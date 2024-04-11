Угорщина готує нові обмеження на імпорт аграрних товарів з України

Уряд Угорщини планує запровадити нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, пояснюючи це необхідністю захистити місцевих фермерів.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає Укрінформ із посиланням на АР.

На думку угорського міністра, рішення ЄС дозволити безмитний імпорт з України після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році призвело до "значного надлишку пропозиції і значно нижчих цін" на європейському сільськогосподарському ринку.

Він звинуватив ЄС та Єврокомісію у неспроможності захистити європейських фермерів і заявив, що Угорщина вживатиме додаткових захисних заходів "у межах своєї національної компетенції".

За його словами, угорський уряд вже ухвалив план з п'яти пунктів для допомоги місцевим фермерам, включаючи вимогу до продавців і логістичних компаній звітувати про заборонені продукти, ввезені через Україну, незалежно від країни походження.

Надь додав, що під нові обмеження також підпадатимуть продукти переробки, виготовлені з українського зерна.

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Як повідомлялося, раніше міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що його країна не скасує односторонню заборону на імпорт низки українських агротоварів доти, доки не буде введено обмежень на загальноєвропейському рівні.

Як відомо, попри компроміс, знайдений Єврокомісією про скасування обмежень на імпорт української аграрної продукції, Угорщина після 15 вересня 2023 року вирішила запровадити односторонню заборону на ввезення українського зерна та інших товарів.

Будапешт закрив кордони для 24 видів української продукції, серед яких м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м'ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та продукти з них, овочі, цукор і вино. Однак вже у жовтні 2023 року уряд Угорщини скасував заборону на імпорт українського цукру, а у лютому 2024 року – на імпорт українського меду, який угорські компанії фасують та перепродають далі у ЄС.