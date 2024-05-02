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Наслідки російських ударів по енергосистемі: Імпорт електроенергії зріс на третину, експорт впав у 10 разів

електроенергія,електрика,світло,леп

Імпорт електроенергії в Україну у квітні 2024 року збільшився на 34%, порівняно з березнем, – до 225 тис. МВт-год.

Водночас експорт електроенергії у квітні впав у 10 разів – до 12 тис. МВт-год, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані ENTSO-E.

У порівнянні з квітнем 2023 року, імпорт електроенергії цьогоріч збільшився в 53 рази, проте експорт зменшився у 8 разів.

Найбільшу частку у структурі імпорту за напрямом зайняла Угорщина (43,7%), найменшу – Польща (6,4%).

Найбільше української електроенергії було експортовано також до Угорщини – 35,3%.

Імпорт електроенергії в Україну у квітні 2024 року.

Причиною різкого падіння експорту електроенергії у квітні 2024 року стала втрата потужностей внутрішньої генерації внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці березня та у квітні. Відтак, експорт був можливий лише у деякі дні, у денний період доби, за високої активності сонячної генерації.

Середньодобовий обсяг імпорту у квітні 2024 року склав 7,5 тис. МВт-год, пік імпорту зафіксовано 1 квітня – понад 14 тис. МВт-год.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, внаслідок останніх ворожих обстрілів Україна втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії, зазначав міністр енергетики Герман Галущенко.

Через це Міненерго закликає підприємства використовувати всі можливості для імпорту електроенергії, щоб уникнути потенційних обмежень у споживанні.

"Укренерго" буде змушене застосовувати графіки обмеження промислових споживачів в умовах виникнення дефіциту в енергосистемі в період проведення ремонтної кампанії на електростанціях навесні та влітку цього року, попередив голова компанії Володимир Кудрицький.

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імпорт (2312) експорт (3825) електроенергія (4234)


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Вони ще й продають! Бо імпорт з кишені держави (людей), а експорт для дерибану.
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02.05.2024 15:35 Відповісти
Це не продаж, це на зберігання
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02.05.2024 16:21 Відповісти
І шоо, тепер ахметка недоїдатиме?
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02.05.2024 15:56 Відповісти
ДА ЩАЗЗ! Через місяць 3.64 грн\квт. Готуй гаманець.
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02.05.2024 18:04 Відповісти
пік імпорту зафіксовано 1 квітня - понад 14 тис. МВт-год. Джерело: https://biz.censor.net/n3487458
Якраз за два дні до цього вимкнули опалення. Були два дні з надтеплою погодою. Домівки по інерції два дні поступово вистигали. А потім різко знизилась температура на вулиці і люди увімкнули електрообігрівачі. Що ще раз доводить - хочете економити електроенергію - не економте на опаленні. Невже потужні зелені менеджери цього не розуміють? Чи може імпорт електроенергії більш вигідний державі чим слабке опалення хоча б у нічні години ще один місяць?
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03.05.2024 11:14 Відповісти

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