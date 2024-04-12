Угода "Укрзалізниці" з Wabtec має бути скасована як потенційно корупційна, – Кисилевський

Народний депутат Дмитро Кисилевський вимагає скасування угоди щодо закупівлі в кредит "Укрзалізницею" американських локомотивів Wabtec без будь-якої локалізації. На думку народного депутата, ця угода потенційно корупційна і є прикладом саботажу нещодавно проголошеної президентом Володимиром Зеленським нової економічної політики "Зроблено в Україні", яка передбачає пріоритет для вітчизняних виробників при закупівлях товарів державними установами та компаніями.

Про це Дмитро Кисилевський заявив у колонці "Стривай, паровозе". Скандальна угода УЗ по локомотивам Wabtec має бути скасована".

"УЗ вже не вперше дивиться за кордон в питаннях оновлення тягового парку. Попередні спроби передбачали бодай якусь локалізацію і демонстрували знання тодішнього менеджменту УЗ про існування в країні внутрішніх виробників. Угода з французьким Alstom передбачала локалізацію 35%. Ганебна угода по купівлі локомотивів GE – і та забезпечила локалізацію на рівні 10%. Siemens в консультаціях з Міністерством інфраструктури не так давно озвучував готовність до локалізації понад 50%.

Нинішній очільник УЗ Євген Лященко в перемовинах з новим постачальником досяг нуля. Тим часом українські заводи, які під обстрілами продовжують платити українським громадянам зарплату і податки на армію, навіть не були в курсі таких перемовин", – відзначає нардеп.

За даними Федерації роботодавців в Україні можна, локалізувати виробництво локомотивів приблизно на 55%. Деталі для залізничного транспорту виробляються на підприємствах у Харкові, Кременчуці, Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Полтаві, Києві і десятках інших міст України.

Як повідомлялося, 11 квітня Укрзалізниця оголосив про угоду щодо закупівлі в кредит 40 тепловозів виробництва американської компанії Wabtec на суму $156 млн.