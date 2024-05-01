Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Експорт російського дизпалива впав на 26%

Експорт дизпального й газойлю з російських портів у квітні зменшився на 26%, до 3,07 млн тонн.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Скорочення постачань зумовлено зменшенням виробництва через планові ремонтні роботи й позапланові зупинки внаслідок атак українських БпЛА по установках первинної переробки нафти.

Ще одним чинником, який впливає на експорту активність російських і білоруських компаній, є сезонне зростання попиту під час весінньої посівної.

У квітні зменшення обсягів перевалки дистилятів спостерігалося як у Балтії, так і в Чорному морі й на Далекому Сході. Минулого місяця обсяги експорту через балтійські термінали скоротилися на 28%, до 1,78 млн тонн. З портів Чорного моря відправлення зменшилися на 15%, до 1,28 млн тонн.

Експорт дизелю й газойлю з далекосхідних терміналів упав більш як у сім разів – до 23 тис. тонн.

Прогнозується, що в травні обсяги морського експорту дистилятів з російських портів зберігатимуться на низькому рівні через ремонтні роботи на НПЗ.

Крім того, з кінця квітня відновилися атаки українських БпЛА на об’єкти паливної інфраструктури.

Удари українських безпілотників по НПЗ Росії

У ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, унаслідок вибухів там почалася пожежа.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.