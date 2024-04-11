Влада Кривого Рогу витратить 52 мільйони на будівництво укриття для школярів за завищеними цінами

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради 3 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "Сапсан-КР" будівництво укриття для Криворізької гімназії №84 вартістю 51,5 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, під футбольним полем Криворізької гімназії №84 по вул. Милашенкова, 57, до кінця 2024 року потрібно збудувати протирадіаційне укриття на 300 осіб.

Загальна площа приміщень складатиме 1 006 кв. м. В укритті передбачені приміщення для переховування дітей, основний та аварійний входи з однокамерними тамбур-шлюзами, жіночий та чоловічий санвузли, універсальна кабіна для маломобільних груп населення, кабіна особистої гігієни, буфет з обладнанням, приміщення для зберігання продуктів харчування, запасу води, забрудненого верхнього одягу і відходів, медпункт, електрощитова, венткамера, пункт керування і пожежний пост.

Проєкт виконало ТОВ "Проєктбудвишукування". Позитивний експертний звіт до нього видало ТОВ "УК Експертиза".

При цьому ціни принаймні частини будматеріалів у підсумкових відомостях ресурсів суттєво вищі ринкових.

Наприклад, гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю класу А-ІІІ діаметром 8-32 мм врахована по 53 204-53 991 грн за тонну (ціни вказано з ПДВ). Компанія Iron World продає таку арматуру по 28 450 грн за тонну (31 864 грн за безготівковим розрахунком), а "Сталь Союз" – по 28 500 грн за тонну. На сайті "Метінвест-СМЦ" така арматура коштує 33 020-33 620 грн/т. У середньому це на третину дешевше.

Мастика МБК-Г коштує 147 грн/кг, а МБ-50 – 151 грн/кг. Український виробник "Ореол-1" продає їх по 35 грн та 52 грн за кілограм відповідно.

Кабель ВВГнгд-1 5х95 коштує 3 267 грн за метр. Компанія "Укрпровід" пропонує ідентичний кабель ВВГнгнд 5х95 по 2 163 грн/м, що на 34% дешевше.

Світлодіодні світильники B36-3340-V24 IP54 врахували по 937 грн. Інтернет-магазин виробника "ВТН" пропонує їх гуртом від десяти штук по 669 грн, що на 29% дешевше.

Також завищені ціни на низку інших товарів. Проте ціна договору динамічна, тобто платити можуть за цінами, що відрізняються від кошторису.

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Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради очолює Валерій Катькін, який у 2020 році обрався депутатом Центрально-Міської районної ради від партії "Блок Вілкула "Українська перспектива". Уповноваженою особою є Сергій Калман.

Місцевою фірмою "Сапсан-КР" володіє та керує Богдан Лиманський, який також є ФОПом із будівельними і торгівельними видами діяльності. Як пише інформагентство "Свої.Кривий Ріг", у 2024 році ФОП отримав мільйонні підряди на прибирання Саксаганського району.