Росія очолила перший в історії світовий рейтинг кіберзлочинності. Україна – на другому місці

Перший в історії світовий рейтинг кіберзлочинності очолила Росія.

"Світовий індекс кіберзлочинності" створили у рамках дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Вельсу, яке тривало три роки, повідомляється на сайті Окфорду.

Для розрахунку Індексу науковці опитали 92 провідних експертів з кіберзлочинності з усього світу, які оцінювали окремі країни світу за п'яти категоріями:

технічні продукти/послуги (наприклад, розробка зловмисного програмного забезпечення, створення ботоферм, компрометація даних);

атаки та вимагання (наприклад, розробка програм-вимагачів);

крадіжка даних/ідентифікаційних даних (наприклад, злом, фішинг, злам облікових записів, шахрайство з банківськими картками);

шахрайство (наприклад, шахрайство з передоплатою, компрометація корпоративної електронної пошти, шахрайство на онлайн-аукціонах та в онлайн-торгівлі);

відмивання грошей (наприклад, шахрайство з кредитними картками, незаконні криптоплатформи).

Експертам пропонували назвати країни, які вони вважають найбільш значущими джерелами кожного з цих типів кіберзлочинності, а потім оцінити кожну країну відповідно до впливу, професіоналізму та технічних навичок кіберзлочинців.

У підсумку, першою у рейтингу кіберзлочинності стала Росія (58,39 бала), за нею із великим відривом йдуть Україна (36,44 бала), Китай (27,86 бала), США (25,01 бала), Нігерія (21,28 бала) та Румунія (14,83 бала).