Доплати військовим на передовій зростуть до 170 тисяч гривень на місяць – Кабмін ухвалив постанову (оновлено)

Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим, які перебувають на передовій, передбачена додаткова премія у розмірі 70 тис. грн на місяць.

Уряд у такий спосіб виконав постанову Верховної Ради, яку ухвалили напередодні, повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

"Військові "на нулі" окрім зарплати в 20-25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тис. грн", – зазначив він.

Пізніше у пресслужбі Міноборони підтвердили, що за рішенням уряду, загальна сума виплат військовослужбовцям тепер складатиметься з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у 70 000 гривень, сумарно – 170 000 гривень.

Відповідно до ухваленої постанови, військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, отримуватимуть додаткову грошову винагороду у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів. Ці кошти будуть виплачуватися військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення, а також на території ворога.

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Як повідомлялося, 11 квітня Верховна Рада доручила уряду розробити і ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану. Серед таких винагород – 70 тисяч грн за кожні 30 днів (сумарно) перебування на лінії бойового зіткнення.

Цю суму виплачуватимуть військовим, які виконують бойові чи спеціальні завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу, а також на території противника.

Раніше цю норму містив законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. Однак перед його ухваленням у другому читанні депутати підтримали рішення Комітету і виключили її з тексту документа.