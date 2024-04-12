Кубраков розповів про план підготовки Харкова до зими після знищення росіянами ТЕЦ

В рамках підготовки до наступного опалювального сезону уряд зосередиться на якнайшвидшому спорудженні об’єктів малої генерації для Харкова та інших міст.

Про це віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков заявив в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Термінові об'єкти невеликої потужності саме для таких міст, як Харків, ми будемо намагатися зробити до наступного опалювального сезону разом із партнерами. Є когенераційні установки, які вже надають уряди деяких країн. І для Харкова це, можливо, буде основним виходом на цей сезон", – розповів віцепрем'єр.

Кубраков уточнив, що наразі на урядовому рівні та в тісних консультаціях із місцевою владою складається відповідний план дій, який має бути реалізовано до початку зими.

"Якщо говорити про більш середньострокову перспективу, великі газотурбінні установки великої потужності з високим ККД – це якраз наше майбутнє. Нам потрібно кілька гігаватів таких потужностей у країні", – зазначив посадовець.

Він пояснив, що проєкти спорудження газотурбінних установок можуть бути досить привабливими для інвесторів завдяки, зокрема, їхньому високому ККД і низькій собівартості виробництва електроенергії.

"Я сподіваюся, що експортно-кредитні агентства тих країн, які виробляють таке обладнання – США, Німеччина, Японія, – зможуть надати нам фінансування під обладнання своїх виробників, і ми зможемо цей план реалізувати", – додав віцепрем'єр.

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Як повідомлялося, міський голова Харкова Ігор Терехов раніше заявив, що пріоритетом у підготовці міста до наступного опалювального сезону має стати відхід від централізованого опалення, оскільки окупанти зруйнували практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру міста.

Зокрема, внаслідок атаки російських військ на енергосистему України втратила основні потужності і зупинила роботу Харківська ТЕЦ-5. Крім того, внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині знищена Зміївська ТЕС, підтверджували у "Центренерго".