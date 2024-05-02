Унаслідок ракетного удару по "Новій пошті" в Одесі знищено посилок на 3 мільйони

Унаслідок нічного ракетного удару по депо та відділенню "Нової пошти" в Одесі було знищено 904 посилки вартістю 3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Цю вартість Нова пошта повністю компенсує клієнтам, не дивлячись на форс-мажорні обставини, які призвели до їх знищення. Ми вже зв’язуємось з клієнтами", – йдеться у повідомленні.

Загальна вага знищених посилок та вантажів унаслідок ворожого удару становить понад 15 тонн.

У компанії нагадали, що ті відправлення, які під час удару перебували у дорозі, переадресували – їх можна буде отримати у відділенні №3 Одеси.

Як повідомлялося, ввечері, 1 травня, унаслідок ракетної атаки росіян по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти".