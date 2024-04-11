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Новини
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Ціни на газ у Європі відреагували різким зростанням на російські удари по газовим сховищам в Україні

газ,европа

Ціни на газ на європейській біржі різко зросли у четвер, 11 квітня, після повідомлень про ракетні удари росіян по українським підземним сховищам газу, які використовують європейські трейдери.

Після відкриття торгів ф'ючерси на газ на нідерландському хабі TTF зросли на 7,1%, більш ніж компенсувавши зниження за попередні два дні, передає Bloomberg. Вдень зростання скоригувалося до 5,5%, газ торгується по 28,59 євро за МВт-год.

Ціни на газ у Європі зростають після атаки росіян 11 квітня на українські газосховища.
Фото: Bloomberg

Ціни зросли після того, як вранці у четвер Росія атакувала два українські підземні сховища газу. За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, об'єкти ще працюють.

Ці вже четвертий удар росіян по українським газосховищам. Хоча вони поки що не вплинули на їх роботу, але ці інциденти збільшують потенційні ризики для зберігання газу в Україні, зауважує Bloomberg.

Попри війну, з минулого року українські газові сховища почали використовувати європейські енергетичні компанії, зокрема Shell Plc і DXT Commodities. Нещодавно "Нафтогаз" провів переговори про зберігання газу з RWE AG, норвезькою Equinor ASA та французькими TotalEnergies SE та Engie SA. Німецька SEFE також розглядає можливість знову зберігати газ в Україні.

Як повідомлялося, у ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях. 

Зокрема, внаслідок масованої ракетної атакиворожі війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.

Автор: 

біржа (536) газ (7924) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+8
Остін, як там ринок? Дзвони путлеру, заборони стриляти
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11.04.2024 19:51
+4
йдіть н/х. Нам не до ваших цін на газ. В нас люди гинуть, діти, зникають з мапи цілі міста та села!! А вам ціни на газ не подобаються?? Поміняємося місцями?????????????
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11.04.2024 23:35
+3
Это все понятно . Но есть такой непонятный вопрос - а почему ордынский газ до сих пор идет к Орбану и Фицо через территорию Украины по оберегаемому ( и ЗЕвластью, и Ордой ) газопроводу? Ау, Военный Вождь , проясни ситуацию ?! Куда язык свой спрятал ? Или ты тоже в доле у ордынцев ?
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12.04.2024 00:21
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Остін, як там ринок? Дзвони путлеру, заборони стриляти
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11.04.2024 19:51 Відповісти
головне, не палити російскі нпз, не бии по *********** ел.станціях і не дай Бог, по газопроводу... а українське, то херня... і саме тому у нас запас зарядів до ппо та про НОЛЬ!!! тому снаядів 10 на 100 орських. саме тому нам закривають ринки збуту в ЄС а ***** торгує без проблем.
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11.04.2024 22:51 Відповісти
НУ ДЕРЖИТЕСЬ !)
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11.04.2024 20:30 Відповісти
У той час як президент Еммануель Макрон голосно позиціонує себе як найзатятішого захисника України, Франція тихо і тихо нарощує закупівлі газу в Росії. З початку року Париж заплатив Кремлю понад €600 млн за постачання газу, що більше, ніж будь-яка інша країна ЄС порівняно з минулим роком.
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11.04.2024 21:21 Відповісти
Дані про судноплавство показують, що щонайменше дев'ять країн ЄС продовжують купувати російський СПГ. Однак Париж зайняв впевнене перше місце у складі блоку як за абсолютними обсягами імпорту у 2024 році, закупивши півтора мільйона тонн, так і за збільшенням закупівель порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Бельгія, Іспанія та Нідерланди також є найбільшими покупцями російського газу, поступаючись лише Франції.
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11.04.2024 21:23 Відповісти
Французький енергетичний гігант TotalEnergies володіє 20% акцій проекту Yamal LNG. У рамках проєкту на північному заході Сибіру побудували завод зі зрідження зі контрольним пакетом акцій у руках російської приватної енергетичної компанії «Новатек». За умовами довгострокового контракту французька компанія змушена продовжувати закупівлі - щорічно, до 2032 року, закуповуючи у цього підприємства не менше чотирьох млн тонн СПГ.
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11.04.2024 21:25 Відповісти
Європейська комісія, яка є виконавчим органом ЄС, починає готувати черговий пакет санкцій проти Росії. Це буде чотирнадцятий пакет.
Але СПГ навряд чи до нього потрапить, незважаючи на неодноразові запити країн Балтії та Польщі. Угорщина вже давно виступає проти заборони на імпорт газу, а санкційний пакет мають схвалити всі 27 країн-членів ЄС.
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11.04.2024 21:28 Відповісти
EIA США: Ми, як і раніше, очікуємо, що ціна на природний газ зросте з мінімуму березня 2024 року, оскільки скорочення видобутку та збільшення споживання природного газу для виробництва електроенергії наближають попит і пропозицію до балансу.

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11.04.2024 21:39 Відповісти
Судя по графику это про американский газ, где цена в пять раз ниже 64 доллара против 320 в Европе. Какая разница сколько газ будет стоить в Америке. Он редко поднимается выше 100. Потому что много сланцевой нефти выкачивается, и с ней газа.
Главный фактор в Европе это ветряки и солнце, за 5 дет производство энергии в Германии будет зелёным на 80 процентов. ПРосто тут действуют законы, а не бандиты которые могут рейдануть в любой момент
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12.04.2024 09:24 Відповісти
йдіть н/х. Нам не до ваших цін на газ. В нас люди гинуть, діти, зникають з мапи цілі міста та села!! А вам ціни на газ не подобаються?? Поміняємося місцями?????????????
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11.04.2024 23:35 Відповісти
Это все понятно . Но есть такой непонятный вопрос - а почему ордынский газ до сих пор идет к Орбану и Фицо через территорию Украины по оберегаемому ( и ЗЕвластью, и Ордой ) газопроводу? Ау, Военный Вождь , проясни ситуацию ?! Куда язык свой спрятал ? Или ты тоже в доле у ордынцев ?
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12.04.2024 00:21 Відповісти
Ой скаканулі, рятуйтеее!!! В ПСГ ще той що в осени купували в два рази дорожче лежить, його продайте спочатку, да херушкі. На бірже постійно скаче, на то вона і біржа...
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12.04.2024 09:49 Відповісти

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