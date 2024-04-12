"Потрібно бути готовими до всіх сценаріїв": Галущенко порадив українцям купувати генератори

Мета російських масованих атак на енергетичну інфраструктуру – влаштувати тотальний блекаут. Тож, українці мають готуватися до всіх сценаріїв, зокрема, купувати генератори та павербанки.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає Слово і діло.

"Зараз справді відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему. І 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії і вплив дуже суттєвий. Щодня і щоночі вони атакують, і вплив цих атак відповідно збільшується в негативному сенсі цього слова. Але ключовим є те, що система працює стабільно. Тобто на сьогоднішній день мета, яка, очевидно, є перед ворогом – це досягти тотального блекауту в країні, вони її не досягли", – сказав Галущенко.

Він наголосив, що найскладніша ситуація у Харкові, де застосовуються графіки відключення світла.

Щодо ситуації з Трипільською ТЕС – вона отримала серйозні пошкодження: зараз там відбуваються роботи з оцінки збитків.

Українцям у нинішній ситуації Галущенко порадив готуватися до будь-яких сценаріїв та запасатися генераторами та павербанками.

"Війна триває, і атаки не закінчилися...Так, купуйте (генератори, павербанки), готуйтеся, але ми зробимо все, що від нас залежить, щоб вони вам не знадобилися. І як показує вже зима, ми зробили все, і вони не знадобилися. Наразі відновилися масовані атаки, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв", – сказав глава Міненерго.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.