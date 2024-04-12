"Нафтогаз" готовий викупити весь газ у приватних компаній в умовах заборони експорту до ЄС
Група "Нафтогаз" готова викупити увесь обсяг газу, який українські приватні видобувники готові запропонувати ринку у 2024 році в умовах заборони експорту до ЄС.
Про це голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив на зустрічі з представниками українських видобувних компаній, повідомляє пресслужба НАК.
Він уточнив, що як і минулого року "Нафтогаз" планує викуповувати газ через механізми "Української енергетичної біржі".
У 2023 році група "Нафтогаз" придбала через біржу близько 1 млрд куб. м газу українських приватних видобувників.
Як повідомлялося, у грудні минулого року Кабмін встановив нульову квоту на експорт газу на 2024 рік.
Експорт природного газу українського походження заборонено з червня 2022 року, водночас його споживання в країні значно зменшилося через руйнування промислових підприємств внаслідок бойових дій та окупації частини територій.
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