"Враховуючи резонанс": Влада Києва скасувала аукціон з передачі Житнього ринку в оренду на 15 років

Департаменту комунальної власності Київської міської держадміністрації скасував проведення аукціону з оренди Житнього ринку, запланований на 15 квітня.

Відповідне рішення ухвалено з урахуванням зауважень громадськості, повідомляє пресслужба КМДА.

"Враховуючи резонанс серед громади Києва щодо збереження "Житнього ринку" та його цільового призначення, ми прийняли рішення не проводити аукціон зараз, напрацювати разом з киянами нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря. На це нам потрібен додатковий час", – повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

Він додав, що головною умовою оренди Житнього ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціоналу.

Водночас саме бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами, пообіцяв посадовець.

Що відомо про оренду Житнього ринку?

Як повідомлялося, раніше Департамент комунальної власності Києва скасував призначений на 25 березня аукціон з пошуку орендаря для будівлі Житнього ринку і призначив новий конкурс на 15 квітня. Тепер його теж скасовано.

Житній ринок планували здати в оренду на 15 років, стартова вартість оренди ринку за місяць – 2,48 млн грн. Початково потенційним орендарям надали лише 5 днів на підготовку до участі у конкурсі, згодом цей термін продовжити до 25 днів.

Згідно з умовами аукціону, орендар мав не пізніше ніж через 6 місяців після укладення угоди почати капітальний ремонт (реконструкцію) ринку, у тому числі даху, інженерних мереж, комунікацій, нежитлових приміщень. У цей період він зобов’язаний сплачувати орендну плату.

Зауважимо, що здійснення невід’ємних поліпшень орендованого об'єкта нерухомості може дозволити орендарю згодом викупити його за оціночною вартістю.

Будівля Житнього ринку загальною площею 11 186 кв. м розташована у центрі Києва на Подолі. Вона була збудована у 1980 році.

Нагадаємо, у квітні 2022 року орендарем ринку стала компанія "Танджерін", пов’язана з Tarantino Family, вона зобов'язалася сплачувати за оренду 1,2 млн грн на місяць. Після звинувачень Tarantino Family у зв'язках з Росією її новим власником восени 2022 року нібито став німецький підприємець Флоріан Болен.

Орендар мав провести капітальний ремонт ринку, але цього так і не було зроблено.