україна скажуть аляпатріоти
показати весь коментар
09.04.2024 08:36 Відповісти
Так низько Україну і Українців не опускав ще жоден президент. Навіть Янукович...
показати весь коментар
09.04.2024 08:44 Відповісти
Монако в этом *рейтинге* идет на 115 месте с зарплатой в 385 долларов А Молдова на 96 месте с зарплатой 508 долларов А легендарный Гондурас со своей зарплатой в 522 бакса заставляет жителей княжества Монако удавиться от зависти на лазурном берегу французской ривьеры . ВВП Монако 198000 дохлых енотов на человека
показати весь коментар
09.04.2024 10:12 Відповісти
Наш мінстат не бажає подавати дані по середній МЕДІАННІЙ з/п, тоді як у інших країнах
розраховують саме таку.
Вважають, що середня медіанна з/п менша від середньої арифметичної десь на 25%.
Крім того, у нас податок із з/п - 20%, неоподаткований мінімум аж 17 грн ...
показати весь коментар
09.04.2024 10:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 