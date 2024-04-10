Наслідки ударів українських дронів по російських НПЗ: Росія знизить вимоги до якості пального через загрозу дефіциту
Уряд Росії розглядає можливість пом’якшення екологічних стандартів, щоб дозволити використання бензину низької якості в умовах можливого дефіциту палива.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела у нафтопереробній галузі РФ.
З 2016 року в Росії дозволено використання тільки бензину, що відповідає стандартам не нижче "Євро-5".
"Міністерство енергетики розглядає в якості резервного заходу зниження планки (екологічних вимог), щоб забезпечити основу для додаткового виробництва бензину", – сказав один із співрозмовників.
Зокрема, російський уряд розглядає можливість послаблення вимог до вмісту деяких добавок і етанолу. Це дозволить збільшити виробництво бензину на застарілих нафтопереробних підприємствах. Водночас вимоги до вмісту сірки у бензині залишиться без змін, стверджують співрозмовники агентства.
За їхніми підрахунками, це дозволить випустити на внутрішній російський ринок додатково від 300 тис. до 500 тисяч тонн бензину і забезпечити 10% потреб на тлі сезонного зростання попиту.
Як повідомлялося, за підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.
До того ж, НПЗ "Орскнафтооргсинтез" потужністю переробки 6 млн тонн нафти на рік у російському Орську зупинив роботу минулого тижня після прориву дамби.
Що відомо про удари України по російських НПЗ
2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.
Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.
За підрахунками Reuters, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупиняли роботу через атаки українських безпілотників. Удари уразили потужності з переробки 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу переробки у РФ.
Через побоювання зменшення виробництва біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають.
Одним із останніх роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1 Для ураження хоча б Першочергових Військових Цілей, ударних можливостей потрібно у Сотні разів більше ніж зараз.
2. У країнах союзниках громадська думка вже рік як балансує на межі-" допомагати Украні/мир перш за все". За повної відсутності вітчизняної поопаганди і при засиллю розіської на заході, чїдуже легоко в телевізорі доведуть "Україна = роісія" . На цьому допомого закінчиться.
3. Без фінансової і військової допомоги воювати доведеться виключно молодими і старими солдатами.