Ексімбанк США виділить кредит на $156 мільйонів на нові локомотиви для "Укрзалізниці"

Експортно-імпортний банк США (Export–Import Bank of the United States) затвердив рішення про виділення кредиту на закупівлю 40 тепловозів виробництва американської компанії Wabtec для оновлення парку "Укрзалізниці".

Обсяг фінансування становитиме $156 млн на термін 15 років, повідомляє пресслужба української залізничної компанії.

"Це рішення дозволяє завершити перемовини між "Укрзалізницею" та Wabtec і почати процедуру закупівлі локомотивів", – зазначається у повідомленні.

"Ця угода, що буде в подальшому імплементована на законодавчому рівні, є те, що ми можемо зробити разом, коли зусилля уряду та приватного сектору спрямовані в одному руслі", – наголосила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Ця угода є символом того, що процеси відновлення в Україні стартують, незважаючи на конфлікт, і вона дасть обопільний виграш обом країнам, адже Україна отримає критично необхідне обладнання, і в той же час цей проєкт дає поштовх для того, щоб наш приватний сектор все більше залучався до відновлення в Україні", – зазначила голова ради директорів Експортно-імпортного банку США Рета Джо Льюїс.

"Укрзалізниця" стане першою з українських державних компаній, що отримає фінансування Ексімбанку США, зауважив голова компанії Євген Лященко.

"Ми вдячні американським партнерам за співпрацю та сподіваємося, що наша перша транзакція стане бенчмарком для інших позичальників з України, які реалізовуватимуть з Ексімбанком США спільні стратегічні інвестиційні проєкти в Україні", – додав Лященко.

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Як повідомлялося, ще у лютому 2018 року "Укрзалізниця" і GE Тransportation підписали рамкову угоду вартістю близько $1 млрд про 15-річне партнерство з оновлення та модернізації рухомого складу українських залізниць. Вона передбачала постачання близько 225 локомотивів General Electric серії Evolution (з 2019 року компанія перейшла під контроль Wabtec) до 2034 року і їх довгострокове технічне обслуговування.

За першим контрактом вартістю $140 млн (з ПДВ) "Укрзалізниця" отримала 30 тепловозів. Фінансування тоді надав державний "Укрексімбанк".

У 2020 році "Укрзалізниця" планувала придбати ще 40 локомотивів General Electric, розповідав міністр інфраструктури Владислав Криклій. Але цього так і не відбулось.

У 2021 році в рамках візиту в США президент Володимир Зеленський представив план трансформації України, до якого увійшло понад 80 проектів на загальну суму $277 млрд. В рамках цього плану влада України сподівалася залучити у США кредит на суму $10 млрд для фінансуваннязакупівлі локомотивів General Electric для "Укрзалізниці".