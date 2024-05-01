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Новини
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Санаторії в Криму на 40% знижують ціни на путівки: ніхто їхати не хоче

крим

Санаторії в тимчасово окупованому Криму роблять знижки в 30-40% на путівки через те, що росіяни відмовляються їхати відпочивати в Крим.

Про це виданню Суспільне Крим розповіли джерела в санаторіях в Ялті та Саках.

"Минулого року в цей час було більше людей, ніж зараз. Платні путівки не хочуть брати, приїзжають тільки бюджетники", – поділився співробітник Сакського санаторія.

Водночас російські туристичні оператори говорять "оптимістичні" дані, які свідчать про "рост продажів" на путівки в Крим.

"Зараз ситуація така, що путівки важко продаються. Ми робимо на них знижку 30-40%. У нас і раніше путівки на весну були дешевші, ніж літні, але зараз будь-які продати важко. З бюджетниками питання теж неоднозначне. До нас, наприклад, відмовилися їхати люди з інвалідністю з Московської області. Кажуть, що скоро приїдуть люди з підтоплених регіонів Росії", – сказав Суспільне Крим менеджер по продажу путівок санаторія в Ялті.

"Міністр курортів і туризму Криму" Вадим Волченков назвав туристичний сезон 2024 року на півострові "не простим, але цікавим", пояснивши це проблемами з безпекою та готовністю курортної інфраструктури до прийому туристів.

Як справи в Криму

У березні цього року повідомлялося, що зарплати жителів анексованих Росією Криму та Севастополя щонайменше на чверть менші, ніж у середньостатистичного росіянина, незважаючи на щорічне зростання оплати праці в період анексії.

Крим залишається дотаційним "регіоном Росії" й може покривати лише близько чверті бюджету, Севастополь – третину. За української влади Крим міг самостійно покрити 40% бюджету.

За 10 років російської анексії зросли й російські субсидії Криму. Якщо в 2014 році Криму видали 105,3 млрд руб., а Севастополю – 19,5 млрд руб., то в 2024 році ці суми склали 130,6 млрд руб. і 32,1 млрд руб.

Автор: 

Крим (1066) росія (14164) санаторій (16) туризм (787)


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Топ коментарі
+10
кацапам ніде місця немає - тільки в пеклі , в казні
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01.05.2024 18:05
+9
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01.05.2024 18:05
+8
А слоган "Приїздіть до Криму - будете вражені!" не спрацьовує?
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01.05.2024 17:49
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А слоган "Приїздіть до Криму - будете вражені!" не спрацьовує?
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01.05.2024 17:49 Відповісти
Вражені хіба що атакамс
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01.05.2024 18:11 Відповісти
Цьогоріч у Криму реально та на повну відпочиватимуть тільки ATACMSи, SCALPи та Storm-Shadow
Для кацапів в Українському Криму місць немає
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01.05.2024 17:58 Відповісти
кацапам ніде місця немає - тільки в пеклі , в казні
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01.05.2024 18:05 Відповісти
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01.05.2024 18:08 Відповісти
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01.05.2024 18:05 Відповісти
дійсно, а чого?
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01.05.2024 18:06 Відповісти
кассетные атакамсы на 300 км еще процентов на 20-30 снизят)))
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01.05.2024 18:22 Відповісти
треба бути хворим на голову щоб зараз відпочивати у криму 😂
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01.05.2024 18:29 Відповісти
А що, закінчилися бажаючі копати окопи на пляжах у Криму?
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01.05.2024 18:29 Відповісти
Шо інавіть будьоний на чашечку кави не завітає - вже чекають на йього з 22 року.
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01.05.2024 18:36 Відповісти
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01.05.2024 19:00 Відповісти
"Міністр курортів і туризму Криму" Вадим Волченков назвав туристичний сезон 2024 року на півострові "не простим, але цікавим" DDDDDDDD DD
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01.05.2024 19:09 Відповісти
Цікаві квести та івенти на виживання))
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01.05.2024 19:31 Відповісти
Коли прольоти №4, 6 і 7 падатимуть, мис Ак-Бурум збере тисячі зєвак
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01.05.2024 21:02 Відповісти
це ж діскредитація мо рф і сивио за замовчуванням !! якщо не їдуть - значить не вірять у своє пивио...
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01.05.2024 19:19 Відповісти
Там Буданов ще з минулого року забронював місця для себе, червонця та любимчика бульбофюрера мандатованого шефченка.
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01.05.2024 19:33 Відповісти
- туристичній сезон у Криму почнеться у травні....
- а якого року?
- того року, коли у Криму буде ТРАВЕНЬ
😂
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01.05.2024 19:49 Відповісти
Дивно якось, і чого це
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01.05.2024 20:17 Відповісти
Як в рашкі не втопилися,то в Криму загинуть під ракетами! Нехай їдуть!
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01.05.2024 20:28 Відповісти

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