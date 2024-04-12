Євросоюз вийшов із зими з рекордними в історії запасами газу

Станом на 31 березня, дату закінчення зимового опалювального сезону, гзосховища країн Євросоюзу залишалися заповненими на понад 58%, що є рекордним показником за всю історію спостережень.

Про це заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, передає Deutsche Welle.

"Європа виходить з другої зими після незаконного вторгнення Росії в Україну. Незважаючи на багато побоювань, ми стали сильнішими, ніж раніше, з більшою енергетичною безпекою та солідарністю та з більш чистою енергетичною структурою", – наголосила посадовиця.

Вона зауважила, що це стало результатом не лише успішної диверсифікації джерел постачання енергії, а й "зусиль громадян та бізнесу щодо зниження попиту на газ, а також наших інвестицій у відновлювані джерела енергії – трьох стовпів нашого плану REPowerEU".

Сімсон закликала до подальшої підтримки як громадян Євросоюзу та промисловості, так і "наших українських друзів".

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Вона також констатувала, що ціни на газ у ЄС повернулися "на довоєнний рівень", і "Європа може з упевненістю почати поповнювати запаси газу до опалювального сезону наступної зими".

"Після досягнення піку більш ніж у 300 євро за МВт-год у розпал військової енергетичної політики Росії в серпні 2022 року, ціни на газ впали до довоєнного рівня і з січня 2024 року постійно перебували нижче 30 євро за МВт-год", – зауважила представниця Єврокомісії.

Після ухвалення плану REPowerEU частка імпорту російського газу до Європи знизилася з 45% у 2021 році до 24% у 2022 році і до 15% у 2023 році. Водночас європейці скоротили попит на газ майже на 20%, що дозволило заощадити понад 107 млрд куб. м газу за останні 18 місяців. Збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергобалансі дозволило замінити 24 млрд куб. м російського газу у 2022 та 2023 роках.

Як повідомлялося, вранці у четвер Росія атакувала два українські підземні сховища газу. За словами голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, об'єкти ще працюють.

Ці вже четвертий удар росіян по українським газосховищам. Хоча вони поки що не вплинули на їх роботу, але ці інциденти збільшують потенційні ризики для зберігання газу в Україні, зауважує Bloomberg.

Попри війну, з минулого року українські газові сховища почали використовувати європейські енергетичні компанії, зокрема Shell Plc і DXT Commodities. Нещодавно "Нафтогаз" провів переговори про зберігання газу з RWE AG, норвезькою Equinor ASA та французькими TotalEnergies SE та Engie SA. Німецька SEFE також розглядає можливість знову зберігати газ в Україні.