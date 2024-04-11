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Новини
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Для ремонту гуртожитку медуніверситету Богомольця за 52 мільйони замовили вікна за втричі завищеними цінами

богомольця

Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" 28 березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Енерго Інжиніринг" реставрацію нежитлової будівлі у Шевченківському районі Києва вартістю 51,71 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2025 року в будівлі по вул. Трьохсвятительська, 4Г мають виконати демонтажні та загальнобудівельні роботи, влаштувати водопостачання, каналізацію, опалення, вентиляцію, електромережі та освітлення (в тому числі художнє освітлення фасадів), блискавкозахист, заземлення і системи протипожежного захисту, а також виконати благоустрій території.

Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення – і входить до складу пам’ятки споруди колишнього Михайлівського монастиря. Триповерхову будівлю готелю звели у 1902-1903 роках, а у 1930 році ухвалили надбудову ще двох поверхів (верхній п’ятий поверх – мансардний). Нині там знаходиться гуртожиток медуніверситету імені О.О. Богомольця.

У підсумковій відомості ресурсів 6,47 млн грн відведено на металопластикові конструкції вікон по 10 110 грн за квадратний метр (з ПДВ), але детальніші характеристики цих конструкцій невідомі.

Нещодавно "Територіальне медичне об’єднання МВС України по місту Києву та Київській області" замовляло металопластикові вікна по 3 559 грн за кв. м, а військова частина А0704 – по 3 340 грн/кв. м, що втричі дешевше. У прифронтовому Краматорську міськрада замовляла металопластикові віконні блоки для пошкодженого в результаті воєнних дій житлового будинку по 5 400 грн/кв. м, що майже вдвічі дешевше.

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Ще 1,99 млн грн піде на цеглу старого зразка по 45 грн/шт. Її характеристики невідомі, тому порівняти ціну з ринковою неможливо. Але "Епіцентр" продає рядову цеглу по 7–9 грн/шт.

Бітум Profi Baudicht 1K врахували по 402 грн/кг. Офіційний магазин "Remers" пропонує його по 185 грн/кг, а компанія "KDGroup" – зі знижкою по 187 грн/кг, тобто вдвічі дешевше.

Договірна ціна тверда. Проєкт виконало ТОВ "Архітектурна ліга". Експертний звіт щодо проектної документації видало ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві".

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

КП "Київжитлоспецексплуатація" КМДА очолює Дмитро Ветоха, а уповноваженою особою із закупівель є Наталія Сидоренко.

Білоцерківською "Енерго Інжиніринг" Артема Максимова керує Інна Гончаренко. Артем Максимов також володіє ТОВ "Ей Ем Ві Інжиніринг" сам і ТОВ "Юкрейніен інжиніринг констракшн асоціейшн" разом із Сергієм Пилипенком та Олександром Тараненком. Крім того, він є керівником і співзасновником двох столичних громадських організацій "Спілка журналістів України" та "Еко-Україна" разом із Анею Барановською і Євгенієм Деркачем.

Усього з 2016 року фірма отримала підрядів 288 млн грн, найбільше – в гуманітарного управління Городоцької міської ради Львівської області та нинішнього замовника. Ще вона була відома у якості субпідрядника ТОВ "Будівельно-реставраційна Фірма "Відродження" з реставрації будівлі Національного художнього музею України по вул. Грушевського, 6 у центрі Києва.

Автор: 

Київ (4678) тендер (2157) Prozorro (1743) закупівлі (2605)


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Топ коментарі
+3
Страшно идти к нынешним врачам ,особенно к тем, которые закончат Богомольца. Как человек может стать врачём если он даже на парах не появляется, но за него исправно тянут учёбу. Самый коррумпированный вуз.
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11.04.2024 19:50
+2
Ото здивували! Втричі завищена ціна. Тут на фортифікаційні споруди і дублюючі енергосистеми виділили вагон грошей, але споруд немає, грошей немає і винних також немає і не може бути, бо підрядники дуже свої люди.
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11.04.2024 20:05
+2
Як людина ,яка займалася продажем пластикових вікон можу сказати - що

У підсумковій відомості ресурсів 6,47 млн грн відведено на металопластикові конструкції вікон по 10 110 грн за квадратний метр (з ПДВ), але детальніші характеристики цих конструкцій невідомі.

Нещодавно "Територіальне медичне об'єднання МВС України по місту Києву та Київській області" замовляло металопластикові вікна по 3 559 грн за кв. м, а військова частина А0704 - по 3 340 грн/кв. м, що втричі дешевше. У прифронтовому Краматорську міськрада замовляла металопластикові віконні блоки для пошкодженого в результаті воєнних дій житлового будинку по 5 400 грн/кв. м, що майже вдвічі дешевше.

Це ніпрощо . ТОмущо потрбно знати технічні параметри , щоб робити висновки . Томущо вікна не яйця .
Томущо може бути дешевий 4-камерний профіль з дешевою кількаразовою фурнітурою і однокамерний глухий склопакет , а може буте 7-камерний профіль + якісна австрійська фурнітура + 2камерний енергосклопакет + відкривання . І ціна реально буде відрізнятися в 2 рази на метр квадратний .

Тому тільки бачачи реальні ТТХ вікон - можна визначити чи є переплата . А те що ,хтось взяв в два рази дешевше - це не варіант . Тому що дешеве гімно дуже часто беруть забудовники - щоб здати обєкт , а покупці потім міняють вікна нові - бо неможливо жити.. То нахіба такі дешеві вікна - для галочки ?
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11.04.2024 20:13
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Страшно идти к нынешним врачам ,особенно к тем, которые закончат Богомольца. Как человек может стать врачём если он даже на парах не появляется, но за него исправно тянут учёбу. Самый коррумпированный вуз.
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11.04.2024 19:50 Відповісти
Ото здивували! Втричі завищена ціна. Тут на фортифікаційні споруди і дублюючі енергосистеми виділили вагон грошей, але споруд немає, грошей немає і винних також немає і не може бути, бо підрядники дуже свої люди.
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11.04.2024 20:05 Відповісти
в усьому винні брехуни
Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб'єктів та фортифікацій Джерело:
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11.04.2024 20:12 Відповісти
Як людина ,яка займалася продажем пластикових вікон можу сказати - що

У підсумковій відомості ресурсів 6,47 млн грн відведено на металопластикові конструкції вікон по 10 110 грн за квадратний метр (з ПДВ), але детальніші характеристики цих конструкцій невідомі.

Нещодавно "Територіальне медичне об'єднання МВС України по місту Києву та Київській області" замовляло металопластикові вікна по 3 559 грн за кв. м, а військова частина А0704 - по 3 340 грн/кв. м, що втричі дешевше. У прифронтовому Краматорську міськрада замовляла металопластикові віконні блоки для пошкодженого в результаті воєнних дій житлового будинку по 5 400 грн/кв. м, що майже вдвічі дешевше.

Це ніпрощо . ТОмущо потрбно знати технічні параметри , щоб робити висновки . Томущо вікна не яйця .
Томущо може бути дешевий 4-камерний профіль з дешевою кількаразовою фурнітурою і однокамерний глухий склопакет , а може буте 7-камерний профіль + якісна австрійська фурнітура + 2камерний енергосклопакет + відкривання . І ціна реально буде відрізнятися в 2 рази на метр квадратний .

Тому тільки бачачи реальні ТТХ вікон - можна визначити чи є переплата . А те що ,хтось взяв в два рази дешевше - це не варіант . Тому що дешеве гімно дуже часто беруть забудовники - щоб здати обєкт , а покупці потім міняють вікна нові - бо неможливо жити.. То нахіба такі дешеві вікна - для галочки ?
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11.04.2024 20:13 Відповісти
Треба зминіти ректора
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11.04.2024 20:14 Відповісти
Супрун...
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11.04.2024 20:18 Відповісти
Кажуть немає грошей на зброю , у Кривому Розі перекладають непоганий асфальт та міняють бордюри.
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11.04.2024 20:32 Відповісти
УВОЛЬНЯЙТЕ !!!
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11.04.2024 20:34 Відповісти
Гуляй рваніна на останні!!!!
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11.04.2024 21:02 Відповісти
Страшно звучить....
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11.04.2024 22:32 Відповісти
Тому при такій владі, ніяке НАТО не відбудеться!!!
Аброхамія із Зеленським та шефірами-стріляними, тому ГАРАНТІЯ!
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11.04.2024 21:19 Відповісти
Ой!! І де ж шукати кошти на виробництво зброї?..
Ні, треба таки у проклятого заходу просити...
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11.04.2024 22:26 Відповісти
найем и команда подобных профессионалы...прям профильные..ворье
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12.04.2024 07:27 Відповісти

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