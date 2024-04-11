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Новини
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Нацкомісія скасує обмеження цін на електроенергію для бізнесу після масових ударів по енергосистемі

електроенергія

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує скасувати верхні цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані "прайс-кепи".

Відповідне рішення регулятор планує розглянути на засіданні 16 квітня, повідомляє Liga.net.

В обґрунтуванні до проєкту рішення вказано, що фактичні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку в переважній більшості розрахункових періодів з початку 2024 року не досягали рівня граничних цін.

"Таким чином, з метою мінімізації регуляторного впливу на ринок електричної енергії, а також забезпечення його функціонування на конкурентних ринкових засадах та для лібералізації ринку електричної енергії, Департамент енергоринку виносить на розгляд комісії проєкт рішення про скасування з 1 травня 2024 року граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. При цьому діючі граничні ціни на балансуючому ринку залишаться без змін", – йдеться у документі.

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Відповідні зміни планується внести до постанови №2099 від 9 листопада 2023 року, коли регулятор востаннє переглядав "прайс-кепи".

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року НКРЕКП встановила нові максимальні граничні ціни електроенергії (price caps) на ринках "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР).

Нацкомісія погодилася розділити добу на чотири часові зони, в яких діятимуть окремі граничні ціни на РДН та ВДР:

  • для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 7:00) ціна становитиме 3000 грн/МВт-год;
  • для годин середнього навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00 ) – 5600 грн/МВт-год;
  • для годин підвищеного навантаження (з 8:00 до 11:00) – 6900 грн/МВт-год;
  • для годин максимального навантаження (з 17:00 до 23:00) – 7500грн/МВт-год.

Перед цим НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку цього року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75%. Це відразу ж призвело до зростання ціни електроенергії на третину.

Автор: 

електроенергія (4235) НКРЕКП (1442) Підвищення тарифів (237)


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Топ коментарі
+5
ніхто протестувати не буде, бидло все стерпить та/або помре.
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11.04.2024 19:34
+2
А шо, після підвищення ціни електрики, кацапи стануть менше бити по енергооб"єктам?

Або це і є їх ціль, визвати масовий протест зубожілого населення України?
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11.04.2024 18:13
+2
Теперь Ахметов будет по 1 копейке покупать электроэнергию, а продавать по 30 тыс.
https://zn.ua/energetics/kak-akhmetov-tolko-za-mart-zarabotal-na-enerhoatome-milliard-hriven.html
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11.04.2024 20:39
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А шо, після підвищення ціни електрики, кацапи стануть менше бити по енергооб"єктам?

Або це і є їх ціль, визвати масовий протест зубожілого населення України?
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11.04.2024 18:13 Відповісти
ніхто протестувати не буде, бидло все стерпить та/або помре.
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11.04.2024 19:34 Відповісти
Причина інша, у Європі зараз ціна на імпорт для нас висока в вечірні години, виходить, 2,65 грн не відповідає реальності і вимиває гроші.
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11.04.2024 22:20 Відповісти
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13.04.2024 00:38 Відповісти
Теперь Ахметов будет по 1 копейке покупать электроэнергию, а продавать по 30 тыс.
https://zn.ua/energetics/kak-akhmetov-tolko-za-mart-zarabotal-na-enerhoatome-milliard-hriven.html
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11.04.2024 20:39 Відповісти
Роттердам+ остался безнаказанным... Пора продолжить!
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11.04.2024 23:52 Відповісти
Крім Ахмєтова і населення НІХТО не створює нові потужності в енергетиці. Просто факт.
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12.04.2024 08:01 Відповісти
Все прогнозуємо вже стало, навіть якщо б і не було влучань - до літа б все одно питання піднімали, а зараз прискорились. Все вверх. Інфляція - налог на бідність.
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12.04.2024 09:19 Відповісти
Досить цинічно зазначати, що це стосується тарифу саме для "бізнесу". Я і зараз маю суттєву різницю в тарифі між будинком і офісом. Ну підіймайте. Але кожну цю копійку доплатять саме фізичні особи, бо я, як бізнесмен просто підніму ціни на свої послуги.
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12.04.2024 09:56 Відповісти
та вони ж про це знають. напевно це і є план - чим бідніші люди тим більше добровольців у ЗСУ. може час влаштовувати аукціони на об'єм ЕЕ
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12.04.2024 10:32 Відповісти
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13.04.2024 00:43 Відповісти
Обмеження, так звані графікові відключення я ще розумію. Але підвищення ціни?
От на сьогодні мною проплачено ДЕТКу за їх же правилами наперед (авансом) 1600,00 грн. Тобто два місяці ДТЕК користувався моїми грошима.
Підвищення ціни обумовлено покращенням якості товару? Ні. Я буду більше споживати? Ні. То чим обумовлене підвищення? Якщо Ахметов і Компані не бажають ремонтувати за власні кошти обладнання, то так і напишіть.
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12.04.2024 10:41 Відповісти
Певно ДТЕК коригує москальські ракети....
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12.04.2024 10:58 Відповісти

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