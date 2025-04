Євросоюз починає розслідування проти Facebook та Instagram через російську пропаганду

Європейський Союз проведе розслідування щодо соціальних мереж Facebook і Instagram, оскільки побоюється, що американська компанія Meta, що ними володіє, "не робить достатньо для протидії дезінформації з Росії та інших країн".

Про це розповіли The Financial Times два знайомі з питанням джерела, передає The Moscow Times.

За їхніми словами, регулюючі органи ЄС підозрюють, що модерація в соцмережах Meta "недостатньо ефективна, щоб зупинити широке поширення політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес".

Європейські чиновники особливо стурбовані тим, як платформа реагує на спроби Росії "підірвати майбутні європейські вибори", зазначив один із співрозмовників видання.

Однак, очікується, що в оголошенні про початок розслідування Єврокомісія не виділятиме Росію і лише згадає про маніпулювання інформацією з боку іноземних держав.

Також у ЄС вважають, що механізм Meta, який дозволяє користувачам маркувати незаконний контент, недостатньо простий та зручний, щоб відповідати "Закону про цифрові послуги" (Digital Services Act, DSA). Цей закон зобов'язує платформи розкривати дані про те, яких заходів вони вживають для боротьби з дезінформацією та пропагандою.

Якщо ЄС визнає Meta такою, що порушила закон, на компанію накладуть штраф у розмірі до 6% від річного обороту.

Розслідування Єврокомісії проводитиметься на підставі звіту Meta за вересень 2023 року, а також на підставі власної оцінки. Зокрема, європейські експерти мають намір з'ясувати, чи вдалося компанії знизити ризики через те, що вона збирається припинити використання CrowdTangle – інструменту, який показує видавцям, як контент поширюється сайтом.

Після закінчення розслідування Єврокомісія дасть Meta п'ять робочих днів, щоб вона позначила, яких заходів буде вжито для виправлення недоліків. Інакше компанії загрожуватимуть санкції відповідно до "Закону про цифрові послуги", зазначило джерело FT.