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Новини
3 009 15

У Міненерго розглядають можливість коригування тарифу на світло для відновлення енергетики

тариф,електроенергія,світло

Міністерство енергетики вивчає можливість коригування тарифу на електроенергію для побутових споживачів для відновлення пошкоджених внаслідок російських ударів об’єктів енергетики.

Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила в ефірі телемарафону, передає ZN.UA.

"Трішечки напевно доведеться відкоригувати (розмір тарифу для населення, – ред.), щоб у нас була можливість хоча б якось покривати те відновлення і ремонти, які необхідні", – сказала заступниця міністра.

Водночас Гринчук наголосила, що зараз не йдеться про те, щоб перевести населення на ринковий тариф на електроенергію. Окрім того, всі чинні компенсаційні механізми будуть продовжені і вони діятимуть надалі, запевнила посадовиця.

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Як повідомлялося, раніше інвестор в енергетику Ігор Тинний заявляв, що перегляд тарифу на електроенергію для населення – це питання наявності електроенергії в домівках українців.

Автор: 

тарифи (1302) ТЕС (677) енергетика (396) електроенергія (4235) Новини компаній (3348) Підвищення тарифів (237)


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Топ коментарі
+11
Підняття тарифів не допоможе відновити енергетику, - Олег Попенко
"Такий сценарій унеможливлений, зокрема, через відсутність світового досвіду в реалізації подібних проєктів. Коштів нам потрібно в десятки разів більше, ніж ми отримуємо від різниці, яку будуть сплачувати. І взагалі, будь-яке сьогодні підвищення під гаслом давайте відновимо нашу енергетичну інфраструктуру - це просто насміятися з людей", - зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.
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12.04.2024 16:56
+9
знов потрібно скинутися ахметкі на нову віллу.....
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12.04.2024 16:49
+7
Якщо влада полізе до тарифів - значить тоді мають бути і вибори.....а то так - доя виборів війна ,а для тарифи дерти з зубожілого населення яке страждає від війни і постійних обстрілів - не має війни...в азметова гроші з 95 кварталом візьміть
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12.04.2024 16:55
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знов потрібно скинутися ахметкі на нову віллу.....
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12.04.2024 16:49 Відповісти
Такі толєрасти _ коригування тарифів на електроенергію,
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12.04.2024 17:45 Відповісти
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Также рассмотрю приобретение спичечной фабрики, солеварни и куплю оптом (ж/д составами) туалетную бумагу...
Продам недорого ключи к хранилищам Нацбанка...
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12.04.2024 16:54 Відповісти
Якщо влада полізе до тарифів - значить тоді мають бути і вибори.....а то так - доя виборів війна ,а для тарифи дерти з зубожілого населення яке страждає від війни і постійних обстрілів - не має війни...в азметова гроші з 95 кварталом візьміть
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12.04.2024 16:55 Відповісти
Підняття тарифів не допоможе відновити енергетику, - Олег Попенко
"Такий сценарій унеможливлений, зокрема, через відсутність світового досвіду в реалізації подібних проєктів. Коштів нам потрібно в десятки разів більше, ніж ми отримуємо від різниці, яку будуть сплачувати. І взагалі, будь-яке сьогодні підвищення під гаслом давайте відновимо нашу енергетичну інфраструктуру - це просто насміятися з людей", - зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.
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12.04.2024 16:56 Відповісти
змусить громадян економити
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12.04.2024 17:08 Відповісти
Роттердам 2.0 для доброго дядечка Ріната
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12.04.2024 17:07 Відповісти
Я теж вважаю, що платити за все мають гої. Це ж їм треба електроенергія, правильно?
Ще треба зробити останній, логічний крок - брати бабло за транспортування електроенергії. Щоб навіть якщо гой сидить зі свічкою - все однохай платить. Бо ахмєтов і його любі друзі хочуть кушац щодня, і апетит мають здоровенний.
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12.04.2024 17:07 Відповісти
Куди ви ,падали ,діваєте сотні млн долларів для відновлення від партнерів ,плюс обладнання на сотні млн дол.??!!!
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12.04.2024 17:13 Відповісти
Вілли в Швейцарії та яхти самі себе не куплять. Невже не зрозуміло?
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12.04.2024 17:22 Відповісти
Я думаю самих жителей Конче-Заспы будет достаточно скинуться.
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12.04.2024 17:39 Відповісти
Оприлюдніть свої зарплати та премії і народ України відразу зрозуміє в яку кишеню йде те трішечки.
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12.04.2024 17:45 Відповісти
А може хай ахметка свій версаль, яхти квартири продасть...
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12.04.2024 18:36 Відповісти
Тобто є приватний бізнесмен. У нього пошкоджено 5 обєктів. На 4 скинуться європейці. Ще на 100 здеруть з нас. Але олігархів у нас немає
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12.04.2024 19:09 Відповісти
В тарифах включено суму за ремонт мереж, ну то нехай виконують свою частину договору, в чому проблема?
Не може виконувати нехай платить неустойку і валить нафіг, а мережі та підприємства відходять державі.
Як зараз модно говорити у громадян є не тільки права але і обов'язки.
Так виконуйте свої обов'язки перед споживачами і нехер говорити про форс мажор і війну її у нас юридично немає.
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12.04.2024 20:33 Відповісти

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