Європарламент дозволив забороняти імпорт скрапленого газу з Росії з міркувань безпеки

Європейський парламент ухвалив нові правила , які дозволяють урядам країн ЄС заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ, LNG).

Відповідне рішення підтримали 447 депутатів, 90 проголосували "проти" та 54 утрималися, повідомляється на сайті Європарламенту.

Очікується, що нові правила посилять механізми справедливого ціноутворення та стабільного енергопостачання, а також дозволить державам-членам обмежити імпорт газу з Росії та Білорусі.

"Ми запровадили правову можливість для країн ЄС припинити імпорт газу з Росії, якщо існує загроза безпеці, що дає їм інструмент для поступового усунення нашої залежності від небезпечного монополіста", – прокоментував депутат Європарламенту Єжи Бузек (ЄНП, Польща).

Рішення також передбачає запровадження системи спільних закупівель газу у ЄС, щоб уникнути конкуренції між державами-членами, а також пілотний проєкт для розвитку ринку водню в ЄС протягом п’яти років.

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Як повідомлялося, раніше уряд Іспанії – найбільшого імпортера скрапленого газу з РФ у Європі – закликав владу Євросоюзу зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського скрапленого природного газу, дозволивши окремим країнам блокувати його.

За даними Reuters, більше десятої частини російського газу, який раніше постачався трубопроводами до ЄС, було замінено на СПГ, що постачається в порти Євросоюзу. Відтак частка російського газу на ринку ЄС зросла до 15%, хоча частка трубопровідного імпорту від "Газпрому" впала з початку великої війни до 8,7% з 37%.