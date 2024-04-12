У Міненерго розглядають можливість коригування тарифу на світло для відновлення енергетики
Міністерство енергетики вивчає можливість коригування тарифу на електроенергію для побутових споживачів для відновлення пошкоджених внаслідок російських ударів об’єктів енергетики.
Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила в ефірі телемарафону, передає ZN.UA.
"Трішечки напевно доведеться відкоригувати (розмір тарифу для населення, – ред.), щоб у нас була можливість хоча б якось покривати те відновлення і ремонти, які необхідні", – сказала заступниця міністра.
Водночас Гринчук наголосила, що зараз не йдеться про те, щоб перевести населення на ринковий тариф на електроенергію. Окрім того, всі чинні компенсаційні механізми будуть продовжені і вони діятимуть надалі, запевнила посадовиця.
Як повідомлялося, раніше інвестор в енергетику Ігор Тинний заявляв, що перегляд тарифу на електроенергію для населення – це питання наявності електроенергії в домівках українців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Также рассмотрю приобретение спичечной фабрики, солеварни и куплю оптом (ж/д составами) туалетную бумагу...
Продам недорого ключи к хранилищам Нацбанка...
"Такий сценарій унеможливлений, зокрема, через відсутність світового досвіду в реалізації подібних проєктів. Коштів нам потрібно в десятки разів більше, ніж ми отримуємо від різниці, яку будуть сплачувати. І взагалі, будь-яке сьогодні підвищення під гаслом давайте відновимо нашу енергетичну інфраструктуру - це просто насміятися з людей", - зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.
Ще треба зробити останній, логічний крок - брати бабло за транспортування електроенергії. Щоб навіть якщо гой сидить зі свічкою - все однохай платить. Бо ахмєтов і його любі друзі хочуть кушац щодня, і апетит мають здоровенний.
Не може виконувати нехай платить неустойку і валить нафіг, а мережі та підприємства відходять державі.
Як зараз модно говорити у громадян є не тільки права але і обов'язки.
Так виконуйте свої обов'язки перед споживачами і нехер говорити про форс мажор і війну її у нас юридично немає.