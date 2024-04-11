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Рада відмовилась встановити строки ротації і доручила уряду розробити окремий законопроєкт

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Верховна Рада підтримала постанову, якою доручила уряду розробити окремий законопроєкт про ротацію військовослужбовців.

За відповідне рішення проголосував 321 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує уряд: схвалити постанову про 70 тис. для тих, хто на передовій (які виконують бойові завдання), у найближчий час внести законопроєкт про ротацію", – зазначив він.

Наразі військовослужбовці, які працюють на першій лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях, отримують доплату в розмірі 100 000 гривень на місяць, згідно наказу Міноборони. Військові, які виконують завдання у зоні першого ешелону оборони або наступу, отримають доплату по 50 000 грн.

Ухваленою сьогодні ж постановою №11163 уряду доручено: 

  • Розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації;
  • розробити і прийняти нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану, зокрема щодо одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям під час дії воєнного стану, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником. Таку винагороду виплачуватимуть за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Як повідомлялося, обидві ці норми містив законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. Однак перед його ухваленням у другому читанні депутати підтримали рішення Комітету і виключили їх з тексту документа.

Автор: 

ВР (2865) виплати (465) військовослужбовці (310)


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