В Україні зростають оптові ціни на бензин, це позначиться на цінниках АЗС, – "А-95"

Оптові ціни на бензин в Україні зростають через ситуацію на зовнішньому ринку та падіння курсу гривні щодо долара США.

За березень середня вартість гуртових партій бензину марки А-95 зросла на 2,49 грн за літр, а за 10 днів квітня – ще на 1,2 грн/л, до 49,27 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

З 1 березня по 9 квітня європейські котирування в середньому зросли на $36 за тонну або 1,27 грн/л, а курс валют – на 0,85 грн/$.

При цьому темпи здорожчання бензину в Україні в березні перевищували європейські. Але з урахуванням того, що з початку року бензин в Європі подорожчав на $177 за тонну (6,23 грн/л), а українські ціни в гурті – 4,87 грн/л, очікується подальше збільшення вартості пального.

"У квітні ціни на бензин продовжать зростати. Хоч попит на цей вид пального залишається низьким, але ситуація на зовнішньому ринку сприяє подальшому здорожчанню ресурсу. Це відобразиться на роздрібному ринку, де маржа вже наближується до мінімальних значень липня-серпня минулого року", – зазначається у повідомленні.