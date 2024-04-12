Уряд Нідерландів збільшить на 400 мільйонів євро підтримку України на цей рік

Чинний уряд Нідерландів, який іде у відставку, вирішив збільшити загальний обсяг допомоги Україні у цьому році на ще 400 млн євро, додатково до вже обіцяних 2 млрд євро.

Про це із посиланням на джерела повідомили нідерландські ЗМІ, передає "Європейська правда".

Окрім збільшення допомоги у 2024 році на 400 млн євро, нинішній уряд Нідерландів заклав у бюджеті 1,5 млрд євро на підтримку України у 2025-му.

Також, за даними ЗМІ, уряд Нідерландів планує виділити додаткові кошти на оборону, щоб ці витрати принаймні у 2024-2026 роках відповідали нормі НАТО у 2% ВВП – якої країна жодного разу не досягала.

Станом на кінець лютого Нідерланди витратили загалом понад 2,8 млрд євро на допомогу Україні.