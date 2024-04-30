Доходи від газового експорту Росії за два роки впали в чотири рази

Провалена спроба "заморозити Європу", що позбавила Росію ключового ринку збуту природного газу, обвалила газові доходи федерального бюджету.

Це випливає з даних Інституту Гайдара (Росія), передає The Moscow Times.

Як повідомляється, за підсумками першого кварталу до федеральної скарбниці надійшло лише 114 млрд руб. мит на експорт газу.

Порівняно з січнем-березнем 2023 року доходи від газового експорту просіли ще на 17%, або 24 млрд руб., а якщо порівнювати з тим же періодом 2022 року – впали в 4,4 раза.

У грошовому вираженні з поправкою на інфляцію відключення газу європейським клієнтам "Газпрому" позбавило скарбницю 418 млрд руб. квартальних доходів – суми, що дорівнює 1,9% національного ВВП і майже вдвічі перевищує річні бюджети великих російських регіонів.

Сукупний обсяг нафтогазових доходів федеральної скарбниці за перший квартал досяг 3,09 трлн руб. і майже вдвічі перевищив торішні рівні (1,64 трлн руб.). Однак це повністю пояснюється податками на видобуток нафти: надходження нафтового ПДПІ підскочили на 98% – на 1,28 трлн, до 2,54 трлн руб.

Експортні доходи Росії від газу тим часом наблизилися до мінімальних значень за шість років доступної статистики Мінфіну: суми, що зіставляються, – трохи більше 100 млрд руб. у середньому за квартал – скарбниця отримувала лише під час пандемії 2020 року, коли ціни на газ в Європі падали до мінімумів, а сховища були переповнені через відсутність попиту.

Відключивши постачання більшості європейських країн, "Газпром" втратив найбільший ринок збуту, зв'язки з яким вибудовувалися десятиліттями. Минулого року його експорт становив лише 69 млрд кубометрів і став найнижчим із 1985 року.

Порівняно з 2022 роком (100,9 млрд кубометрів), який уже став гіршим для компанії за всю її історію, обсяги прокачування газу за кордон скоротилися ще на третину. А якщо порівнювати з довоєнними рівнями (185 млрд кубометрів у 2021 році), експорт "Газпрому" зменшився втричі.

Постачання до Європи впали до 28 млрд кубометрів – рівня другої половини 1970-х років. А видобуток "Газпрому" склав лише 404 млрд кубометрів і виявився мінімальним за 34 роки, що існує компанія.

Згідно зі звітністю "Газпрому" щодо РСБУ, торік його виручка впала на третину, операційний прибуток – на 80%, а основний бізнес – видобуток та продаж газу – взагалі став збитковим. Він завдав компанії втрати на 291 млрд руб.