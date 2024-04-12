У Мінагрополітики закликали аграріїв шукати покупців на українську продукцію за межами ЄС

З червня Євросоюз зможе запроваджувати обмеження на імпорт окремих видів української аграрної продукції, тому українським експортерам потрібно вже зараз шукати альтернативні ринки збуту.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив в ефірі єдиного національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Механізм такий. Практично самі обмеження вступають у дію з 5 червня поточного року. Якщо в певний момент, наприклад, 1 липня, 20 серпня, обсяг квот, за якими було запропоновано обмеження, буде досягнуто, тоді у Європейського Союзу є право протягом 14 днів ухвалити рішення про обмеження ввезення цієї продукції до кінця календарного року", – пояснив посадовець.

Він зауважив, що запропонований механізм абсолютно новий в історії торговельних відносин – це "не класичні квоти або обмеження". Тому, буде він застосований на практиці чи ні, покаже час. Однак така опція розроблена і нею можуть у ЄС скористатися.

Відповідаючи на запитання, чим це загрожує українським експортерам, Висоцький пояснив, що їм потрібно шукати альтернативні ринки збуту, оскільки розмір встановлених ЄС квот суттєво менший, ніж фізична можливість вирощувати сільгоспкультури в Україні.

Водночас він назвав позитивним фактом те, що українські виробники вже розпочали цей процес, не очікуючи запровадження обмежень.

Як приклад заступник міністра навів українських виробників та експортерів цукру.

"Дійсно, цукор є в переліку, де можуть бути введені обмеження після досягнення квоти, за розрахунками, це близько 260 тис. тонн. Коли ми подивимося, наприклад, на експорт цукру торік, абсолютна більшість, 90%+, експортувалася до Європейського Союзу. Уже в березні цього року понад 20% експортувалося до інших країн – Близького Сходу, Африки. У першій декаді квітня 2024 року 40% цукру, виробленого минулого сезону, Україна експортувала в інших напрямках. Знову ж таки, на Близький Схід і в Африку", – розповів Висоцький.

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Розповідаючи про перспективи збуту української пшениці на європейський ринок, Висоцький нагадав, що в дискусії з європейськими аграрними міністрами неодноразово згадувалася пшениця, проте до остаточного списку її не включили. Однак ЄС ухвалив рішення моніторити і аналізувати обсяги її поставок. Під цей контроль також потрапить українська кукурудза.

"Кукурудза є в обмежених квотах, але варто зазначити, що фактично це обмеження не є критичним, оскільки ми кукурудзу можемо експортувати і більше з урахуванням тих правил, які є поза квотами", – додав заступник міністра.

Висоцький наголосив, що до літа є час, за який експортерам варто диверсифікувати свої ринки збуту.

"Ми разом, як держава, де необхідна допомога, працюємо з виробниками, щоб відкрити ці нові ринки. Щоб у кінцевому підсумку ці обмеження не мали негативного впливу на наше виробництво", – резюмував він.

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Як повідомлялося, на початку поточного тижня Єврпарламент і Європейська Рада погодили умови продовження до 5 червня 2025 року лібералізації торговельного режиму для України, передбачивши захисні заходи для фермерів ЄС.

Зокрема, у разі значного збою на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн через український імпорт, Єврокомісія може запровадити екстрені обмеження для особливо чутливих сільгосппродуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, круп, кукурудзи та меду.

Крім того, учасники переговорів погодилися продовжити базовий період, який використовується як основа для застосування цього автоматичного захисту, на другу половину 2021 року. Це зменшить обсяги аграрної продукції, яку Україна зможе експортувати до ЄС без загрози запровадження обмежень. Крім того, Європейська Комісія зобов'язалася посилити моніторинг імпорту зерна, зокрема, пшениці.