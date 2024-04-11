Наслідки руйнування Трипільської ТЕС: Місто Українка залишилося без ліфтів та гарячої води

У місті Українка на Київщині, яке є супутником Трипільської ТЕС, запроваджено графіки подачі води та електроенергії.

Про це повідомила секретарка Української міської ради Катерина Проценко, повідомляє пресслужба партії "Слуга Народу".

"Всі служби злагоджено працюють, щоб усунути наслідки атаки. Введено графіки аварійного відключення електроенергії. Також планово відключають ліфти та вводять графіки подачі води. Гаряча вода буде відсутня до стабілізації ситуації", – розповіла посадовиця.

На сайті міської ради Українки вказано, що холодну воду подаватимуть по три години вранці та увечері, а також дві години вдень. Водночас населення закликають не користуватися бойлерами через дефіцит електроенергії.

"Унаслідок атаки виник значний дефіцит генерації, то ж якщо ми не будемо економити електроенергію – це призведе до аварійної ситуації в системах енергопостачання будинку і, як наслідок, повного знеструмлення", – додали у міськраді.

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Як повідомлялося, сьогодні російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадаємо, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.