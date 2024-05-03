Нацбанк вимагає від польського Getin Holding продати "Ідея Банк"

Національний банк дає пів року Getin Holding для продажу 100% частки у статутному капіталі "Ідея Банку" (Львів).

Про це йдеться у повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що Getin Holding 2 травня отримав рішення Комітету з питань нагляду та регулювання банківської діяльності, оверсайт-нагляду за платіжними системами НБУ від 29 квітня цього року з вимогою відчуження Getin Holding 323 072 875 акцій Ідея Банку.



До того ж аналогічну вимогу висунуто щодо основного власника Getin Holding Лешека Чарнецького, від якого Нацбанк зажадав протягом пів року продати Getin Holding 145 318 179 акцій, або 44,98% Ідея Банку, запропонувавши як альтернативу продати частку Чарнецького Holding або LC Corp BV, що належить йому і яка володіє 34,17% у Getin Holding.



Нацбанк встановив термін на виконання цих вимог – шість місяців з дня набрання чинності постановою – 29 квітня.



"Правління емітента повідомляє, що аналізує правові наслідки рішення та оптимальні дії для захисту інвестицій в IBU відповідно до чинного законодавства", – зазначає Getin Holding.

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Продаж Ідея Банку

Як повідомлялося, польська Getin Holding S.A. вже кілька років намагається продати "Ідея Банк" в Україні.

У 2022 році після розірвання угоди з банком ПУМБ Ріната Ахметова договору купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" у лютому польська компанія відмовилася від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ проти України.

За підсумками першого півріччя 2023 року Getin Holding оцінювала збитки від знецінення українських активів (крім банку до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс") на суму 230,58 млн польських злотих (близько $48,5 млн).

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад три роки.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.