Наслідки ударів українських дронів по російських НПЗ: Росія знизить вимоги до якості пального через загрозу дефіциту

Уряд Росії розглядає можливість пом’якшення екологічних стандартів, щоб дозволити використання бензину низької якості в умовах можливого дефіциту палива.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела у нафтопереробній галузі РФ.

З 2016 року в Росії дозволено використання тільки бензину, що відповідає стандартам не нижче "Євро-5".

"Міністерство енергетики розглядає в якості резервного заходу зниження планки (екологічних вимог), щоб забезпечити основу для додаткового виробництва бензину", – сказав один із співрозмовників.

Зокрема, російський уряд розглядає можливість послаблення вимог до вмісту деяких добавок і етанолу. Це дозволить збільшити виробництво бензину на застарілих нафтопереробних підприємствах. Водночас вимоги до вмісту сірки у бензині залишиться без змін, стверджують співрозмовники агентства.

За їхніми підрахунками, це дозволить випустити на внутрішній російський ринок додатково від 300 тис. до 500 тисяч тонн бензину і забезпечити 10% потреб на тлі сезонного зростання попиту.

Як повідомлялося, за підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.

До того ж, НПЗ "Орскнафтооргсинтез" потужністю переробки 6 млн тонн нафти на рік у російському Орську зупинив роботу минулого тижня після прориву дамби.

Що відомо про удари України по російських НПЗ

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

За підрахунками Reuters, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупиняли роботу через атаки українських безпілотників. Удари уразили потужності з переробки 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу переробки у РФ.

Через побоювання зменшення виробництва біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають.

Одним із останніх роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.