Китай та Польща – серед лідерів імпорту: З початку року в Україну завезли товарів на $16 мільярдів
Упродовж січня-березня 2024 року товарообіг України становив $26 млрд. Зокрема, імпортували товарів на суму $16 млрд, а експортували – на $10 млрд.
Як повідомили у Державній митній службі, оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – $3 млрд, Польщі – $1,6 млрд і Німеччини – $1,3 млрд.
Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $992 млн, Іспанії – на $813 млн та Китаю – на $789 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $5,3 млрд (примитному оформленні до бюджету сплачено 38,9 млрд грн або 30% усіх митних платежів);
- продукція хімічної промисловості – $3 млрд (сплачено 21,3 млрд грн або 16% платежів);
- паливно-енергетичні – $2 млрд (сплачено 31,8 млрд грн або 25% надходжень платежів).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $6,5 млрд;
- метали та вироби з них – $1,1 млрд;
- мінеральні продукти – $924 млн.
За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 млн грн.
Як повідомлялося, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд в Україну. Зокрема, імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.
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