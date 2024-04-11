Росія очолила перший в історії світовий рейтинг кіберзлочинності. Україна – на другому місці
Перший в історії світовий рейтинг кіберзлочинності очолила Росія.
"Світовий індекс кіберзлочинності" створили у рамках дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Вельсу, яке тривало три роки, повідомляється на сайті Окфорду.
Для розрахунку Індексу науковці опитали 92 провідних експертів з кіберзлочинності з усього світу, які оцінювали окремі країни світу за п'яти категоріями:
- технічні продукти/послуги (наприклад, розробка зловмисного програмного забезпечення, створення ботоферм, компрометація даних);
- атаки та вимагання (наприклад, розробка програм-вимагачів);
- крадіжка даних/ідентифікаційних даних (наприклад, злом, фішинг, злам облікових записів, шахрайство з банківськими картками);
- шахрайство (наприклад, шахрайство з передоплатою, компрометація корпоративної електронної пошти, шахрайство на онлайн-аукціонах та в онлайн-торгівлі);
- відмивання грошей (наприклад, шахрайство з кредитними картками, незаконні криптоплатформи).
Експертам пропонували назвати країни, які вони вважають найбільш значущими джерелами кожного з цих типів кіберзлочинності, а потім оцінити кожну країну відповідно до впливу, професіоналізму та технічних навичок кіберзлочинців.
У підсумку, першою у рейтингу кіберзлочинності стала Росія (58,39 бала), за нею із великим відривом йдуть Україна (36,44 бала), Китай (27,86 бала), США (25,01 бала), Нігерія (21,28 бала) та Румунія (14,83 бала).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль