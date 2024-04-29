Аграрії з деокупованих територій зможуть отримати субсидію на землю з 1 травня

З 1 травня в Державному аграрному реєстрі розпочнеться подання заявок на окрему бюджетну субсидію на оброблювані угіддя для аграріїв з деокупованих територій та територій, на яких завершені бойові дії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Кошти у розмірі 8 тис. грн на 1 га надаватимуться виробникам сільськогосподарської продукції, що мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення", – пояснили в Мінагрополітики.

До деокупованих територій та територій, на яких завершено бойові дії, належать території можливих бойових дій; активних бойових дій (для яких визначена дата завершення бойових дій); активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких визначена дата завершення бойових дій).

Допомогу зможуть отримати сільгосптоваровиробники окремих районів Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Заявки прийматимуться в Державному аграрному реєстрі до 30 червня 2024 року.