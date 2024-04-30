Пов’язаний із російськими олігархами завод у Латвії отримав 1,25 мільйона євро з єврофондів, – ЗМІ

Підприємство Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca (RER), за яким стоять наближені до Кремля російські олігархи, отримало з єврофондів 1,25 млн євро. Останній платіж було зроблено в березні цього року.

Про це пише LSM.

Окрім того, завод претендує ще й на фінансування з європейського Фонду відновлення – із проєктом, у якому почав брати участь через півроку після початку війни РФ проти України, при тому, що зв'язки його власників із Кремлем на той момент вже публічно обговорювалися.

Тісно пов'язані з Кремлем Андрій Бокарєв і Іскандер Махмудов – російські олігархи, котрі стоять за RER та які найчастіше згадуються.

Однак через ланцюжки підприємств співвласниками заводу є також Дмітрій Комісаров та Кірілл Ліпа. Їм належить 72% підприємства: Бокарєву і Махмудову приблизно по 18%, Комісарову – 20%, Ліпі – 16%.

Усі четверо пов'язані з "Трансмашхолдингом" – вагонобудівним підприємством з РФ, яке включено до списку санкцій США і яке раніше на сайті RER згадувалося як партнер ризького заводу, для якого той виробляє деталі.

Ліпа як гендиректор "Трансмашхолдингу" ще в серпні минулого року, сидячи за одним столом з президентом РФ Владіміром Путіним, прозвітував про те, як іде бізнес, згадавши, що загалом у "новій ситуації" збитків немає. Він також розповів Путіну, що досі триває співпраця з угорським підприємством із постачання вагонів для поїздів до Єгипту. За його словами, з капіталу угорського підприємства довелося вийти, але "фінансові та технологічні зв'язки це все збереглося".

Тим часом їхній бізнес у Латвії в особі RER отримує єврофонди, щоб підвищити енергоефективність підприємства та покращити виробництво електрообладнання для поїздів.

У Центральному агентстві фінансів та договорів (CFLA), яке стежить за проєктами з використанням єврофондів, повідомили, що за одним проєктом компанія отримала останню виплату у січні, за другим – у березні.

Крім того, завод також бере участь у дослідженні, яке співфінансується з Фонду відновлення – це також кошти ЄС. У ньому RER претендує на 156,5 тис. євро. Але якщо попередні проєкти розпочалися до того, як РФ розв'язала повномасштабну агресію проти України, то цей – через пів року після початку вторгнення.

Про те, що завод взагалі реалізує проєкти з використанням фондів ЄС, Латвійське TV розповідало ще в минулому році. Проблема в тому, що в жодних латвійських реєстрах ніхто з представників РФ не позначений як справжній бенефіціар в RER, оскільки це треба вказувати при більшій частці кожної персони – від 25% акцій і вище.

Водночас Бокарєв та Махмудов включені до санкційного списку США, що впливає на фінансовий сектор далеко за межами Сполучених Штатів. Проте в латвійському списку підприємств, пов'язаних із цими санкціями згаданих власників також немає.

При цьому RER продовжує експортувати свою продукцію до Росії. Частина її поступово стала підпадати під санкції. Наприклад, з цього року до РФ не можна відправляти трансформатори та інші товари. Але в експортних даних простежується така тенденція: продукція RER надходить до Росії через Туреччину.