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Новини
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В Україні зростають оптові ціни на бензин, це позначиться на цінниках АЗС, – "А-95"

бензин,заправка,азс,дизтопливо

Оптові ціни на бензин в Україні зростають через ситуацію на зовнішньому ринку та падіння курсу гривні щодо долара США.

За березень середня вартість гуртових партій бензину марки А-95 зросла на 2,49 грн за літр, а за 10 днів квітня – ще на 1,2 грн/л, до 49,27 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

З 1 березня по 9 квітня європейські котирування в середньому зросли на $36 за тонну або 1,27 грн/л, а курс валют – на 0,85 грн/$.

При цьому темпи здорожчання бензину в Україні в березні перевищували європейські. Але з урахуванням того, що з початку року бензин в Європі подорожчав на $177 за тонну (6,23 грн/л), а українські ціни в гурті – 4,87 грн/л, очікується подальше збільшення вартості пального.

Динаміка середніх цін на бензин марки А-95.

"У квітні ціни на бензин продовжать зростати. Хоч попит на цей вид пального залишається низьким, але ситуація на зовнішньому ринку сприяє подальшому здорожчанню ресурсу. Це відобразиться на роздрібному ринку, де маржа вже наближується до мінімальних значень липня-серпня минулого року", – зазначається у повідомленні.

Автор: 

АЗС (1588) бензин (1106) ціни (3443)


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Топ коментарі
+3
Да как то пох уже на те цены. Зачем нам бензин если власть все равно отберет у всех автомобили. Верно же?
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10.04.2024 19:20
+2
наслухались безмозглу?
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10.04.2024 19:24
+2
ФСБ як не серне, так і невпопад. Читай абетку, клоун.
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10.04.2024 20:13
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Да как то пох уже на те цены. Зачем нам бензин если власть все равно отберет у всех автомобили. Верно же?
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10.04.2024 19:20 Відповісти
наслухались безмозглу?
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10.04.2024 19:24 Відповісти
ФСБ як не серне, так і невпопад. Читай абетку, клоун.
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10.04.2024 20:13 Відповісти
https://www.censor.net/ua/news/3483537

Это ФСБшный сайт, да?
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11.04.2024 06:10 Відповісти
Тільки А-95 має сміливість про це сказати???
Чому мовчить А-92?
Дизель з газом теж мовчать, Думають, що їх це не торкнеться??
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10.04.2024 19:25 Відповісти
Хух, как же вы уже заколебали, свиньи ненажерливі...
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10.04.2024 19:26 Відповісти
Не чіпаємо ************* НПЗ?
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10.04.2024 20:14 Відповісти
Володінька! А чого це курс гривні впав? Невже чергова битва за врожай- оранка та сівба???
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10.04.2024 22:10 Відповісти

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