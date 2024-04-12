У Міненерго розглядають можливість коригування тарифу на світло для відновлення енергетики

Міністерство енергетики вивчає можливість коригування тарифу на електроенергію для побутових споживачів для відновлення пошкоджених внаслідок російських ударів об’єктів енергетики.

Про це заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила в ефірі телемарафону, передає ZN.UA.

"Трішечки напевно доведеться відкоригувати (розмір тарифу для населення, – ред.), щоб у нас була можливість хоча б якось покривати те відновлення і ремонти, які необхідні", – сказала заступниця міністра.

Водночас Гринчук наголосила, що зараз не йдеться про те, щоб перевести населення на ринковий тариф на електроенергію. Окрім того, всі чинні компенсаційні механізми будуть продовжені і вони діятимуть надалі, запевнила посадовиця.

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Як повідомлялося, раніше інвестор в енергетику Ігор Тинний заявляв, що перегляд тарифу на електроенергію для населення – це питання наявності електроенергії в домівках українців.