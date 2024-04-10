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Новини
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ДТЕК може додати 1,5 ГВт "зеленої" генерації для підсилення енергосистеми протягом трьох років, – Тімченко

дтек,тімченко

Енергохолдинг ДТЕК може протягом трьох років додати в енергосистему України 1,5 ГВт "зеленої" енергетики.

Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив в інтерв’ю виданню Forbes.

"Ми говоримо про необхідність розподіленої генерації з перших місяців війни. Наша стратегія передбачає інвестиції в таку генерацію. Наприклад, ми плануємо добудувати другу чергу Тилігульської вітрової електростанції потужністю 385 МВт. Це інвестпроєкт на 450 млн євро. Тобто ми зараз – найбільший інвестор в розподілену генерацію. Це дійсно зробить українську енергосистему більш стійкою до атак. Три ракети можуть знищити теплову електростанцію, а у вітрової пошкодять один-два вітряки", – розповів Тімченко.

Він уточнив, що вже у травні ДТЕК буде технічно готовий почати будувати другу чергу Тилігульської ВЕС, також компанія буде готова до будівництва проєкту Полтавської ВЕС на 650 МВт.

"Ще один проєкт на 500 МВт в Одеській області буде готовий до будівництва в другому кварталі 2025-го. Відповідно, 1500 МВт ми можемо додати в енергосистему за три роки", –сказав Тімченко.

За його словами, для будівництва нових потужностей потрібне боргове фінансування. Але комерційні банки не кредитують українські компанії без гарантій експортно кредитних агентств, які мають отримати ліміти від своїх урядів.Адже Україна зараз знаходиться в червоній зоні ризиків. Зараз ДТЕК обговорює таке страхування з одним з європейських фондів, щоб розблокувати фінансування другої черги Тилігульської ВЕС, додав Тімченко.

Читайте також: Наше завдання – відновити максимум потужності ТЕС після обстрілів, – гендиректор ДТЕК

Як повідомлялося, внаслідок наймасштабніших ударів по енергосистемі України наприкінці березня найбільше постраждали Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Під удар потрапила Дніпровська ГЕС, також пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генерувальної потужності ДТЕК.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що під час війни пріоритетом компанії є відновлення зруйнованих станцій, мереж і підстанції, стабільний видобуток газу та вугілля для підтримки енергосистеми. Відповідно, зараз всі інвестиції компанії йдуть на відновлення після обстрілів.

Автор: 

електроенергія (4235) ДТЕК (1359) Тімченко (23) альтернативна енергетика (699) Новини компаній (3348) ВЕС (33)


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Топ коментарі
+6
Перекладаю на людську мову: Ахметов вимагає в держави мільярдних дотацій на свій бізнес-проект
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10.04.2024 19:38
+4
Знов з бюджета будуть грощі на цей зелений маразм тягнути... суки...
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10.04.2024 20:17
+3
а якби хабар на дозвіл на сонячні станції не коштував так дорого, то вона б уже давно у всіх була
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10.04.2024 19:31
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а якби хабар на дозвіл на сонячні станції не коштував так дорого, то вона б уже давно у всіх була
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10.04.2024 19:31 Відповісти
І скільки коштуватиме 1 квт зеленої електроенергії.? При Сєні вже проходили,що в 6 разів більше ніж в Іспанії.
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10.04.2024 20:17 Відповісти
Перекладаю на людську мову: Ахметов вимагає в держави мільярдних дотацій на свій бізнес-проект
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10.04.2024 19:38 Відповісти
Ні, маються на увазі закордонні банки.
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10.04.2024 19:43 Відповісти
де ти, це, наковиряв?
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10.04.2024 19:45 Відповісти
Я просто на відміну від тебе вмію читати і розуміти написане:

Але комерційні банки не кредитують українські компанії без гарантій експортно кредитних агентств, які мають отримати ліміти від своїх урядів. Адже Україна зараз знаходиться в червоній зоні ризиків. Зараз ДТЕК обговорює таке страхування з одним з європейських фондів, щоб розблокувати фінансування другої черги Тилігульської ВЕС, додав Тімченко. Джерело: https://biz.censor.net/n3483654

По-перше комерційні банки, це не державні банки, і навіть гарантії будуть за західні гроші. Це не з бюджету, не за гроші платників податків.
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11.04.2024 12:16 Відповісти
Добра новина. По ВЕС складніше ракетою потрапити. А ось сонячні електростанції - гектари сонячних панелей - це дуже хороша ціль... складно промазати.. Але є одне Але - ВЕС працює тоді коли є вітер, а електрика потрібна завжди без прив'язки до вітру. Одними ВЕС і СЕС потреби в електриці не перекрити.. Досвід Німеччини, яка зачинила свої АЕС - тому доказ.
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10.04.2024 19:39 Відповісти
ясна річ. шурма старший, шурмі молодшому, державні кошти ганяє.
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10.04.2024 19:46 Відповісти
Це брєд ДТЕК і до 2022 року будував ВЕС. Ботієвська, Тілігульська.. без державних коштів...
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10.04.2024 22:08 Відповісти
а як що, держава, тобто ми з вами не погодимось з ультиматумом ахметова, то він буде довго довго ремонтувати. за свій рахунок, пошкоджену енергосистему. і будуть сидіти, без світла тепла і каналізації, харків і одеса.
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10.04.2024 19:49 Відповісти
Одеська і Миколаївська області... гроші ********, а потім скажуть що москалі розбомбили...
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10.04.2024 19:57 Відповісти
Пішли ви в дупу зі своєю зеленкою за ціною діамантів. У Держави більш чим достатньо атомної генерації. А ваша зеленка - теж добре, але за ціною атомного кіловата.
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10.04.2024 20:11 Відповісти
Знов з бюджета будуть грощі на цей зелений маразм тягнути... суки...
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10.04.2024 20:17 Відповісти
Спочатку ви маєте заплатити продавцям сонячної енергії за останні роки та місяці той енергії що вже використали. А потім будете Ренату важке місто заносити та давати йому державні кредити.
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10.04.2024 21:07 Відповісти
Ахметовський ДТЕК пошкоджено. Приватна компанія. Все, що сплачували споживачі йшло в приватну компанію Ахмєтова (ну і він не бідував). І все було норм доти, поки рашисти знищували розподільчу систему, яка лишилась в державній власності.
А тепер вони всі волають, що треба підвищити ціну на електроенергію для всіх, бо...
Бо що? Ахмєтову не вистачить коштів утримувати свої яхти/маєтки за кордоном? Бо його підприємствам не дають страхових виплат? Бо Ахметка не може купити обладнання та послуги з відбудови своїх об'єктів і перекладає ці витрати на споживачів?
А куди йшли гроші до цього? Щось про модернізацію, енергоефективність та екологічну безпеку об'єктів ахмєтовського ДТЕК я не чув, а от про підвищення ціни на електрику (без проведення усіх цих заходів) чую регулярно.
То може най той ДТЕК нарешті почне вкладати гроші в себе, а не в чиїсь яхти/маєтки?

Але це моє ІМХО і до існуючої реальності, на жаль, не має ніякого відношення
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10.04.2024 21:22 Відповісти
Ви брехню розповсюджуєте. Пошкоджені не тільки розподільчі ПС державної компанії НЕК "Укренего". Знищені електростанції ДТЕК - Курахівська ТЕС, Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС. Запорізька ТЕС захоплена. Державні ТЕС- Зміївська і Трипільська зруйновані... Зруйновані державні Харківська ТЕЦ-5, Дніпрогес 1 та 2... Як ви думаєте хто за це заплатить - путлєр, Байден, Трамп, Шольц?! це десятки мільярдів долларів.. А електрика буде вам дуже потрібна вже в жовтні -грудні 2024 року...
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10.04.2024 22:15 Відповісти
Ви уважно читали мій допис? Я, як раз, і почав його з того, що пошкоджені підприємства ДТЕК. То в чому ж брехня? 🤔
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11.04.2024 09:49 Відповісти
Читав уважно Ви брєд божевільного написали...
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11.04.2024 16:25 Відповісти
То визначтесь нарешті: "брєд" чи "брехню"?
А з рештою ще дайте відповідь: а куди поділися мільярди, що були виділені з бюджету на захист енергооб'єктів і як "захищена на 100% ТЕС" була знищена?
Чи тут я теж "брешу" і "брєжу"? 🤔
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11.04.2024 20:19 Відповісти
Крім того. В нас є Зелевлада.. міністерство енегетики. Вони повинні вирішувати одне головне питання - А взагалі варто зараз відновлювати великі ТЕС-ГЕС?! Це великі стаціонарні цілі... Відновиш її витратиш мільярди - завтра ракета путлєра прилетить і нема того що ти відновив. А по Харкову, ТЕЦ-5, Зміївській ТЕС - там взагалі КАБ-500, КАБ-1500 вже прилітають... Деякі підстанції НЕК "Укенерго" вже по декілька разів за 2 роки відновлювали...
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10.04.2024 22:22 Відповісти
якщо сам будує і продає по звичайному, а не по "зеленому" тарифу.
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10.04.2024 23:28 Відповісти
А чим ці СЕС по вечорах балансувати Ахметов не придумав?
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11.04.2024 03:00 Відповісти
Якщо ми будемо годувати ДТЕК всій країною ще краще - він щось зробить.Такий сенс новини.
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11.04.2024 10:21 Відповісти
Брєд не комментую. А про захист - у Зєрмаків спитайте.... в них щє з 95 кварталу великий досвід... брехати..
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12.04.2024 20:19 Відповісти

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