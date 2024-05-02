Ворог знищив сортувальне депо та відділення "Нової пошти" в Одесі. ВIДЕО

Увечері, 1 травня, унаслідок ракетної атаки росіян по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що серед співробітників "Нової пошти" загиблих та постраждалих немає.

"Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару – будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра (2 травня, – ред.) звʼяжемося з усіма отримувачами", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії додали, що посилки, які мали надійти у знищене відділення – перенаправлені на одеське відділення №3.