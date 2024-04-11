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Новини
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Китай та Польща – серед лідерів імпорту: З початку року в Україну завезли товарів на $16 мільярдів

експорт,імпорт,товарообіг

Упродовж січня-березня 2024 року товарообіг України становив $26 млрд. Зокрема, імпортували товарів на суму $16 млрд, а експортували – на $10 млрд.

Як повідомили у Державній митній службі, оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – $3 млрд, Польщі – $1,6 млрд і Німеччини – $1,3 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $992 млн, Іспанії – на $813 млн та Китаю – на $789 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $5,3 млрд (примитному оформленні до бюджету сплачено 38,9 млрд грн або 30% усіх митних платежів);
  • продукція хімічної промисловості – $3 млрд (сплачено 21,3 млрд грн або 16% платежів);
  • паливно-енергетичні – $2 млрд (сплачено 31,8 млрд грн або 25% надходжень платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $6,5 млрд;
  • метали та вироби з них – $1,1 млрд;
  • мінеральні продукти – $924 млн.

За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 млн грн.

Як повідомлялося, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд в Україну. Зокрема, імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.

Автор: 

імпорт (2314) мито (792) митниця (816) товарообіг (220) експорт (3826) Державна митна служба (470)


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Ага...
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11.04.2024 13:49 Відповісти
Та нахіба українцям така зрадницька безхребетна влада....?
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11.04.2024 13:57 Відповісти
найбільщі друзі...****....
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11.04.2024 14:08 Відповісти
от правильно: найбільше імпортувати із "ліпших друзів" - ******* китайських комуняк та пшеків!! от це я розумію - політика, стратегічний розрахунок, візіонерство нах...!!
пс хоча ніде правди діти - такою наша торігвельна політика була іще коли зелений вилупок по саунам перед "хазяєвами жізні" виступав...
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11.04.2024 14:09 Відповісти
І пох, що китай рашку підтримує, зеленим тварям насрать.
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11.04.2024 14:21 Відповісти
А коли це поляки кордон розблокували, чи це тільки на ввіз до Польщі блокується???
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11.04.2024 14:21 Відповісти
Підтримуєм економіку китайських комуністів-друзів рашистів, і польських-панів націоналістів, отакий у нас уряд.
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13.04.2024 05:59 Відповісти

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