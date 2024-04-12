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"Нафтогаз" готовий викупити весь газ у приватних компаній в умовах заборони експорту до ЄС

газ

Група "Нафтогаз" готова викупити увесь обсяг газу, який українські приватні видобувники готові запропонувати ринку у 2024 році в умовах заборони експорту до ЄС.

Про це голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив на зустрічі з представниками українських видобувних компаній, повідомляє пресслужба НАК.

Він уточнив, що як і минулого року "Нафтогаз" планує викуповувати газ через механізми "Української енергетичної біржі".

У 2023 році група "Нафтогаз" придбала через біржу близько 1 млрд куб. м газу українських приватних видобувників.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року Кабмін встановив нульову квоту на експорт газу на 2024 рік.

Експорт природного газу українського походження заборонено з червня 2022 року, водночас його споживання в країні значно зменшилося через руйнування промислових підприємств внаслідок бойових дій та окупації частини територій.

Автор: 

газ (7924) видобуток (1752) Нафтогаз (3310) експорт (3826) Олексій Чернишов (110)


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