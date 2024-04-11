Ціни на газ у Європі відреагували різким зростанням на російські удари по газовим сховищам в Україні

Ціни на газ на європейській біржі різко зросли у четвер, 11 квітня, після повідомлень про ракетні удари росіян по українським підземним сховищам газу, які використовують європейські трейдери.

Після відкриття торгів ф'ючерси на газ на нідерландському хабі TTF зросли на 7,1%, більш ніж компенсувавши зниження за попередні два дні, передає Bloomberg. Вдень зростання скоригувалося до 5,5%, газ торгується по 28,59 євро за МВт-год.

Фото: Bloomberg

Ціни зросли після того, як вранці у четвер Росія атакувала два українські підземні сховища газу. За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, об'єкти ще працюють.

Ці вже четвертий удар росіян по українським газосховищам. Хоча вони поки що не вплинули на їх роботу, але ці інциденти збільшують потенційні ризики для зберігання газу в Україні, зауважує Bloomberg.

Попри війну, з минулого року українські газові сховища почали використовувати європейські енергетичні компанії, зокрема Shell Plc і DXT Commodities. Нещодавно "Нафтогаз" провів переговори про зберігання газу з RWE AG, норвезькою Equinor ASA та французькими TotalEnergies SE та Engie SA. Німецька SEFE також розглядає можливість знову зберігати газ в Україні.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

Зокрема, внаслідок масованої ракетної атакиворожі війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.