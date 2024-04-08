Україна не потрапила до першої сотні країн світу за розміром зарплат, – рейтинг
Україна посіла 107 місце у світовому рейтингу країни за розміром середньої заробітної плати.
Згідно з дослідженням американського аналітичного журналу CEOWorld, очолили рейтинг Швейцарія, Люксембург та США.
Журнал порівняв показники валової середньомісячної заробітної плати (у доларах США за поточним обмінним курсом) у 196 країнах світу, щоб визначити, де платять найвищу та найнижчу заробітну плату.
До десятки країн з найвищими зарплатами у світі увійшли:
- Швейцарія ($8111);
- Люксембург ($6633);
- США ($6455);
- Ісландія ($6441);
- Норвегія ($5665);
- Данія ($5642);
- Канада ($5081);
- Гренландія ($4665);
- Ірландія ($4622);
- Нідерланди ($4581).
Найменше заробляють у Лесото ($24), Анголі ($27), Малаві ($31), Малі ($34) і у Північній Кореї ($37).
Україна посіла у рейтингу 107 місце з середньою зарплатою $430 на місяць (16 710 грн).
За підрахунками укладачів рейтингу, найбільші зарплати отримають у галузях фінансів, страхування, електроенергетики, гірничодобувної промисловості, інформаційних технологій, роздрібної торгівлі та освіти. Найнижчі зарплати – у адміністративних працівників, готельно-ресторанному бізнесі та будівництві.
Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2023 році середня зарплата в Україні становила 17 442 грн, за рік вона зросла на 17,5% або на 2 594 грн.
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А у кацапів $2100 середня з/п, згідно цього рейтингу.
https://www.youtube.com/watch?v=I6Q2wvKDdTA&t=1488s
За рахунок всяких топ менеджерів газпрому, і тому подібного така зп
СтранаПериодФакт. знач.Россияиюл. 2023730.402 USD/месСербияиюл. 2023758.594 USD/месСловакияиюл. 20231562.699 USD/мес.....=================Реальная средняя зарплата у свинособак 450-470 баксов...
розраховують саме таку.
Вважають, що середня медіанна з/п менша від середньої арифметичної десь на 25%.
Крім того, у нас податок із з/п - 20%, неоподаткований мінімум аж 17 грн ...