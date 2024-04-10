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Новини
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Наслідки ударів українських дронів по російських НПЗ: Росія знизить вимоги до якості пального через загрозу дефіциту

бензин

Уряд Росії розглядає можливість пом’якшення екологічних стандартів, щоб дозволити використання бензину низької якості в умовах можливого дефіциту палива.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела у нафтопереробній галузі РФ.

З 2016 року в Росії дозволено використання тільки бензину, що відповідає стандартам не нижче "Євро-5".

"Міністерство енергетики розглядає в якості резервного заходу зниження планки (екологічних вимог), щоб забезпечити основу для додаткового виробництва бензину", – сказав один із співрозмовників.

Зокрема, російський уряд розглядає можливість послаблення вимог до вмісту деяких добавок і етанолу. Це дозволить збільшити виробництво бензину на застарілих нафтопереробних підприємствах. Водночас вимоги до вмісту сірки у бензині залишиться без змін, стверджують співрозмовники агентства.

За їхніми підрахунками, це дозволить випустити на внутрішній російський ринок додатково від 300 тис. до 500 тисяч тонн бензину і забезпечити 10% потреб на тлі сезонного зростання попиту.

Як повідомлялося, за підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.

До того ж, НПЗ "Орскнафтооргсинтез" потужністю переробки 6 млн тонн нафти на рік у російському Орську зупинив роботу минулого тижня після прориву дамби.

Що відомо про удари України по російських НПЗ

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

За підрахунками Reuters, у першому кварталі 2024 року мінімум сім російських нафтопереробних заводів зупиняли роботу через атаки українських безпілотників. Удари уразили потужності з переробки 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу переробки у РФ.

Через побоювання зменшення виробництва біржові ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають.

Одним із останніх роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

Автор: 

бензин (1106) НПЗ (379) росія (14183) дизпаливо (1282)


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Топ коментарі
+6
Ось мені цікаво, по кацапським ТЕС та ГЕС чому наші у відповідь не луплять? Електроенергія використовується військовими частинам, виробництвом зброі, зализницею тощо. Законні цілі. Вони ж по нашим луплять та цім це пояснюють.
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10.04.2024 16:43
+4
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10.04.2024 16:47
+4
Якщо найближчими днями не буде удару по орському нпз, (там зараз не до про) значить послухали американців.
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10.04.2024 17:33
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Ось мені цікаво, по кацапським ТЕС та ГЕС чому наші у відповідь не луплять? Електроенергія використовується військовими частинам, виробництвом зброі, зализницею тощо. Законні цілі. Вони ж по нашим луплять та цім це пояснюють.
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10.04.2024 16:43 Відповісти
Згодна з Вами на всі 200%. А від себк добавлю, виходячи з того, що подають на мокшандії, типу луплять тільки по військовим цілям. То треба нам відповвдати так само - НПЗ - паливо для армії, залізниця - перевозять вантажі військового призначення й чмонь. ГЕС, ГРЕС, ТЕЦ і т.п. - це вода, електрика, тепло для армії. мокши волають, що в нас панцирі стоять повсюди - ми можемо палити по складах, елеваторах, будь яких сховищах - в них там теж якісь С-300 стоять.
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10.04.2024 17:00 Відповісти
Оце питання на третьому році війни. Старий і солдат, усе дуже просто.
1 Для ураження хоча б Першочергових Військових Цілей, ударних можливостей потрібно у Сотні разів більше ніж зараз.
2. У країнах союзниках громадська думка вже рік як балансує на межі-" допомагати Украні/мир перш за все". За повної відсутності вітчизняної поопаганди і при засиллю розіської на заході, чїдуже легоко в телевізорі доведуть "Україна = роісія" . На цьому допомого закінчиться.
3. Без фінансової і військової допомоги воювати доведеться виключно молодими і старими солдатами.
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10.04.2024 20:17 Відповісти
А тому що "піндоси" завтра волати на весь світ, що українці геноцидять мирних жителів парашиї. Вчора чергове чучєло у Вашингтоні вже вкотре волало, що Україна має припинити бити по кацапським нпз, бо це цивільна інфраструктура
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11.04.2024 07:00 Відповісти
Нехай кацапня подзвонить салівану. Чи остіну. Чи взагалі тупо в Білий дім. Уй#бки допоможуть.
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10.04.2024 16:46 Відповісти
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10.04.2024 16:47 Відповісти
Не потрібьна пауза ,лупити далі і енерго систему і НПЗ.Все по тим словам що несуть політики із за кордону лупити все підряд.
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10.04.2024 16:55 Відповісти
треба продовжувати. Нехай на газолін переходять.
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10.04.2024 16:59 Відповісти
Якщо найближчими днями не буде удару по орському нпз, (там зараз не до про) значить послухали американців.
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10.04.2024 17:33 Відповісти
Ракеток би з півсотні,таких що могли б долетіти до тих заводиків...
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10.04.2024 18:55 Відповісти
А дядько Сем каже, що ніззя. Але якщо дуже хочеться то мона...
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11.04.2024 05:13 Відповісти
Це вже таке.Треба просто мати чим бити.
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11.04.2024 08:34 Відповісти

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