Мільйонні збитки на ремонтах доріг: підозру отримав гендиректор "Київавтодору"

Генеральному директору комунальної корпорації "Київавтодор" та ще чотирьох особам повідомили про підозру у заволодінні 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства та чотирьом його спільникам, у тому числі генеральному директору комунальної корпорації "Київавтодор" у заволодінні бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що директор приватного підприємства разом із гендиректором "Київавтодору" та трьома співучасниками заволоділи коштами, виділеними з місцевого бюджету на капітальний та поточний ремонт доріг у Києві, провівши закупівлю будівельних матеріалів за значно завищеною вартістю.

Для цього вони забезпечили приватному підприємству перемогу під час проведення КК "Київавтодор", КП "ШЕУ Печерського району" м. Києва, КП "ШЕУ Подільського району" м. Києва державних закупівель.

Після укладення договорів зі згаданими КП, підозрювані, використовуючи підконтрольне підприємство, забезпечили виготовлення та поставку асфальтобетонних сумішей, які використовувались в процесі виконання будівельних робіт, за значно завищеною вартістю.

Крім того, вказані особи були причетні до заволодіння бюджетними коштами шляхом проведення неякісного ремонту доріг.

Розмір завданих збитків оцінюють у близько 10 млн грн. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.