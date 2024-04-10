Гривня знову впала нижче 39 грн/$: Нацбанк встановив курс долара на четвер
Курс гривні продовжує поступово знижуватися щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 11 квітня, на рівні 39,0232 грн/$, порівняно із 38,9945 грн/$ у середу.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 1 копійку – до 42,3616 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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