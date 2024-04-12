Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок
Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 15 квітня, на рівні 39,3990 грн/$, порівняно із 39,1676 грн/$ у п'ятницю.
Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 27 березня на рівні 39,3430 грн/$.
Водночас курс гривні до євро укріпився на 5 копійок – до 41,9678 грн за євро. 27 березня він також опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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