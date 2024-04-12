Зруйновану Трипільську ТЕС можна відновити, але без додаткового захисту – немає сенсу, – "Центренерго"
Зруйнована Трипільська ТЕС, що розташована на Київщині, підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн. Утім, через постійну небезпеку російських атак та за відсутністю додаткового захисту – це "марна справа".
Про це "Голосу Америки" розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.
Він розповів, що частину балістичних надзвукових ракет, що летіли в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі і знищили ТЕС.
Тому, за його словами, для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити українську протиповітряну оборону.
"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", – сказав Гота.
Він додав, що відновити станцію без міжнародних партнерів майже неможливо, тому компанія вже має певні обіцянки надати трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн.
"Але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони – це, м'яко кажучи, марна справа буде", – зазначив Гота.
Поки що з огляду на сприятливу погоду, споживачі електроенергії ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа, сказав очільник "Центренерго" і додав: "Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку – найскладніший період".
Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.
Раніше, 22 березня було повністю знищено Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.
Державне "Центренерго" минулого літа повідомляло про завершення на 100% робіт з облаштування засобами фізичного захисту Трипільської теплоелектростанції, а також на 70% – Зміївської ТЕС.
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От цікаво , а навіщо було ЗЕвладі влаштувати в Білгородській області цей ЗЕперфаманс з "хорошими рюзьги" за тиждень по виборів Путла ( 17 березня ) ?
України від цього тільки мінуси - величезні руйнування електрогенерації ( які й досі продовжуються ) та ескалація на фронтах за величезної нестачі *********** для відповіді ординцям, а у Путла та Орди тільки плюси - явка на "виборах" Путла піднялась , він отримав свої 87% , Путло-отара сгуртовалась навколо царя , у Путла посилилась істерія - заварнякав про створення якойсь "санітарної зони " та почав масовано бити ракетами по українськой електрогенерації ( чого раніше не було , раніше як правило били по трансформаторам ) як помста за набіги "хороших рюзьги" на ординскі землі .
Дуже каламутна історія з цими "хорошими рюзьги" .... За тиждень до виборів Путла вони раптом винурнули по чиїмусь наказу , зробили свою справу по ескалації війни , а після виборів Путла як по команді десь кудись зникли.
Здається мені , що ця ЗЕбригада спеціально робить так , що б Путло постійно билося в істериці и продовжувало цю війну , а одночасно продовжувало володорювання в Україні ЦЬОГО та ЦИХ.
ЗЕвлада знає , як продовжувати цю війну до нескінченності , тримаючи Путла в істеричному стані.
А що Украиїна ? Та що ЦЬОМУ та ЦИМ Україна ? В останній момент ЦЕЙ і ЦІ втечуть з України в Ізраїль, Туреччину, Емірати, Каріби ( перелік можна продовжити) і на Захід до своїх рахунків і нерухомості, як втік в Емірати останній президент Афганістану Ашраф Гані... а в Афганістані зараз Талібан.
Чи не так , ЗЕЛЕбобіку?
И можно добавить - "в результате некомпетентности и коррумпированности их руководства"
Достаточно несложно и низкозатратно сделать так, что россия будет вздрагивать только при упоминании об "удар по энерго системе" - Part Four - Flight of a Banshee - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/banshee.shtml ...
Part Four - Flight Banshee _engl - http://samlib.ru/k/koganickij_g_a/flightbanshee.shtml
Я уже два года, предполагая такую ситуацию пытался "достучаться" до Украины.
Ни получил ни одного ответа или вопроса