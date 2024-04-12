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Новини
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"Потрібно бути готовими до всіх сценаріїв": Галущенко порадив українцям купувати генератори

герман,галущенко

Мета російських масованих атак на енергетичну інфраструктуру – влаштувати тотальний блекаут. Тож, українці мають готуватися до всіх сценаріїв, зокрема, купувати генератори та павербанки.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає Слово і діло.

"Зараз справді відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему. І 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії і вплив дуже суттєвий. Щодня і щоночі вони атакують, і вплив цих атак відповідно збільшується в негативному сенсі цього слова. Але ключовим є те, що система працює стабільно. Тобто на сьогоднішній день мета, яка, очевидно, є перед ворогом – це досягти тотального блекауту в країні, вони її не досягли", – сказав Галущенко.

Він наголосив, що найскладніша ситуація у Харкові, де застосовуються графіки відключення світла.

Щодо ситуації з Трипільською ТЕС – вона отримала серйозні пошкодження: зараз там відбуваються роботи з оцінки збитків.

Українцям у нинішній ситуації Галущенко порадив готуватися до будь-яких сценаріїв та запасатися генераторами та павербанками.

"Війна триває, і атаки не закінчилися...Так, купуйте (генератори, павербанки), готуйтеся, але ми зробимо все, що від нас залежить, щоб вони вам не знадобилися. І як показує вже зима, ми зробили все, і вони не знадобилися. Наразі відновилися масовані атаки, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв", – сказав глава Міненерго.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.

Автор: 

електроенергія (4235) Галущенко Герман (207) Міненерго (922) генератор (103)


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Топ коментарі
+19
зливають зелені Україну - а усім пох
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12.04.2024 15:57
+17
А потім виявиться, що або сам цей мудєнь або його масажистка має бізнес який барижить павербанками та генераторами
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12.04.2024 15:56
+10
До генераторів потрібен дизель по 53гр за літр,
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12.04.2024 16:03
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Спроба № 2, у тому році прибуток не дуже був, в цьому заробите на власному народові сповна.
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12.04.2024 15:55 Відповісти
Думка про генератори дуже не погана,
рація є.

«Центральна генерація» може бути розбита ( електростанції, система передачи, тощо).

Але як держава може так казати: «йдіть і купуйте самі собі генератори!» ???

Потім вони скажуть- купуйте локальне опалювання…

Потім - купуйте собі Patriot…

Повинна бути зроблена Державою « Програма допомоги для виживання». Коден громадянин ( або родина) повинен отримати кошти на «єлектрику», « тепло», тощо.

Це було б чесно та справедливо відношення держави до своїх громадян.
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12.04.2024 16:32 Відповісти
комунізм в інший бік
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12.04.2024 16:43 Відповісти
Хлопчик, « коммунізм» вмер багато років тому.
А соціальний захіст громадян е у кожній країні ЕС.
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12.04.2024 17:02 Відповісти
вам держава купує генератори ?
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12.04.2024 17:09 Відповісти
У США держава компенсує ( доплачує) за використання нових технологій- сонячні батареї для хати, електромобілі, тощо.

Багато програм допомоги для бідних ( їжа , медіціна…)

Багато програм допомоги для літніх/пенсіонерів ( seniors).

Що до генераторів, то така допомога була у Тіх містах які потерпали від стихійного лиха.

Але тут нема війни.
А якби була ,
то були б і програми захісту для людей.
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12.04.2024 17:47 Відповісти
А потім виявиться, що або сам цей мудєнь або його масажистка має бізнес який барижить павербанками та генераторами
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12.04.2024 15:56 Відповісти
До генераторів потрібен дизель по 53гр за літр,
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12.04.2024 16:03 Відповісти
по 53 то щє добре, чекаємо 57-60.
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12.04.2024 16:06 Відповісти
Та бензин вже давно за 50 перевалив. Дизель теж вже 50+.
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12.04.2024 16:19 Відповісти
навіщо тобі той дизель?? скоро тавень, шашлики.... підеш в ліс, той в якому зе висадив ярд дерев... потратиш 4к аксів, зарплати якщо у тебе дружина вчителька і а відпочинку напие якийсь закон та сам його затвердиш, бо тиж е президент, як кожен українець.
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12.04.2024 22:55 Відповісти
І як показує вже зима, ми зробили все, і вони не знадобилися Джерело: https://biz.censor.net/n3484054

**й ви шо зробили як показала весна. хутін вирішив дочекатися закінчення опалювального сезону, що почати знащувати енергетику
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12.04.2024 15:56 Відповісти
зливають зелені Україну - а усім пох
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12.04.2024 15:57 Відповісти
Ооо!! Почалось! Генератори залежались!!!
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12.04.2024 15:57 Відповісти
зараз на них найнижча ціна , доречі. що були по 25-30 к , зараз біля 6 к.
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12.04.2024 16:01 Відповісти
Скільки заслуженого прибутку не отримали п.дори, Втрати пьятикратні,
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12.04.2024 16:13 Відповісти
Ще є час до зими, не чухайте сідниці а думайте як забезпечити електрикою та водо теплопостачанням мешканців України, (великі генератори на будинок, квартал, район, місто), можливо перебудова систем опалювання, щоб не заявили 1 вересня що не встигли.
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12.04.2024 16:02 Відповісти
Ага, перебудують десь так приблизно як і Трипільську ТЕС "захистили".
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12.04.2024 16:22 Відповісти
Вже у 2023-му робили. Можна подумати, що в цьому році буде інакше. Дозвіл на встановлення індивідуального опалення хрін отримаєш без хабаря і тижнів ходження по кабінетах. А ще в газконтору дай бабла, щоб намалювали "план" і замінили лічильник, хоча у квартирі є колонка і того лічильника мало б бути цілком достатньо при заміні колонки на котел.
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12.04.2024 16:23 Відповісти
Встановлю собі на кухні генератор...
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12.04.2024 16:03 Відповісти
Ага, генератор випадкових чисел
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12.04.2024 16:08 Відповісти
Вело генератор? ))
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12.04.2024 16:14 Відповісти
Мабуть, жартуєте). Про всяк випадок, встановлення можливе тільки на балконі. При цьому двері з балкона в квартиру мають бути щільно закриті, а балконні вікна навпаки відкриті)
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12.04.2024 16:27 Відповісти
А двері в квартиру, броньовані, щоб не увірвались розлючені сусіди
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12.04.2024 16:49 Відповісти
сусіди постукають та зайдуть тихо. Грітись
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12.04.2024 18:46 Відповісти
Выхлопную к соседям? )))
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12.04.2024 17:40 Відповісти
За який КУЙ іх купляти ? а на який куй нам потрібна держава ? чи кожен сам по собі.
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12.04.2024 16:04 Відповісти
Ага! Я будув квартирі пихтіти та гриміти генератором. Чи від вихлопних газів задихнусь, чи сусіди придушать. Дякую, пане Герман!
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12.04.2024 16:05 Відповісти
Варто придбати генераторного хом'яка.

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12.04.2024 16:06 Відповісти
він забув про запаси дров, стиснутого газу і , поки не пізно, копати криниці. Бо якщо не буде ел.енергії не буде опалення й подачі води.
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12.04.2024 16:10 Відповісти
а ще й питання біотуалетів не розкрито...
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13.04.2024 11:43 Відповісти
Що, поставити генератор на БАЛКОН у багатоповерхівці?
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12.04.2024 16:12 Відповісти
саме цікаве, що не в усіх той балкон є.
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13.04.2024 11:19 Відповісти
Коменты сверху - агонь. Пройдет еще совсем немного времени и вкраинчики начнут рассказывать, что это реально Зеля напал на рашу. И что ему выгодна война, "бизнес на крови" и т.д. Где-то я уже это слышал..
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12.04.2024 16:14 Відповісти
І що характерно, найбільше обурюються саме ті, хто 5 років тому захотів, щоб так і було...
Хотіли па-пріколу і поржать то отримуйте. От воно і є!
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12.04.2024 16:20 Відповісти
А Зеля вкраинчик?
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12.04.2024 16:24 Відповісти
Да не в Зеле справа. А в том, что бомбит пуйло, а вкраинчики виноватыми уже сейчас делают Галущенко. Зелю, Ахмета и т.д. Вот на это и расчет делается.
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12.04.2024 16:29 Відповісти
Ну да ну да))) Рафік неуінауат! Рафік просто прийшов красти, ну шо ви до нього *********! Не заважайте працювати!
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12.04.2024 16:47 Відповісти
Пуйло був і в 2002-му році. І в 2010-му і в 14-му і в 18-му. Але умови для повномасштабної війни були створені саме після 20-го року. Не треба тут знову себе виставляти як "самого розумного"
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12.04.2024 17:02 Відповісти
Хто реально скаже, що щєлі не вигідна війна, хай кине в мене камінь.
Наразі є:
- узурпація всіх гілок влади України;
- шалений попил валюти своїми компаніями на "великі евідновлювництва", "кабінети військовозобов'язаного", "великі тес-захисництва", "великі пересувноядернореакторні будівництва", "великі дронобудівництва", тощо;
- повний імунітет від виборів і зміни влади;
- і заодно знищення активної пасіонарної частини українського суспільства, яка ще й не його електорат.

Опонуйте, якщо є чим.
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12.04.2024 16:27 Відповісти
А це тут жо чого? Ну, можливо імбіцили так і почнуть ригати. Просто тємку з генераторами всі вже проходили і добре пам'ятають, що ось такі як цей організм нехіло так підняли. Зрештою, всі нормальні люди розуміють, що в питанні енергозабезпечення тут кожен сам за себе. Ось за себе можу і сказати, зиму 2022-2023 року без генератора пережив. А літом 2023 з Німеччини за досить прийнятною ціною придбав. Лежить запакований на всяк випадок. Я ж розумію, що мою сім'ю цей п...дор у цьому питанні не забезпечить. Але і таких г...ндонів годувати бажання не маю.
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12.04.2024 16:27 Відповісти
"вкраинчики" ?
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13.04.2024 11:20 Відповісти
Вирубіть по Києву частину освітлення,зажрались!!!!
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12.04.2024 16:19 Відповісти
Мозок собі вируби.
А, ти вже...
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12.04.2024 16:24 Відповісти
Сергій Демко, хочеш я вгадаю за кого ти голосувало в 2019-му?
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13.04.2024 07:01 Відповісти
Маю аж два ще з минулої зими. На вас надії немає. Скоро дешевше буде газовий генератор ганяти ніж рахунки оплачувати.
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12.04.2024 16:25 Відповісти
Дебіл , зелений.
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12.04.2024 16:37 Відповісти
У більшості людей навіть якби була можливість встановити генератор, просто немає коштів ні на нього, ні на його утримання (не кажучи вже про тих, хто втратив житло, роботу і тулиться десь у родичів чи знайомих). Звісно, у пана Галущенка подібних проблем не виникає - світло у нього буде навіть тоді, коли у більшості вимкнуть, а як не буде - впевнений, що у нього та близьких родичів стоїть не один приХватизований генератор з тих, що надали США, Японія та ЄС і утримувати їх теж є за що, адже пан Галущенко отримує чималу платню та премії.
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12.04.2024 16:41 Відповісти
Уже и пенсию потужно подняли, а вы все стонете, вам все мало.
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12.04.2024 17:49 Відповісти
А що, можна генератор в багатоквартирний будинок поставити? Галущенко, от краще мовчав би, може хоч трошки на розумного був би схожий...
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12.04.2024 16:48 Відповісти
Може краще змінити генератора відосіків ....
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12.04.2024 17:02 Відповісти
10 мільярдів просраних кабміном на захист енергетики направити на закупівлю кожній сім'ї по генератору. А штрафи на генератори для бізнесу.
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12.04.2024 17:19 Відповісти
Что-то вы поскромничали. 9,7 миллиарда только на одну Трипильскую ТЭС. Там более 80 миллиардов.
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12.04.2024 17:23 Відповісти
Значит еще + каждому талоны на бензин.
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12.04.2024 17:51 Відповісти
єнєратор не кожному доступний. І він потребує бінзіни.. без бінзіни воно не робе
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12.04.2024 17:48 Відповісти
Тобто, всі ті ******** доларів, які давав захід, були спи...жжєні, а довкола ТЕЦ натягнули сітку-рабицю?
Коли ж ви зелені мразоти посиплитесь вже?
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12.04.2024 18:17 Відповісти
де пристунє зелене ******, там треба готуватися до будь-яких сценаріїв... це, мабуть, вже й до частини із 73% дійшло (з тих, хто вижив ).
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12.04.2024 18:48 Відповісти
Він напевно знущається цей Галущенко! За які кошти мають покупати генератори пересічні пенсіонери ? Може Військовий Вождь продасть свої квартири в Батумі та Лондоні , віллу в Італії та поділеться з зубожілими ? Чи він тільки відосики може клепати кожен день ?
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12.04.2024 19:13 Відповісти
Зимою всі зрозуміють чого коштує електрика під час війни. Що таке економія і як виживати. Поганий сценарій - це відбудеться цього літа. Сподіваюсь до багатьох дійде, що буває якщо голосувати за коміків з 95 кварталу або дизель -шоу..
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12.04.2024 20:18 Відповісти
СБУ варто перевірити можливу причетність до наводки ракет на енергооб'єкти великих імпортерів електрогенераторів, тільки в сітці Епіцентрів зависло мама міа. Хочеш розкрити злочин - шукай кому вигідно.
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12.04.2024 20:38 Відповісти
роздайте людям генератори..уроди...хоча би...але теж..в зимку мінімум на генератор піде 15 штук на місяць гр..хто потягне?..це теж не вихід..навідь як що й уроди розкошеляться..
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12.04.2024 22:34 Відповісти
Ще у червні 2022 року відбулося засінання ради оборони м.Києв де були представники ургупування С та З Києва (Павлюк) ДЕТЕК, голова ВМА Жирнов, Кличко, профільні заступники,теплокомун енерго і.т. Були поставлені завданняЖ посилення ППО критичних обєктів а саме енергетики, водоканалу і т д , побудовазахистних споруд на цих обєктів а також установка елементів резервної електрогенераціі. Це бездіяльність ВМА Попка, а також голів обласних військових адміністрацій.
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12.04.2024 22:43 Відповісти
Хай воно краще повіситься або застрелиться! Воно знову про генератори кричить. Ну звісно, треба знову піднятись на генераторах! Без лохів і жити погано!
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13.04.2024 08:35 Відповісти
"Українцям у нинішній ситуації Галущенко порадив"... А що українці порадили цьому довбню, який провалив підготовку ЕС до ворожих атак?
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13.04.2024 12:44 Відповісти

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