Рекордна угода зірвалася: Фонд держмайна повторно спробує продати колишню колонію в Умані

Фонд державного майн виставив на повторні торги комплекс споруд колишньої виправної колонії в Умані Черкаської області.

Приватизаційний аукціон призначено на 19 квітня, а стартову ціну лота знизили удвічі – зі 149 407 грн до 74 703 грн, повідомляє Liga.net із посиланням на дані в системі Prozorro.

Це друга спроба продати актив. Голова Фонду держмайна Віталій Коваль раніше заявляв, що під час попереднього аукціону 2 квітня вартість лоту зросла у 194 рази – до 29 млн грн.

На закритих торгах за лот тоді змагалися аж 42 учасники. Переможну ставку запропонував Борис Григорович Пахолюк, підприємець із села Острівець Уманського району, власник кількох агрофірм і фермерських підприємств. Проте станом на 10 квітня ФДМУ визнав аукціон таким, що не відбувся. Ймовірно, переможець відмовився від підписання протоколу.

Оголошення нових торгів свідчить про те, що учасник аукціону, який посів друге місце, також відмовився від купівлі лота.

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Виставлений на торги 19 квітня об’єкт приватизації розташований у центральній частині Умані, понад 20 років не використовується: фізичний стан незадовільний, будівлі потребують капітального ремонту, інженерні комунікації відсутні.

До складу лота входить навчально-виробничий корпус з підвалом колишньої виправної колонії, побудований у 1972 році, та кілька інших споруд. Комплекс нежитлових будівель і споруд загальною площею 3100 кв. м та земельною ділянкою під спорудами площею 0,60 га розташований на вул. Європейській, 27б.