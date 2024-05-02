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Новини
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Унаслідок ракетного удару по "Новій пошті" в Одесі знищено посилок на 3 мільйони

Ракетний удар по Повій пошті в Одесі

Унаслідок нічного ракетного удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 904 посилки вартістю 3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Цю вартість Нова пошта повністю компенсує клієнтам, не дивлячись на форс-мажорні обставини, які призвели до їх знищення. Ми вже зв’язуємось з клієнтами", – йдеться у повідомленні.

Загальна вага знищених посилок та вантажів унаслідок ворожого удару становить понад 15 тонн.

У компанії нагадали, що ті відправлення, які під час удару перебували у дорозі, переадресували – їх можна буде отримати у відділенні №3 Одеси.

Як повідомлялося, ввечері, 1 травня, унаслідок ракетної атаки росіян по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти".

Автор: 

Одеса (925) Нова пошта (278)


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Це застраховані суми. Реальної суми збитків ніхто не знає, бо не всі відправники страхують посилку на повну суму.
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02.05.2024 12:49 Відповісти
Новая почта , держись!
Вы - лучшие
Вы для меня - европейцы
Больше,чем многие европейцы
Боюсь одного
Что вы уйдете в Европу
Станете там успешными- без сомнения
А мы останемся с Зеленским и его ОПГ
Но ради справедливости - скажу
Ваши молодые работники того отделения, куда я хожу
Смеялись надо мной
Когда я говорила - Детки, не голосуйте за Зеленского
Он изуродует ваши жизни
Печально ,что он изуродовал жизни этих деток
А заодно и мою
А я этого точно не заслужила
Моя разрушенная жизнь - это не стоимость посылки
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02.05.2024 13:08 Відповісти

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