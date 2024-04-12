Зруйновану Трипільську ТЕС можна відновити, але без додаткового захисту – немає сенсу, – "Центренерго"

Зруйнована Трипільська ТЕС, що розташована на Київщині, підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн. Утім, через постійну небезпеку російських атак та за відсутністю додаткового захисту – це "марна справа".

Про це "Голосу Америки" розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Він розповів, що частину балістичних надзвукових ракет, що летіли в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі і знищили ТЕС.

Тому, за його словами, для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити українську протиповітряну оборону.

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", – сказав Гота.

Він додав, що відновити станцію без міжнародних партнерів майже неможливо, тому компанія вже має певні обіцянки надати трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн.

"Але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони – це, м'яко кажучи, марна справа буде", – зазначив Гота.

Поки що з огляду на сприятливу погоду, споживачі електроенергії ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа, сказав очільник "Центренерго" і додав: "Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку – найскладніший період".

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Раніше, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% – Зміївської ТЕС.