Наслідки російських ударів по енергосистемі: Імпорт електроенергії зріс на третину, експорт впав у 10 разів
Імпорт електроенергії в Україну у квітні 2024 року збільшився на 34%, порівняно з березнем, – до 225 тис. МВт-год.
Водночас експорт електроенергії у квітні впав у 10 разів – до 12 тис. МВт-год, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані ENTSO-E.
У порівнянні з квітнем 2023 року, імпорт електроенергії цьогоріч збільшився в 53 рази, проте експорт зменшився у 8 разів.
Найбільшу частку у структурі імпорту за напрямом зайняла Угорщина (43,7%), найменшу – Польща (6,4%).
Найбільше української електроенергії було експортовано також до Угорщини – 35,3%.
Причиною різкого падіння експорту електроенергії у квітні 2024 року стала втрата потужностей внутрішньої генерації внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці березня та у квітні. Відтак, експорт був можливий лише у деякі дні, у денний період доби, за високої активності сонячної генерації.
Середньодобовий обсяг імпорту у квітні 2024 року склав 7,5 тис. МВт-год, пік імпорту зафіксовано 1 квітня – понад 14 тис. МВт-год.
Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України
Як повідомлялося, внаслідок останніх ворожих обстрілів Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії, зазначав міністр енергетики Герман Галущенко.
Через це Міненерго закликає підприємства використовувати всі можливості для імпорту електроенергії, щоб уникнути потенційних обмежень у споживанні.
"Укренерго" буде змушене застосовувати графіки обмеження промислових споживачів в умовах виникнення дефіциту в енергосистемі в період проведення ремонтної кампанії на електростанціях навесні та влітку цього року, попередив голова компанії Володимир Кудрицький.
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Якраз за два дні до цього вимкнули опалення. Були два дні з надтеплою погодою. Домівки по інерції два дні поступово вистигали. А потім різко знизилась температура на вулиці і люди увімкнули електрообігрівачі. Що ще раз доводить - хочете економити електроенергію - не економте на опаленні. Невже потужні зелені менеджери цього не розуміють? Чи може імпорт електроенергії більш вигідний державі чим слабке опалення хоча б у нічні години ще один місяць?