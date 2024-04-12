Харківська та Миколаївська області увійшли до найпопулярніших для придбання житла за програмою "єВідновлення"

Нове житло за програмою "єВідновлення" вже отримали понад 2000 українських родин, три чверті власників житлових сертифікатів обрали квартири, і тільки чверть – приватні будинки.

Середня сума реалізованого сертифікату на придбання житла в межах програми становить 1,7 млн грн, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Регіони, де люди найбільше купували нове житло:

Київська область

м.Київ

Харківська область

Миколаївська область

Чернігівська область

Загалом громадяни подали вже 12,2 тисячі заяв на отримання компенсації, а 5,5 тисяч вже мають сформовані житлові сертифікати.

У міністерстві нагадали, що сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість.

Як отримати компенсацію за знищене житло

Алгоритм наступний:

подати за допомогою порталу або застосунку "Дія" інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;

подати заяву за компенсацію через портал або застосунок "Дія", через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або в нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об'єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;

дочекатися, доки житло обстежить комісія – це відбудеться протягом 30 днів. Вона й винесе рішення про надання компенсації;

отримати в застосунку "Дія" житловий сертифікат;

вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в "Ді"ї. Протягом п'яти робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;

припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року програму компенсацій "єВідновлення" розширили для власників знищеного житла. Станом на сьогодні українці подали на це 10 772 заяв і 7 141 заява вже відпрацьована.