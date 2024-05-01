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Новини
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Бізнес планує підвищувати ціни на продукцію та послуги, – опитування НБУ

бізнес

У квітні бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни. Водночас підприємства очікують на здорожчання своєї продукції.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, який у квітні 2024 року зріс до 52,3 з 52 у березні, передає пресслужба Національного банку.

"Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, налагодження логістичних ланцюгів, сезонне пожвавлення бізнесу та збільшення внутрішнього попиту, а також уповільнення темпів інфляції сприяли позитивним настроям респондентів усіх секторів у найближчій перспективі", – йдеться у повідомленні.

Водночас стримуючими чинниками залишаються пошкодження енергетичних об’єктів, збільшення витрат на логістику й оплату праці та брак кваліфікованих кадрів.

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Крім того, на тлі високих темпів зростання закупівельних цін підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, очікували на подальше здорожчання власної продукції та послуг.

При цьому ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Незначне збільшення загальної кількості працівників очікували опитані представники сфери будівництва, водночас респонденти сфери торгівлі погіршили свої оцінки та разом з іншими секторами прогнозували незначне скорочення персоналу.

Опитування тривало з 4 до 23 квітня. У ньому взяли участь 447 підприємств.

Автор: 

бізнес (1166) НБУ (9258)


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Одне питання, а чи спроможне населення задовольнити забаганки бізЬнЬЄсмЬЄнів?
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01.05.2024 15:17 Відповісти
То забаганки не бізнесменів, а дЄрмаків, Гетьманцевих і всілякої прислуги. То до них з тим запитанням.
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01.05.2024 15:35 Відповісти
Уже підвищує, щодня і на все. Виживати в цій ЗЕкраїні більшості людей дедалі важче, відтак, ймовірно, про виїзд почнуть думати навіть ті, хто раніше не планував.
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01.05.2024 15:19 Відповісти
Ура живемо краще! Ціни виростуть бо в Україні виросла кількість мільйонерів. Одна проблема, в народу лишилась тільки шкіра і може впасти в любий момент.
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01.05.2024 16:05 Відповісти
все життя цим займаюся. одна біда: покупець не завжди хоче брати за високими цінами
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01.05.2024 16:17 Відповісти
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01.05.2024 16:33 Відповісти

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