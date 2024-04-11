Китай та Польща – серед лідерів імпорту: З початку року в Україну завезли товарів на $16 мільярдів

Упродовж січня-березня 2024 року товарообіг України становив $26 млрд. Зокрема, імпортували товарів на суму $16 млрд, а експортували – на $10 млрд.

Як повідомили у Державній митній службі, оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – $3 млрд, Польщі – $1,6 млрд і Німеччини – $1,3 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $992 млн, Іспанії – на $813 млн та Китаю – на $789 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $5,3 млрд (примитному оформленні до бюджету сплачено 38,9 млрд грн або 30% усіх митних платежів);

продукція хімічної промисловості – $3 млрд (сплачено 21,3 млрд грн або 16% платежів);

паливно-енергетичні – $2 млрд (сплачено 31,8 млрд грн або 25% надходжень платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $6,5 млрд;

метали та вироби з них – $1,1 млрд;

мінеральні продукти – $924 млн.

За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 млн грн.

Як повідомлялося, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд в Україну. Зокрема, імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.