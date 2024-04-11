"Важливо створити умови для повернення українців додому": Мінекономіки та МОМ підписали угоду про співпрацю

Міністерство економіки та Міжнародна організація з міграції, що є частиною системи ООН, уклали угоду про співробітництво.

Як повідомляє пресслужба міністерства, 10 квітня документ підписали міністерка економіки Юлія Свириденко та генеральна директорка МОМ Емі Поуп.

"Проблема надзвичайно актуальна та чутлива для нас. Близько 4,8 мільйона українців нині мають статус внутрішньо переміщених осіб. Близько 6,5 мільйона перебувають за кордоном.

Наші ключові завдання – забезпечити умови та належну якість життя для ВПО та створити умови для повернення людей до своїх домівок – і тих, хто змінив регіон проживання в Україні, і тих, хто виїхав за кордон", – зазначила Свириденко.

Крім того, важливо, наголосила урядовиця, що документ приділяє значну увагу питанню економічної адаптації ветеранів, а також відновленню мікро- та малого бізнесу, який вимушений релокуватися через війну.

Угода про співробітництво передбачає співпрацю, зокрема за наступними напрямками:

обмін інформацією та реалізація спільних заходів, проєктів, ініціатив тощо;

вдосконалення політики та законодавства у сфері економічної адаптації та відновлення мікро- та малого бізнесів, переміщених або порушених війною. Особливий акцент – на підприємства, якими керують переселенці та ветерани;

взаємодія у питаннях створення сприятливих умов та поширення актуальної інформації для повернення українців, що нині перебувають за кордоном, інтеграція їх та ВПО на ринок праці;

координація з українською діаспорою щодо підтримки інвестицій і торгівлі;

ефективне управління трудовою міграцією для задоволення попиту на ринку праці та захисту працівників-мігрантів під час працевлаштування;

підтримка економічної реінтеграції ветеранів (освіта, професійне навчання, підбір навичок і т.ін.), механізми підтримки ветеранського бізнесу (працевлаштування, гранти), психосоціальна підтримка ветеранів.

Раніеш прем'єр-міністр Денис Шммигал заявив, що уряд домовляється з партнерами про виплати біженцям за повернення в Україну.