Для ремонту гуртожитку медуніверситету Богомольця за 52 мільйони замовили вікна за втричі завищеними цінами

Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" 28 березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Енерго Інжиніринг" реставрацію нежитлової будівлі у Шевченківському районі Києва вартістю 51,71 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2025 року в будівлі по вул. Трьохсвятительська, 4Г мають виконати демонтажні та загальнобудівельні роботи, влаштувати водопостачання, каналізацію, опалення, вентиляцію, електромережі та освітлення (в тому числі художнє освітлення фасадів), блискавкозахист, заземлення і системи протипожежного захисту, а також виконати благоустрій території.

Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення – і входить до складу пам’ятки споруди колишнього Михайлівського монастиря. Триповерхову будівлю готелю звели у 1902-1903 роках, а у 1930 році ухвалили надбудову ще двох поверхів (верхній п’ятий поверх – мансардний). Нині там знаходиться гуртожиток медуніверситету імені О.О. Богомольця.

У підсумковій відомості ресурсів 6,47 млн грн відведено на металопластикові конструкції вікон по 10 110 грн за квадратний метр (з ПДВ), але детальніші характеристики цих конструкцій невідомі.

Нещодавно "Територіальне медичне об’єднання МВС України по місту Києву та Київській області" замовляло металопластикові вікна по 3 559 грн за кв. м, а військова частина А0704 – по 3 340 грн/кв. м, що втричі дешевше. У прифронтовому Краматорську міськрада замовляла металопластикові віконні блоки для пошкодженого в результаті воєнних дій житлового будинку по 5 400 грн/кв. м, що майже вдвічі дешевше.

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Ще 1,99 млн грн піде на цеглу старого зразка по 45 грн/шт. Її характеристики невідомі, тому порівняти ціну з ринковою неможливо. Але "Епіцентр" продає рядову цеглу по 7–9 грн/шт.

Бітум Profi Baudicht 1K врахували по 402 грн/кг. Офіційний магазин "Remers" пропонує його по 185 грн/кг, а компанія "KDGroup" – зі знижкою по 187 грн/кг, тобто вдвічі дешевше.

Договірна ціна тверда. Проєкт виконало ТОВ "Архітектурна ліга". Експертний звіт щодо проектної документації видало ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві".

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

КП "Київжитлоспецексплуатація" КМДА очолює Дмитро Ветоха, а уповноваженою особою із закупівель є Наталія Сидоренко.

Білоцерківською "Енерго Інжиніринг" Артема Максимова керує Інна Гончаренко. Артем Максимов також володіє ТОВ "Ей Ем Ві Інжиніринг" сам і ТОВ "Юкрейніен інжиніринг констракшн асоціейшн" разом із Сергієм Пилипенком та Олександром Тараненком. Крім того, він є керівником і співзасновником двох столичних громадських організацій "Спілка журналістів України" та "Еко-Україна" разом із Анею Барановською і Євгенієм Деркачем.

Усього з 2016 року фірма отримала підрядів 288 млн грн, найбільше – в гуманітарного управління Городоцької міської ради Львівської області та нинішнього замовника. Ще вона була відома у якості субпідрядника ТОВ "Будівельно-реставраційна Фірма "Відродження" з реставрації будівлі Національного художнього музею України по вул. Грушевського, 6 у центрі Києва.