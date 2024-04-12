БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
27 056 9

Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

деньги,ввп,гроші

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 15 квітня, на рівні 39,3990 грн/$, порівняно із 39,1676 грн/$ у п'ятницю.

Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 27 березня на рівні 39,3430 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 5 копійок – до 41,9678 грн за євро. 27 березня він також опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2164) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9267) обмін валюти (697)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті за часів Ze ми хоч у чомусь б'ємо рекорди
показати весь коментар
12.04.2024 16:42 Відповісти
та ні, не востаннє...
показати весь коментар
12.04.2024 17:00 Відповісти
Казали ж придурку що "буде війна, буде долар по 45..." Цікаво коли долар впаде до 45 придурок подасть у відставку?
показати весь коментар
12.04.2024 16:59 Відповісти
та він же з тих..., хоча не одеський, а криворізький, але все-одно каже "недождьотесь"
показати весь коментар
12.04.2024 17:01 Відповісти
Кажіть вже прямо - Зє продажний, тупий, прокацаплений і совкодрочерний поц. Політкоректність вже довела до того що Україна знемагає і стікає кровю, а це падло під керівництвом агента феесбе єрмака признначає корумпованих та некомпетентних виродків на керівні посади...
показати весь коментар
12.04.2024 17:13 Відповісти
+ +
показати весь коментар
12.04.2024 19:56 Відповісти
Не подасть, він і після 21.05.2024 року буде не зовсім легітімний, бо його нарід вибирав на 5 років. Він і після війни не піде у відставку, Херпіду зубами і руками вцепиться за булаву, зризе її, але не віддасть.
показати весь коментар
12.04.2024 20:51 Відповісти
Коли вибивають зуби з рук випадає все...
показати весь коментар
12.04.2024 20:54 Відповісти
Звісно, ні, для цього треба мати хоч крихту честі та порядності. Недарма одне з його прізвиськ Хєрпіду...
показати весь коментар
13.04.2024 09:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 