Нацкомісія скасує обмеження цін на електроенергію для бізнесу після масових ударів по енергосистемі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує скасувати верхні цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані "прайс-кепи".

Відповідне рішення регулятор планує розглянути на засіданні 16 квітня, повідомляє Liga.net.

В обґрунтуванні до проєкту рішення вказано, що фактичні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку в переважній більшості розрахункових періодів з початку 2024 року не досягали рівня граничних цін.

"Таким чином, з метою мінімізації регуляторного впливу на ринок електричної енергії, а також забезпечення його функціонування на конкурентних ринкових засадах та для лібералізації ринку електричної енергії, Департамент енергоринку виносить на розгляд комісії проєкт рішення про скасування з 1 травня 2024 року граничних цін на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. При цьому діючі граничні ціни на балансуючому ринку залишаться без змін", – йдеться у документі.

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Відповідні зміни планується внести до постанови №2099 від 9 листопада 2023 року, коли регулятор востаннє переглядав "прайс-кепи".

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року НКРЕКП встановила нові максимальні граничні ціни електроенергії (price caps) на ринках "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР).

Нацкомісія погодилася розділити добу на чотири часові зони, в яких діятимуть окремі граничні ціни на РДН та ВДР:

для годин мінімального навантаження (з 23:00 до 7:00) ціна становитиме 3000 грн/МВт-год;

для годин середнього навантаження (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 17:00 ) – 5600 грн/МВт-год;

для годин підвищеного навантаження (з 8:00 до 11:00) – 6900 грн/МВт-год;

для годин максимального навантаження (з 17:00 до 23:00) – 7500грн/МВт-год.

Перед цим НКРЕКП переглядала прайс-кепи влітку цього року, піднявши верхні цінові обмеження на 40-75%. Це відразу ж призвело до зростання ціни електроенергії на третину.