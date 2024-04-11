У США заявили, що не можуть змусити Starlink заблокувати послуги для окупантів

Міністерство оборони США не може змусити американську компанію Ілона Маска SpaceX припинити обслуговування терміналів Starlink, які використовують російські окупанти на війні, наприклад, шляхом створення "білого списку" для терміналів українських військ.

Як пише Defence One, про це повідомив помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб на Space Symposium 2024, передає Укрінформ.

"Я не думаю, що Міноборони може змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу це. Я знаю про занепокоєння України й працюю над цим як з Україною, так і з Starlink", – сказав він.

За його словами, Starlink – це комерційний продукт, і Росія без проблем намагається придбати його на "чорному ринку".

Пламб зазначив, що спроби різних суб'єктів отримати і використовувати Starlink – це "те, що ми повинні просто прийняти і зрозуміти".

Відповідаючи на запитання, чи достатньо SpaceX робить для того, щоб запобігти використанню Starlink зловмисними суб'єктами, Пламб сказав: "Я думаю, що вони є чудовим партнером".

Він наголосив, що Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб "надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами".

Що відомо про використання терміналів Starlink російськими окупантами?

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали системи супутникового інтернету компанії Starlink, яка раніше надавала послуги зв’язку лише ЗСУ за контрактом з Пентагоном.

Також про використання Starlink ворогом повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними радіоперехоплень, для налагодження доступу до інтернету Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють на Донеччині.

Водночас засновник компанії SpaceX американський мільрдер Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано". На це українські розвідники зауважили, що йдеться насамперед про неофіційні канали постачання.

У березні демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо SpaceX, щоб перевірити, чи проваджувала компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.