ДТЕК може додати 1,5 ГВт "зеленої" генерації для підсилення енергосистеми протягом трьох років, – Тімченко

Енергохолдинг ДТЕК може протягом трьох років додати в енергосистему України 1,5 ГВт "зеленої" енергетики.

Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив в інтерв’ю виданню Forbes.

"Ми говоримо про необхідність розподіленої генерації з перших місяців війни. Наша стратегія передбачає інвестиції в таку генерацію. Наприклад, ми плануємо добудувати другу чергу Тилігульської вітрової електростанції потужністю 385 МВт. Це інвестпроєкт на 450 млн євро. Тобто ми зараз – найбільший інвестор в розподілену генерацію. Це дійсно зробить українську енергосистему більш стійкою до атак. Три ракети можуть знищити теплову електростанцію, а у вітрової пошкодять один-два вітряки", – розповів Тімченко.

Він уточнив, що вже у травні ДТЕК буде технічно готовий почати будувати другу чергу Тилігульської ВЕС, також компанія буде готова до будівництва проєкту Полтавської ВЕС на 650 МВт.

"Ще один проєкт на 500 МВт в Одеській області буде готовий до будівництва в другому кварталі 2025-го. Відповідно, 1500 МВт ми можемо додати в енергосистему за три роки", –сказав Тімченко.

За його словами, для будівництва нових потужностей потрібне боргове фінансування. Але комерційні банки не кредитують українські компанії без гарантій експортно кредитних агентств, які мають отримати ліміти від своїх урядів.Адже Україна зараз знаходиться в червоній зоні ризиків. Зараз ДТЕК обговорює таке страхування з одним з європейських фондів, щоб розблокувати фінансування другої черги Тилігульської ВЕС, додав Тімченко.

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Як повідомлялося, внаслідок наймасштабніших ударів по енергосистемі України наприкінці березня найбільше постраждали Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Під удар потрапила Дніпровська ГЕС, також пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генерувальної потужності ДТЕК.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що під час війни пріоритетом компанії є відновлення зруйнованих станцій, мереж і підстанції, стабільний видобуток газу та вугілля для підтримки енергосистеми. Відповідно, зараз всі інвестиції компанії йдуть на відновлення після обстрілів.