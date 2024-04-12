Конфісковану в Ротенбергів частку ТРЦ Ocean Plaza виставлять на приватизацію за 1,7 мільярда

Фонд державного майна провів першу комісію для продажу державної частки розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ Ocean Plaza). Стартова ціна визначена на рівні 1,65 млрд грн.

Як зазначив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram, аукціонна комісія також розробила умови продажу цього активу.

"Наступний крок – готуємо проєкт відповідного рішення на розгляд та затвердження Кабміну. Після цього одразу визначимо дату проведення аукціону", – пояснив він.

Коваль додав, що ТРЦ Ocean Plaza – актив з багатьма перевагами: місце розташування, велика площа, гарний технічний стан тощо.

"Це готовий бізнес і впевнений, що обʼєкт швидко знайде нового проукраїнського власника", – додав голова Фонду держмайна.

Кошти від продажу ТРЦ Ocean Plaza підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Приватизація ТРЦ Ocean Plaza

У жовтні 2023 року Фонд держмайна України звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об’єктів великої приватизації державну частку (66,65%) до ТРЦ Ocean Plaza. У лютому 2024 року Фонд почав формувати аукціонну комісію, яка визначає умови та стартову ціну продажу активу.

За підсумками 2022 року вартість держчастки становила 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу – 1,98 млрд грн). При цьому у Фонді очікують продажі лота дорожче за балансову вартість.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 9 червня 2023 року ухвалив розпорядження про передачу Фонду держмайна частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, проте у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

ТРЦ Ocean Plaza відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа –165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько $300 млн.

ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угода фіналізована влітку 2023 року.