США та союзники тиснуть на ОАЕ через торгівлю з Росією в обхід санкцій, – Reuters

США, Велика Британія та Європейський Союз тиснуть на Об’єднані Арабські Емірати стосовно компаній, які ухиляються від санкцій, накладених на Росію через розв’язану нею війну проти України.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.

Речник МЗС Великої Британії заявив, що американські, британські та ЄС офіційні особи відвідали ОАЕ минулого тижня в рамках більш широких скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб запобігти потраплянню санкційних товарів до Росії.

Джерела повідомили, що на низці окремих зустрічей офіційні особи попросили ОАЕ поділитися детальною торговою інформацією щодо свого експорту до Росії та реекспорту так званих товарів подвійного використання, які мають як цивільне, так і військове призначення.

Представник Державного департаменту США повідомив, що американська делегація відвідала ОАЕ в рамках триваючого діалогу щодо тенденцій постачання товарів, особливо подвійного призначення, які підтримують російський ОПК.

Серед занепокоєнь Заходу – те, що компанії в ОАЕ залучені до експорту комп'ютерних мікросхем, електроніки, обладнання та інших санкційних товарів до Росії, які можуть бути використані для допомоги військовим зусиллям РФ проти України.

Імпорт деяких санкційних товарів подвійного призначення в ОАЕ зріс після того, як Росія потрапила під санкції Заходу, повідомили джерела, додавши, що дані російської торгівлі показали походження імпортованих підсанкційних товарів із ОАЕ.

Реакція ОАЕ

Офіційний представник ОАЕ сказав, що в Абу-Дабі існує чіткий і надійний процес боротьби з організаціями, які потрапили під санкції і який застосовувався проти кількох компаній з початку російської війни.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує санкції проти Туреччини, Китаю та ОАЕ за постачання товарів до Росії.