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Новини
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Ворог знищив сортувальне депо та відділення "Нової пошти" в Одесі. ВIДЕО

Пожежа на відділенні НП в Одесі

Увечері, 1 травня, унаслідок ракетної атаки росіян по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що серед співробітників "Нової пошти" загиблих та постраждалих немає.

"Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару – будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра (2 травня, – ред.) звʼяжемося з усіма отримувачами", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії додали, що посилки, які мали надійти у знищене відділення – перенаправлені на одеське відділення №3.

Автор: 

Одеса (925) Нова пошта (278)


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Французи, де ваша гордість? Дайте Одесі SAMP-T.
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02.05.2024 10:28 Відповісти
Бо досить викладати фото та відео як вам ***** на склади НП волонтери висилають те чого потребують військові. В Телеграмі ще ***** про це постійно постити і писати, дибіли навіть через два роки так і не можуть зрозуміти, а якого ***...
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02.05.2024 12:31 Відповісти

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